«Метро по 8, а долар – ні»: реакції на подорожчання проїзду у громадському транспорті Києва

Від суботи 14 липня вартість проїзду у громадському транспорті Києва дорожчає. Підвищення тарифів спровокувало неабиякий ажіотаж, зокрема, біля кас столичного метрополітену: на деяких станціях черги закінчувались аж на вулиці, бо багато хто поспішав придбати жетон чи проїзний за старими цінами. Нині ж у соцмережах активно обговорюють перші враження від «проїзду по 8», а також обурюються занадто високими, на думку багатьох, тарифами. Радіо Свобода зібрало найяскравіші реакції.

Підняття цін на проїзд стало для киян та гостей столиці, безумовно, головною новиною дня:

Першими враженнями від таких нововведень у соцмережах почали ділитися з самого ранку:

Утім, ажіотаж почався ще напередодні:

Аби встигнути придбати жетони та проїзні за старими цінами біля кас метро у п'ятницю вишикувались довжелезні черги:

На окремих станціях, як, наприклад, Лук’янівській та КПІ, охочих було настільки багато, що частина чекали на вулиці:

Постояти у такій черзі запрошували навіть мера Києва:

Хоча декому все ж щастило:

А поки решта продовжувала чекати в чергах, інші вигадали, як можна використати цей момент на свою користь:

Були і жартівники, які, звісно, жартували про долар по 8:

Про євробляхи:

Та про інші, пов'язані з подорожчанням проїзду, речі:

Тим часом дехто обурювався, чому за дешевими жетонами і проїзними люди можуть стояти у чергах, а вийти на протест проти підняття тарифів – ні:

​«Людей із цих черг вистачило б, аби перекрити рух метрополітену чи наземного транспорту і домогтися повернення ціни до минулого рівня», – пише Юрій Хорт.

Були і ті, кого підвищення тарифів на проїзд у столиці змусило задуматись про зміну засобів пересування:

Наприклад, Іван Юрчик порахував, що користуватись автомобілем особисто йому буде дешевше:

Частина користувачів тим часом пише, що відповідальність за підвищення цін на громадський транспорт насамперед на мері столиці Віталію Кличку, який, стверджують вони, неефективно керує містом:

Чому і на користь кого подорожчав проїзд у столиці, пояснює журналіст видання «Наші гроші»​ Юрій Ніколов. За його словами, це вигідно насамперед донедавна російському, а нині українському бізнесмену Павлові Фуксу (детальніше про те, хто він і який стосунок має до київського метро можна почитати у розслідуванні «Схем» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»)

Хоча є і ті, хто вважає, що підвищення тарифів не таке вже й суттєве:

Від суботи 14 липня разовий проїзд у столичному метро, фунікулері, автобусах, тролейбусах, трамваях та міських електричках коштує 8 гривень.

Для пасажирів, які регулярно їздять громадським транспортом і користуються системою поповнення безконтактних карток, 1 поїздка в метрополітені коштуватиме від 6,50 гривень (у випадку придбання 50 поїздок).

Вартість проїзного квитка на один місяць у наземному транспорті (без обмеження кількості поїздок) коштуватиме 390 гривень, а у метрополітені – 610 гривень; на 2 види транспорту (наземний + метро на 46 поїздок) – 570 гривень; на 2 види транспорту (наземний + метро на 62 поїздки) – 670 гривень.

Окрім того КП «Київський метрополітен» запроваджує нові проїзні квитки, що використовуватимуться з моменту активації: 10 поїздок на 5 календарних днів (за 75 гривень), 14 поїздок на 7 днів (за 104 гривень) та 30 поїздок на 15 календарних днів (за 210 гривень).

До кінця липня пасажири зможуть їздити за раніше придбаними за попередньою вартістю жетонами та разовими квитками старого зразка без доплати.