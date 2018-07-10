Порошенко напередодні саміту НАТО говорить про «зближення» з альянсом

Президент України Петро Порошенко перед початком саміту НАТО у Брюсселі заявляє про потребу подальшого зближення України із західним оборонним альянсом, але оминає повторення проголошених намірів про вступ в організацію.

У статті в Financial Times Порошенко пише, що очікує від переговорів у НАТО 11-12 липня сигналу Москві про подальше підвищення «ціни», яку платитиме Росія, допоки вона не відмовиться від окупації Криму та частини Донбасу.​

​Він також згадує заплановану на 16 липня зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним у Гельсінкі і бажає американскому лідеру успіхів у намаганнях «повернути пана Путіна до порядку».

Український керівник веде в FT мову про потребу «повної інтеграції України у європейські і трансатлантичні системи», проте говорить не про вступ до НАТО, а лише «зміцнення зв’язків».

Майже усі сучасні українські лідери, окрім екс-президента Януковича, в тій чи іншій формі використовували гасло так званої «євроатлантичної інтеграції».

За часів президентства Ющенка навіть лунали повідомлення, що Київ збирався офіційно подавати заяву на членство в НАТО.

Лише в останні роки після захоплення Росією Криму та фактичної окупації частини Донбасу ідея вступу в альянс здобула підтримку більшості українців.

У березні Петро Порошенко в інтерв’ю німецькій газеті сказав, що зараз 59% українських громадян виступають за членство в НАТО і назвав втілення цих прагнень завданням на «наступних 10 років».

У січні в статті для українського видання «НВ» Порошенко написав, що «членство в Євросоюзі, як і вступ до НАТО, безумовно, залишаються нашою стратегічною метою», і зауважив при цьому, що «це перспектива явно не 2018 року».

Петро Порошенко раніше говорив про можливість проведення референдуму в Україні з питанням про вступ в НАТО, а його остання ініціатива – схвалення у Верховній Раді поправок до Конституції, які затверджуватимуть мету вступу України в ЄС і НАТО.