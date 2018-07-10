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10 Липень 2018, Київ 19:50
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Чого очікувати Україні від саміту НАТО

Чого очікувати Україні від саміту НАТО
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9 липня у Брюсселі відбувся саміт Україна-ЄС. У підсумковій заяві Євросоюз визнав європейські прагнення України, похвалив за реформи і нагадав про боротьбу з корупцією, а Росію назвав агресором. 11-12 липня у Брюсселі проходитиме саміт НАТО, на якому також йтиметься про Україну. Про підтримку України з боку ЄС і НАТО у програмі «Ваша Свобода» говорили експерт громадської організації «Майдан закордонних справ» Олександр Хара, експерт з питань безпеки Василь Богдан та секретар комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Олена Сотник.

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