У питанні поставок летальної зброї Україні розбіжностей між Європою і США немає – Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що немає розбіжностей між Європою і США в питанні поставок летальної зброї Україні.

«Знаєте, я провів багато консультацій по цілій Європі – зокрема з Францією та Німеччиною як лідерами в «нормандському процесі», З п’ятьма постійними членами Ради безпеки ООН, включно з Британією, з непостійними членами Ради безпеки, з ЄС, з НАТО… І я не вловив якоїсь значної опозиції допомозі України з підвищенням її спроможності до самозахисту», – сказав він під час телефонного брифінгу з міжнародними журналістами, перебуваючи в Лондоні.

Він зауважив, що Британія, Канада, Польща, Литва знайшли свої шляхи допомогти Україні підвищити обороноздатність.

«Ви маєте пам’ятати, що Україна є державою, яка має конфлікт на своїй власній території. Уявіть собі на хвилинку, що на території вашої країни ваші вояки захищають свою територію в межах вашої країни, і солдатів вашої армії вбивають по кілька кожного тижня. І це на вашій території, коли вони захищають власну територію проти іноземного агресора. З такою ситуацією не мирилась би жодна країна. Тому логічно для України захищати себе, а іншим – допомогти їй», – додав Волкер.

Як повідомив раніше президент Петро Порошенко, 22 травня в Україні вперше відбулися пуски ракетних протитанкових комплексів Javelin, наданих американською стороною.

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Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

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«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.