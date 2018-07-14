Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 Липень 2018, Київ 08:24
Відео

«Спершу Росія добудувала міст, начхавши на все. Тепер вважає Азовське особистим морем» – Омелян

«Спершу Росія добудувала міст, начхавши на все. Тепер вважає Азовське особистим морем» – Омелян
Embed

No media source currently available

0:00 0:26:53 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

«Спершу добудували міст, начхавши на все. Тепер вважають, що Азовське – їхнє особисте море» – так міністр інфраструктури України Володимир Омелян прокоментував Радіо Свобода дані, що починаючи з 30 квітня цього року російські спецслужби щодня зупиняють для огляду судна з України. На думку Омеляна, Україна має ініціювати санкції проти чорноморських портів Росії. Водночас міністр заявив про підготовку контрзаходів проти туроператорів-шахраїв в Україні. Також Омелян розповів про зростання щороку на третину кількості авіапасажирів, а удвічі – числа туристів, охочих відвідати інші держави. Хоча міністр навів статистику, за якою 80% українців узагалі не виїжджають за межі своєї області. Розповів міністр і про ремонт автошляхів, і про стан залізниці, на якій крадіжки становлять 15 мільярдів гривень щороку.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG