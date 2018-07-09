«ЄС та США мають посилити підтримку України» – Андерс фог Расмуссен

Україна стала полігоном для випробувань російських технологій – гібридної війни та кібервійни. Про це заявив заступник міністра оборони США Роберт Карем на Київському безпековому форумі цього тижня. Він також закликав сприймати дії Росії в Україні як частину глобальних дій російської влади. А от як захиститися від таких дій? Відповідь може теоретично пролунати за кілька днів, у липні, на саміті НАТО в Брюсселі. Цікаво, що ця зустріч відбуватиметься через десять років після драматичного саміту НАТО в Бухаресті, на якому Україна сподівалась, але так і не отримала план дій щодо членства. Чого чекати зараз? Про це журналісти програми «Завтра» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «112 Україна») поговорили із попереднім генеральним секретарем НАТО Андерсом фог Расмуссеном.

– Чи стане Україна коли-небудь членом НАТО?

У 2008 році ми вирішили, що Україна стане членом НАТО, якщо цього бажатиме і відповідатиме необхідним критеріям

– У 2008 році ми вирішили, що Україна стане членом НАТО за умови, якщо Україна цього бажатиме і відповідатиме необхідним критеріям. Я переконаний, що одного дня у майбутньому Україна може бути членом НАТО. Однак не думаю, що зараз треба говорити про якійсь конкретні терміни. Треба сфокусуватися на впровадженні важливих реформ, аби країна відповідала необхідним критеріям.

Читайте також: Волкер: На Донбасі «дуже гаряча» війна, за яку відповідальна Росія

– Чи означає це, що у липні, на найближчому саміті НАТО, Україні не варто нічого очікувати?

Я сподіваюсь побачити рішення про розвиток спеціального партнерства між НАТО та Україною

– Я сподіваюсь побачити, як я це називаю, рішення про розвиток спеціального партнерства між НАТО та Україною.

– У Росії наступні шість років правитиме Путін. Як Україні протриматися цей час?

– Перше і найважливіше – треба зробити Україну сильнішою. Найкраща зброя тут – це перетворити Україну на яскравий приклад того, як можуть працювати демократія та ринкова економіка. Я також вважаю, що Європейський союз та США мають посилити підтримку України.

– Звучить дуже добре. Але як це зробити?

Ми маємо дати Україні зброю для захисту. В плані економіки посилити нашу підтримку та заохочувати реформи. Треба зробити все, аби зупинити будівництво газогону «Північний потік-2»

– В першу чергу – ми маємо дати Україні зброю для захисту. Друге – в плані економіки ми маємо посилити нашу підтримку та заохочувати реформи. Також треба зробити все, що ми можемо, аби зупинити будівництво газогону «Північний потік-2». Нарешті – зробити так, щоб Україна стала невід’ємним елементом Європейського союзу.

– Як президент Росії Володимир Путін реагуватиме на таку підтримку? Чи не призведе це до того, що він, навпаки, ще більше сил витрачатиме на розхитування ситуації в Україні?

– У мене було багато зустрічей із президентом Путіним. Мій висновок такий: найкращий спосіб змусити його зрозуміти, що він має співпрацювати з нами конструктивно – це показувати тверду руку, демонструвати єдність. Думаю, єдина мова, яку він розуміє – це мова сили.

Читайте також: У питанні поставок летальної зброї Україні розбіжностей між Європою і США немає – Волкер

– Росія представляє загрозу, небезпеку для НАТО та країн Заходу?

Путін знає, якщо він атакує когось із партнерів НАТО – буде відповідь. Він програє

– Це – дійсно загроза, не небезпека, але я би сказав, що президент Путін час від часу погрожує НАТО. Але він знає, що якщо він атакує когось із партнерів НАТО – буде військова конкретна, сильна і переконлива відповідь. І він програє цю битву.

Цей матеріал підготовлено спеціально для програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 18:00 на телеканалі «112 Україна».