Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Липень 2018, Київ 20:03
Новини | Події

Помер Левко Лук’яненко

Левко Лук'яненко, український дисидент, політв'язень, Герой України

Український політв’язень, дисидент і колишній народний депутат України Левко Лук’яненко помер 7 липня в лікарні в Києві після тривалої хвороби. Про це Радіо Свобода повідомила його дружина.

Раніше про те, що Лук’яненко потрапив до реанімації, повідомив екс-народний депутат Володимир Яворівський.

Левко Лук’яненко – дисидент, співзасновник Української гельсінської групи, народний депутат чотирьох скликань Верховної Ради. Удостоєний звання Герой України.

Левко Лук'яненко про безперервніть боротьби України за незалежність
Embed
Левко Лук'яненко про безперервніть боротьби України за незалежність

No media source currently available

0:00 0:03:37 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Лук’яненко народився 24 серпня 1928 року в селі Хрипівка Чернігівської області. Через підпільну антирадянську діяльність у травні 1961 року Львівський обласний суд засудив Лук’яненка до розстрілу, проте через 72 доби Верховний Суд замінив розстріл 15-ма роками позбавлення волі. Кару відбував у Мордовії.

На цю тему:

Левко Лук'яненко про безперервніть боротьби України за незалежність

«Україна рухається до революції» – Левко Лук’яненко

Кримінальні злочинці чи політичні в’язні?​

Чи може бути толерантною нова політична еліта?

Українське дисиденство – це була правдива і зріла опозиція

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG