Лідери країн НАТО, України та Грузії обговорять виклики, оборонні реформи та продовження підтримки – Столтенберґ

На саміті НАТО у Брюсселі лідери держав-союзниць обговорять з президентом України та Грузії проблеми регіональої безпеки, хід реформ та подальшу підтримку з боку альянсу, заявив напередодні саміту НАТО голова цієї військово-політичної організації Єнс Столтенберґ.

«У четвер ми зустрінемося із президентами Грузії та України – двома нашими найближчими партнерами. Ми разом обговоримо регіональні виклики, але також проведемо консультації щодо реформ сфери оборони на підтримку з боку НАТО, яка продовжується», – заявив Єнс Столтенберґ у вівторок у штаб-квартирі альянсу.

Саміт НАТО запланований у Брюсселі 11-12 липня. Раніше участь України у саміті блокувала Угорщина через ухвалений Києвом закон про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року. Тож, як повідомив голова представництва України при Північноатлантичному союзі Вадим Пристайко, було вирішено провести спільне засідання з Грузією якраз через 10 років після Бухарестського саміту, коли і Україні, і Грузії було обіцяно, що вони стануть членами НАТО.