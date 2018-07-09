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09 Липень 2018, Київ 16:10
Політика

«ЄС та США мають посилити підтримку України» – Андерс фог Расмуссен

Андерс фог Расмуссен

Україна стала полігоном для випробувань російських технологій – гібридної війни та кібервійни. Про це заявив заступник міністра оборони США Роберт Карем на Київському безпековому форумі цього тижня. Він також закликав сприймати дії Росії в Україні як частину глобальних дій російської влади. А от як захиститися від таких дій? Відповідь може теоретично пролунати за кілька днів, у липні, на саміті НАТО в Брюсселі. Цікаво, що ця зустріч відбуватиметься через десять років після драматичного саміту НАТО в Бухаресті, на якому Україна сподівалась, але так і не отримала план дій щодо членства. Чого чекати зараз? Про це журналісти програми «Завтра» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «112 Україна») поговорили із попереднім генеральним секретарем НАТО Андерсом фог Расмуссеном.

Інтерв'ю з генсеком НАТО Андерсом фог Расмуссеном
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Інтерв'ю з генсеком НАТО Андерсом фог Расмуссеном

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– Чи стане Україна коли-небудь членом НАТО?

У 2008 році ми вирішили, що Україна стане членом НАТО, якщо цього бажатиме і відповідатиме необхідним критеріям

– У 2008 році ми вирішили, що Україна стане членом НАТО за умови, якщо Україна цього бажатиме і відповідатиме необхідним критеріям. Я переконаний, що одного дня у майбутньому Україна може бути членом НАТО. Однак не думаю, що зараз треба говорити про якійсь конкретні терміни. Треба сфокусуватися на впровадженні важливих реформ, аби країна відповідала необхідним критеріям.

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– Чи означає це, що у липні, на найближчому саміті НАТО, Україні не варто нічого очікувати?

Я сподіваюсь побачити рішення про розвиток спеціального партнерства між НАТО та Україною

– Я сподіваюсь побачити, як я це називаю, рішення про розвиток спеціального партнерства між НАТО та Україною.

– У Росії наступні шість років правитиме Путін. Як Україні протриматися цей час?

– Перше і найважливіше – треба зробити Україну сильнішою. Найкраща зброя тут – це перетворити Україну на яскравий приклад того, як можуть працювати демократія та ринкова економіка. Я також вважаю, що Європейський союз та США мають посилити підтримку України.

– Звучить дуже добре. Але як це зробити?

Ми маємо дати Україні зброю для захисту. В плані економіки посилити нашу підтримку та заохочувати реформи. Треба зробити все, аби зупинити будівництво газогону «Північний потік-2»

– В першу чергу – ми маємо дати Україні зброю для захисту. Друге – в плані економіки ми маємо посилити нашу підтримку та заохочувати реформи. Також треба зробити все, що ми можемо, аби зупинити будівництво газогону «Північний потік-2». Нарешті – зробити так, щоб Україна стала невід’ємним елементом Європейського союзу.

– Як президент Росії Володимир Путін реагуватиме на таку підтримку? Чи не призведе це до того, що він, навпаки, ще більше сил витрачатиме на розхитування ситуації в Україні?

– У мене було багато зустрічей із президентом Путіним. Мій висновок такий: найкращий спосіб змусити його зрозуміти, що він має співпрацювати з нами конструктивно – це показувати тверду руку, демонструвати єдність. Думаю, єдина мова, яку він розуміє – це мова сили.

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– Росія представляє загрозу, небезпеку для НАТО та країн Заходу?

Путін знає, якщо він атакує когось із партнерів НАТО – буде відповідь. Він програє

– Це – дійсно загроза, не небезпека, але я би сказав, що президент Путін час від часу погрожує НАТО. Але він знає, що якщо він атакує когось із партнерів НАТО – буде військова конкретна, сильна і переконлива відповідь. І він програє цю битву.

Цей матеріал підготовлено спеціально для програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 18:00 на телеканалі «112 Україна».

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