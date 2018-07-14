«Спершу Росія добудувала міст, начхавши на все. Тепер вважає Азовське особистим морем» – Омелян

«Спершу добудували міст, начхавши на все. Тепер вважають, що Азовське – їхнє особисте море» – так міністр інфраструктури України Володимир Омелян прокоментував Радіо Свобода дані, що починаючи з 30 квітня цього року російські спецслужби щодня зупиняють для огляду судна з України. На думку Омеляна, Україна має ініціювати санкції проти чорноморських портів Росії. Водночас міністр заявив про підготовку контрзаходів проти туроператорів-шахраїв в Україні. Також Омелян розповів про зростання щороку на третину кількості авіапасажирів, а удвічі – числа туристів, охочих відвідати інші держави. Хоча міністр навів статистику, за якою 80% українців узагалі не виїжджають за межі своєї області. Розповів міністр і про ремонт автошляхів, і про стан залізниці, на якій крадіжки становлять 15 мільярдів гривень щороку.