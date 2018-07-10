Чого очікувати Україні від саміту НАТО

9 липня у Брюсселі відбувся саміт Україна-ЄС. У підсумковій заяві Євросоюз визнав європейські прагнення України, похвалив за реформи і нагадав про боротьбу з корупцією, а Росію назвав агресором. 11-12 липня у Брюсселі проходитиме саміт НАТО, на якому також йтиметься про Україну. Про підтримку України з боку ЄС і НАТО у програмі «Ваша Свобода» говорили експерт громадської організації «Майдан закордонних справ» Олександр Хара, експерт з питань безпеки Василь Богдан та секретар комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Олена Сотник.