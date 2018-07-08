«Легендарна постать». У соцмережах згадують Левка Лук’яненка

У Києві 7 липня на 90-му році життя помер дисидент і колишній народний депутат України Левко Лук’яненко. Радіо Свобода зібрало у соціальних мережах спогади користувачів про відомого українського політичного діяча.

​Левко Лук’яненко – дисидент, співзасновник Української Гельсінської групи, народний депутат чотирьох скликань Верховної Ради, герой України. Автор Акту про незалежність України.

Лук’яненко народився 24 серпня 1928 року в селі Хрипівка Чернігівської області. Через підпільну антирадянську діяльність у травні 1961 року Львівський обласний суд засудив Лук’яненка до розстрілу, проте через 72 доби Верховний суд замінив розстріл 15 роками позбавлення волі. Коли вийшов на волю, став співзасновником Української Гельсінської групи і знову був заарештований. У цілому провів у неволі 27 років.

Левко Лук’яненко помер 7 липня в лікарні в Києві після тривалої хвороби. 24 серпня йому мало б виповнитися 90 років.

«Його не зламали радянські концтабори, не налякала нинішня російська агресія. Він передав нам головний вогонь свого життя – любов до України», – написав президент України Петро Порошенко.

У соцмережах дописувачі погоджуються з думкою, що Лук’яненко – історична постать для України. Зокрема й тим, що був автором Акту про незалежність України.

Народний депутат Мустафа Найєм пише, як дисидент поділився з ним оригіналом чернетки Акту. Найєм згадує стосунки з Лук’яненком, а також розбіжності у поглядах із ним.

Деякі згадують свої враження від зустрічей з дисидентом і діляться фотографіями. Екс-міністр освіти і науки Сергій Квіт пише, як ходив на зустріч із Лук’яненком після того, як дисидент вийшов на свободу. «Побачив людину з доброю усмішкою і козацьким духом. Левко Лук’яненко був людиною громадського служіння», – написав Квіт.

Секретар РНБО Олександр Турчинов написав, що багато років працював разом із Лук’яненком у парламенті: «Його мудрість та особистий приклад завжди заряджали оптимізмом та вірою в перемогу».

«Героїчна людина», – пише також дисидент радянських років Олександр Подрабінек.

«Сьогодні упокоївся парафіянин моєї парафії Левко Григорович Лук'яненко», – написав Михаїл Предко. Він нагадав про громадську діяльність Левка Лук’яненка.

А художник Юрій Журавель поділився портретом Лук’яненка, який був намальований у 2014 році.