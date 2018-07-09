(Публікуємо мовою оригіналу)

Поблагодарить Украину за поддержку и получить дисквалификацию? Хорватские футболисты Вида и Вукоевич после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира обратились к украинским болельщикам фразой «Слава Украине!». После чего чуть не получили от FIFA дисквалификацию на оставшиеся матчи. Футбольная организация объясняла такую возможность – провоцированием широкой общественности. Но можно ли считать лозунг «Слава Украине!» – политической провокацией?

– Слава Украине!

– Это победа за «Динамо» и за Украину!

– Давай-давай.

– Хорватия вперед.

Два хорватских футболиста Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение после победы над российской сборной, которое вызвало не только бурю негодования россиян в социальных сетях, но и дисциплинарное наказание от Международной федерации футбола (FIFA). По мнению британского издания Mirror, причина – 54-е правило в регламенте FIFA – провоцирование широкой общественности.

«Любой, кто провоцирует общественность во время матча, будет отстранен на два матча и наказан минимальным штрафом в размере 5 тысяч швейцарских франков», – говорится в правилах Международной федерации футбола Украины.

И федерация футбола Хорватии, и сам Домагой Вида утверждают, видео не имело никакого политического контекста. Таким обращением хорватский футболист, который долго играл в составе киевского «Динамо», поблагодарил всех украинских болельщиков, которые поддерживали его во время чемпионата мира.

В лозунге «Слава Украина!», действительно, нет ничего политического, говорит украинский историк, координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт» Кирилл Галушко. По его словам, эта фраза стала ритуальной еще в 1917 году, во время становления Украинской Народной Республики.

«Раньше было – при российской империи: «За Бога, царя и Отечество», а когда украинцы начали строить свою независимость, то стали говорить: «Слава Украине!». Это не было партийным лозунгом. Это был просто символ патриотизма. Были разные отклики. В украинской революции периода 1917–1921 годов отвечали: «Навеки слава!». А в период Второй мировой войны, когда этот лозунг стала использовать ОУН-УПА, стали отвечать: «Героям слава!». Точно также, если бы мы сказали: «Слава Британии». Политики в этом никакой нет», – говорит Кирилл Галушко.

Радость после матча хорватов – не первая ситуация, когда FIFA применяет санкции. Так, после забитого гола в ворота Сербии игроки сборной Швейцарии – этнические албанцы из Косово – «скрещивали руки», что напоминало двуглавого орла с герба Косово. А ее независимость Сербия не признает. За такое празднование гола трех игроков в сумме оштрафовали на 25 тысяч швейцарских франков.

Наказывать за провокационные жесты – правильно, говорит политолог Евгений Магда. Но сначала FIFA должно создать разъяснение, как именно могут футболисты разных сборных праздновать свою победу и выражать свои эмоции.

FIFA и UEFA своими действиями подыгрывают Российской Федерации и подкидывают дрова в огонь антиукраинской истерии

«Была ведь ситуация, когда российский футболист «отдал честь» – накрыл голову рукой и приложил руку к «накрытой» голове. Как положено в советской и российской армиях. Это ж тоже проявление в какого-то степени милитаризма. FIFA и UEFA, конечно, выступают по принципу: футбол без политического давления. Но сомневаюсь, что там не понимают, что они своими действиями подыгрывают Российской Федерации и подкидывают дрова в огонь антиукраинской истерии, которая очень заметна в российских медиа!» – говорит Евгений Магда.​

Федерация футбола Украины уже отправила письмо в FIFA и UEFA с целью защитить футболиста хорватской сборной, который «имеет свое право на позицию», а в Хорватской федерации призвали своих футболистов воздержаться от любых заявлений, которые могут быть истолкованы в политическом контексте.

И все же представителей сборной Хорватии наказали. Огнена Вукоевича уволили с должности помощника тренера. Сам же Вукоевич отметил, что такое решение понимает и уважает.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)