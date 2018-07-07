Помер Левко Лук’яненко

Український політв’язень, дисидент і колишній народний депутат України Левко Лук’яненко помер 7 липня в лікарні в Києві після тривалої хвороби. Про це Радіо Свобода повідомила його дружина.

Раніше про те, що Лук’яненко потрапив до реанімації, повідомив екс-народний депутат Володимир Яворівський.

Левко Лук’яненко – дисидент, співзасновник Української гельсінської групи, народний депутат чотирьох скликань Верховної Ради. Удостоєний звання Герой України.

Лук’яненко народився 24 серпня 1928 року в селі Хрипівка Чернігівської області. Через підпільну антирадянську діяльність у травні 1961 року Львівський обласний суд засудив Лук’яненка до розстрілу, проте через 72 доби Верховний Суд замінив розстріл 15-ма роками позбавлення волі. Кару відбував у Мордовії.

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