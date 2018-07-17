У ЗМІ поширили неточну інформацію щодо закриття єдиної в Україні Школи кобзарів

Деякі російські та українські ЗМІ повідомляли цими днями про закриття єдиної «Школи кобзарів» в Україні у селі Стрітівка Кагарлицького району Київської області. Однак, як розповіла директор Світлана Колосовська​, навчальний заклад наразі не закривають, але є проблема з набором студентів на перший курс.

Так, наприклад, сайт «Русская весна» повідомив: «Зрада: в Україні закривається єдина школа кобзарів». Цей же заголовок і повідомлення поширив російський «Спутник».

«Русская весна» зазначає, що українські ЗМІ і патріоти обурюються закриттям навчального закладу – єдиного в країні, де професійно готували кобзарів. А про «зраду» начебто повідомив український актор і режисер Олександр Ігнатуша, який звернув увагу на проблему.

«Закрили єдину в Україні Школу кобзарів у селі Стрітівка, (офіційна назва – Стрітівський педагогічний коледж кобзарського мистецтва). Без попередження викладачів і учнів. Причини наразі не відомі, але факт кричущий. Вчителі і батьки учнів збираються протестувати проти свавілля. Потрібна підтримка громадськості і ЗМІ», – написав Ігнатуша у четвер на своїй сторінці у Facebook.

Як йдеться на сайті видання «Главком», в Україні поки не закриватимуть Стрітівську вищу педагогічну школу (коледж) кобзарського мистецтва. Але у подальшому це не виключено. Причина – недобір студентів: на новий навчальний рік записалися лише троє молодих людей. Набір учнів триватиме до 25 липня, після чого буде ухвалено рішення про те, чи буде сформована група на перший курс. Поки що зголосилося лише троє осіб із необхідних, згідно із держзамовленням, 12 людей. Про те, що коледж не закривають, повідомила в інтерв’ю «Главкому» директор навчального закладу Світлана Колосовська.

«Якщо більше ніхто не подасть заявки, то, звичайно, першого курсу у нас не буде. Натомість довчатимемо дітей, які навчатимуться на другому, третьому і четвертому курсах, усього 21 особа. Водночас на вакантні місця на цих курсах можемо набрати людей», – розповіла директор.

За її словами, раніше коледж також відчував дефіцит учнів, але тільки тепер проблема стала настільки кричущою, що першого курсу наступного навчального року може просто не бути. Світлана Колосовська сподівається, що всеукраїнський розголос навколо теми можливого закриття коледжу послужить хорошою рекламою, щоби діти записалися на навчання до його лав.

Стрітівська вища педагогічна школа кобзарського мистецтва була створена у серпні 1989 року на базі восьмирічної загальноосвітньої школи. Організаційно спочатку школа була структурним підрозділом Богуславського педучилища, а з 1997 року стала окремим навчальним закладом І рівня акредитації.

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