Порошенко напередодні саміту НАТО говорить про «зближення» з альянсом

Президент України Петро Порошенко перед початком саміту НАТО у Брюсселі заявляє про потребу подальшого зближення України із західним оборонним альянсом, але оминає повторення проголошених намірів про вступ в організацію.
У статті в Financial Times Порошенко пише, що очікує від переговорів у НАТО 11-12 липня сигналу Москві про подальше підвищення «ціни», яку платитиме Росія, допоки вона не відмовиться від окупації Криму та частини Донбасу.
Він також згадує заплановану на 16 липня зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним у Гельсінкі і бажає американскому лідеру успіхів у намаганнях «повернути пана Путіна до порядку».
Український керівник веде в FT мову про потребу «повної інтеграції України у європейські і трансатлантичні системи», проте говорить не про вступ до НАТО, а лише «зміцнення зв’язків».
Майже усі сучасні українські лідери, окрім екс-президента Януковича, в тій чи іншій формі використовували гасло так званої «євроатлантичної інтеграції».
За часів президентства Ющенка навіть лунали повідомлення, що Київ збирався офіційно подавати заяву на членство в НАТО.
Лише в останні роки після захоплення Росією Криму та фактичної окупації частини Донбасу ідея вступу в альянс здобула підтримку більшості українців.
У березні Петро Порошенко в інтерв’ю німецькій газеті сказав, що зараз 59% українських громадян виступають за членство в НАТО і назвав втілення цих прагнень завданням на «наступних 10 років».
У січні в статті для українського видання «НВ» Порошенко написав, що «членство в Євросоюзі, як і вступ до НАТО, безумовно, залишаються нашою стратегічною метою», і зауважив при цьому, що «це перспектива явно не 2018 року».
Петро Порошенко раніше говорив про можливість проведення референдуму в Україні з питанням про вступ в НАТО, а його остання ініціатива – схвалення у Верховній Раді поправок до Конституції, які затверджуватимуть мету вступу України в ЄС і НАТО.
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