Шашки, вишиванка і дискваліфікація через росіян: український чемпіон довів незаконність відсторонення його від змагань

Чемпіон світу та Європи з шашок, українець Юрій Анікєєв за допомогою Міжнародного спортивного суду в Лозанні (Швейцарія) відстояв своє право на свободу слова та домігся скасування трирічної дискваліфікації, накладеної Міжнародною федерацією шашок (IDF), правління якої розташоване в Санкт-Петербурзі (Росія). І хоча остання офіційно так і не обґрунтувала причини свого рішення щодо українського спортсмена, лише пославшись на «порушення етичного кодексу федерації», неофіційно йшлося про його роздуми на тему розвитку шашок, «висловлювання про Путіна», а також те, що на змаганнях Анікєєв виступав у вишиванці. Як відбувався розгляд справи та у чому її важливість, український шашкіст розповів Радіо Свобода.

Ця справа – гарний приклад того, як українці борються за свої права та перемагають

– Важливість цього судового рішення полягає, мабуть, у самому факті того, що людина виграла справу проти Міжнародної федерації. Тобто ніколи не треба лякатися, а слід до кінця відстоювати свою точку зору. Дуже символічно, що у цій суперечці з одного боку був український спортсмен, а з іншого – федерація, яка очолюється росіянами. Тобто гарний приклад того, як українці борються за свої права та перемагають. Ну, і для шашок це теж добре, адже не часто в нашому виді спорту такі прецеденти трапляються.

​– Скільки часу загалом тривав судовий процес? Чи був він важким? Як поводила себе під час розгляду справи сторона обвинувачення?



– Вперше IDF не допустила мене до Чемпіонату Європи у Грузії восени 2016 року, а потім у грудні зробили дискваліфікацію на три роки. Тобто більш ніж півтора року.

Я витратив дуже багато сил та енергії під час цього процесу

Скажу чесно: я витратив дуже багато сил та енергії під час цього процесу. Спочатку був дуже сильно шокований, не міг зрозуміти: за що? У IDF мені пропонували гарні умови на турнірах, якщо я не буду боротися. Тобто хотіли зламати. Також в один момент було дуже багато піару. Це теж забрало купу енергії. А потім, коли все заспокоїлось, ти лишився сам зі своїми проблемами.

У IDF мені пропонували гарні умови на турнірах, якщо я не буду боротися

Були випадки, коли я навіть жалкував, що взагалі розпочав всю цю справу. Навіть в Україні вистачало тих, хто був проти мене, бо вони вважали, що через цю справу втратять можливість грати в шашки-64. Ну зрозуміло, люди думають про себе, це природно.

Сам процес, з юридичної точки зору, мабуть, не був дуже важким, бо обвинувачення IDF на мою адресу були смішні. Але ми були обмеженні у фінансуванні. Реальної допомоги так ніхто і не надав. Була лише інформаційна. Але це теж зіграло свою роль, бо подія набула розголосу.

Обвинувачення IDF на мою адресу були смішні

Добре, що юрист Антон Сотір погодився практично безкоштовно вести справу, і добре, що він виявився справжнім професіоналом, який довів її до перемоги.

Чесно кажучи, свої збитки, хоч і не такі великі, мені досить не покрили. А були ще обіцянки про Орден тощо… Йдеться про те, що на суд я витратив трішки власних коштiв, а про Орден казав Жданов (міністр молоді та спорту – ред.), що буде клопотати, щоб дали. Спортивних досягнень достатньо.

Як би там не було, дякую Федерації шашок України на чолі з Анатолієм Яценком, Міністерству молоді та спорту, журналістам і усім тим, хто мене підтримував.

​– Якщо повертатися до вашої дискваліфікації. Вас, зокрема, звинувачували у некоректній полеміці у ЗМІ, претензійних роздумах на тему розвитку шашок, висловлюваннях про Путіна. Що саме малося на увазі? У чому полягали ці висловлювання і кому та де Ви їх озвучували?

