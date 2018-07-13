Нові тарифи на проїзд стали причинами масштабних черг в київському метро

Зростання ціни проїзду в київському метрополітені з 14 липня стало причиною масштабних черг до кас. Пасажири поспішають придбати жетони за чинними станом на 13 липня цінами – 5 гривень за поїздку. Із суботи жетон коштуватиме вже 8 гривень.

Як ідеться в розпорядженні міської влади Києва, до кінця липня пасажири зможуть їздити метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці за раніше придбаними за попередньою вартістю жетонами та разовими квитками старого зразка без доплати.

Разовий проїзд у столичному метро, фунікулері, автобусах, тролейбусах, трамваях та міських електричках подорожчає до 8 гривень з 14 липня. Київська міська адміністрація оприлюднила відповідну постанову на своєму сайті.

Водночас, згідно з документом, пасажири, які регулярно їздять громадським транспортом і користуються системою поповнення безконтактних карток, матимуть можливість сплачувати за 1 поїздку в метрополітені від 6,50 гривень (у випадку придбання 50 поїздок).

Вартість проїзного квитка на один місяць у наземному транспорті (без обмеження кількості поїздок) коштуватиме 390 гривень, а у метрополітені – 610 гривень; на 2 види транспорту (наземний + метро на 46 поїздок) – 570 гривень; на 2 види транспорту (наземний + метро на 62 поїздки) – 670 гривень, інформує КМДА.

Окрім того, як зазначається, КП «Київський метрополітен» запроваджує нові проїзні квитки, що використовуватимуться з моменту активації: 10 поїздок на 5 календарних днів (за 75 гривень), 14 поїздок на 7 днів (за 104 гривень) та 30 поїздок на 15 календарних днів (за 210 гривень).

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Міський голова Києва Віталій Кличко раніше пояснював, що підвищення ціни пов’язане з тим, що нинішня собівартість проїзду набагато вища.