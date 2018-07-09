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09 Липень 2018, Київ 22:22
Донбас

«Слава Украине!» – лозунг, наказавший хорватов

Сборная Хорватии празднует победу

(Публікуємо мовою оригіналу)

Поблагодарить Украину за поддержку и получить дисквалификацию? Хорватские футболисты Вида и Вукоевич после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира обратились к украинским болельщикам фразой «Слава Украине!». После чего чуть не получили от FIFA дисквалификацию на оставшиеся матчи. Футбольная организация объясняла такую возможность провоцированием широкой общественности. Но можно ли считать лозунг «Слава Украине!» политической провокацией?

– Слава Украине!

– Это победа за «Динамо» и за Украину!

– Давай-давай.

– Хорватия вперед.

Два хорватских футболиста Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение после победы над российской сборной, которое вызвало не только бурю негодования россиян в социальных сетях, но и дисциплинарное наказание от Международной федерации футбола (FIFA). По мнению британского издания Mirror, причина – 54-е правило в регламенте FIFA – провоцирование широкой общественности.

«Любой, кто провоцирует общественность во время матча, будет отстранен на два матча и наказан минимальным штрафом в размере 5 тысяч швейцарских франков», – говорится в правилах Международной федерации футбола Украины.

И федерация футбола Хорватии, и сам Домагой Вида утверждают, видео не имело никакого политического контекста. Таким обращением хорватский футболист, который долго играл в составе киевского «Динамо», поблагодарил всех украинских болельщиков, которые поддерживали его во время чемпионата мира.

В лозунге «Слава Украина!», действительно, нет ничего политического, говорит украинский историк, координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт» Кирилл Галушко. По его словам, эта фраза стала ритуальной еще в 1917 году, во время становления Украинской Народной Республики.

«Раньше было – при российской империи: «За Бога, царя и Отечество», а когда украинцы начали строить свою независимость, то стали говорить: «Слава Украине!». Это не было партийным лозунгом. Это был просто символ патриотизма. Были разные отклики. В украинской революции периода 1917–1921 годов отвечали: «Навеки слава!». А в период Второй мировой войны, когда этот лозунг стала использовать ОУН-УПА, стали отвечать: «Героям слава!». Точно также, если бы мы сказали: «Слава Британии». Политики в этом никакой нет», – говорит Кирилл Галушко.

Радость после матча хорватов – не первая ситуация, когда FIFA применяет санкции. Так, после забитого гола в ворота Сербии игроки сборной Швейцарии – этнические албанцы из Косово – «скрещивали руки», что напоминало двуглавого орла с герба Косово. А ее независимость Сербия не признает. За такое празднование гола трех игроков в сумме оштрафовали на 25 тысяч швейцарских франков.

Наказывать за провокационные жесты – правильно, говорит политолог Евгений Магда. Но сначала FIFA должно создать разъяснение, как именно могут футболисты разных сборных праздновать свою победу и выражать свои эмоции.

FIFA и UEFA своими действиями подыгрывают Российской Федерации и подкидывают дрова в огонь антиукраинской истерии
Евгений Магда

«Была ведь ситуация, когда российский футболист «отдал честь» – накрыл голову рукой и приложил руку к «накрытой» голове. Как положено в советской и российской армиях. Это ж тоже проявление в какого-то степени милитаризма. FIFA и UEFA, конечно, выступают по принципу: футбол без политического давления. Но сомневаюсь, что там не понимают, что они своими действиями подыгрывают Российской Федерации и подкидывают дрова в огонь антиукраинской истерии, которая очень заметна в российских медиа!» – говорит Евгений Магда.​

Федерация футбола Украины уже отправила письмо в FIFA и UEFA с целью защитить футболиста хорватской сборной, который «имеет свое право на позицию», а в Хорватской федерации призвали своих футболистов воздержаться от любых заявлений, которые могут быть истолкованы в политическом контексте.

И все же представителей сборной Хорватии наказали. Огнена Вукоевича уволили с должности помощника тренера. Сам же Вукоевич отметил, что такое решение понимает и уважает.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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