Україна єдина, Крим та Донбас – українські території, і все, що відбувається, – це агресія з боку Росії

– Ми вільні люди і маємо право вільно висловлювати свої думки, але, на жаль, не всі вважають, що так можна. От, мабуть, очільникам IDF така моя волелюбність не сподобалась. Нічого крамольного я не казав. Просто розмірковував, яким чином можуть розвиватися ті чи інші види шашок. Писав я у соціальних мережах, у блозі.

Щодо висловлювань про Путіна. Якогось конкретного не було, хоча у соцмережах я робив репости на цю тему. Моя позиція очевидна: Україна єдина, Крим та Донбас – українські території, і все, що відбувається, – це агресія з боку Росії.

– Також вам закидали «надто часте носіння вишиванки на змаганнях». Коли саме ви розпочали її одягати на змагання та що вас підштовхнуло до цього? Чи є взагалі якісь вимоги до того, яким має бути одяг шашкістів під час гри?

В IDF нормально так і не обґрунтували, чому саме мене дискваліфікували. А у приватній бесіді вони сказали, мовляв, чому він у вишиванці на світлинах?

– Вишиванку я одягнув вперше у Польщі під час Кубку світу у 2016 році. Пішла мода. Я вирішив: чому б і ні? Придбав її у Львові. Розумієте, в IDF нормально так і не обґрунтували, чому саме мене дискваліфікували. А у приватній бесіді вони сказали, мовляв, чому він у вишиванці на світлинах? Тобто залишається лише здогадуватися, що саме їм не сподобалося. Але висновок простий: не можна відсторонити людину від змагань за якісь власні думки та погляди. Будь-які. У Росії, мабуть, трішки інші уявлення про це. До того ж, якогось особливого дрес-коду для змагань шашкістів немає, головна вимога – одяг має бути охайним.

​– За час заборони від IDF брати участь у будь-яких змаганнях під її егідою чи пропустили ви якісь важливі для вас турніри, про які шкодуєте?

У Грузії я навіть писав листа, що відмовляюся від призових, лише б мені надали можливість зіграти

– До Чемпіонату Європи в Грузії у 2016 році я приїхав у ранзі чемпіона України, мав гарну спортивну форму. Чемпіонат країни виграв майже зі стовідсотковим результатом. У 2017 році був Чемпіонат світу з шашок-64, а я якраз вдруге став чемпіоном країни і мав представляти свою країну на цих змаганнях. У Грузії я навіть писав листа, що відмовляюся від призових, лише б мені надали можливість зіграти. Звичайно, це були важливі турніри.

– Чи вважаєте ви справедливим твердження, що «спорт –​ поза політикою»? Чи змінилось ставлення, за винятком дискваліфікації від IDF, ваших колег-росіян до вас після 2014 року?

Люди думають, що я здобував дивіденди, але я просто хотів довести, що маю право вільно висловлювати думки

– Спорт повинен бути поза політикою, але у житті так не відбувається. Ставлення інших до мене не думаю, що змінилося: хто як ставився раніше, так і продовжив, мені здається. Комусь, можливо, не подобалося, що дуже багато піару було навколо мене. Люди думають, що я здобував якісь дивіденди для себе. Але я просто хотів довести, що маю право вільно висловлювати свої думки, що врешті і довів!

Згідно з рішенням Міжнародного спортивного суду в Лозанні (CAS):

усі претензії IDF до українського спортсмена недійсні,

трирічна дискваліфікація з 16 грудня 2016 року по 15 грудня 2019-го повністю анульована,

Міжнародна федерація шашок має виплатити Анікєєву компенсацію у розмірі 5 тисяч швейцарських франків,

Міжнародна федерація шашок повинна покрити витрати за хід судового процесу в CAS.

Як зазначено у рішенні, цей вердикт є остаточним і оскарженню не підлягає.

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов назвав справу Анікєєва проти IDF «черговим ударом по російській спортивній мафії».

«Суд фактично визнав політично-вмотивований характер відсторонення Юрія від міжнародних змагань за український патріотизм. Але проти міжнародного спортивного права і права людини як такого навіть російська спортивна мафія безсила, якщо розмовляти з нею мовою силою юридичних аргументів», – вважає він.