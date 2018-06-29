Сьогодні набув чинності безвізовий режим між Україною та Антигуа і Барбудою

29 червня набув чинності безвізовий режим між Україною та Антигуа і Барбудою.

Департамент консульської служби МЗС України анонсував це 20 червня. У зовнішньополітичному відомстві тоді зазначали, що відповідна угода підписана 5 лютого 2018 року у Вашингтоні.

Згідно з документом, українці, які мають чинні проїзні документи, можуть прибути до Антигуа і Барбуди без віз за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Якщо тривалість поїздки перевищує цей термін, вони мають отримати візи в найближчому дипломатичному представництві або консульській установі Антигуа і Барбуди перед в’їздом на її територію.

У березні український паспорт посів 91 місце в рейтингу компанії Nomad Capitalist, яка оцінює «цінність» громадянства в 199 країнах і територіях світу. Згідно з ним, без віз або зі спрощеним порядком їх видачі власники українського паспорта можуть потрапити до 114 країн. Україну низивають серед п’яти держав, що значно поліпшили свої позиції порівняно з минулим роком.