Захист української мови має бути одним із найголовніших пріоритетів держави (огляд преси)

Днями міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто знову зробив резонансну заяву щодо України, поскаржившись на те, що Київ досі не вніс зміни до Закону «Про освіту». Чому Будапешт продовжує грати на руку Москві та блокувати зближення України з НАТО, аналізують експерти газети «День». Так, колишній глава МЗС України Володимир Огризко вважає, що вже настав час, коли Києву не треба на це реагувати та відповідати, а варто спокійно продовжувати обрану лінію. Полягає вона в тому, що держава визначає правила гри для нацменшин, а не нацменшини для держави. І захист української мови має бути одним із найголовніших пріоритетів Української держави, наголошує експерт. Москві вдалося створити мережу п’ятих колон у країнах ЄС і НАТО, і вони нею активно та успішно користуються. Ймовірно, припускає політик, що і Угорщина потрапила в перелік тих країн, деякі лідери яких залежні від Москви. Але оскільки на порядку денному не стоїть питання про вступ України до НАТО завтра, Київ мусить на всі ці речі дивитися з філософським підтекстом, але головне – робити домашнє завдання, яке ще не виконане. На цьому наголошується в статті «Ворожа риторика триває».

Америка обурена поведінкою президента Дональда Трампа під час зустрічі з російським президентом, стверджує газета «Україна молода». Дві найвпливовіші американські партії – Республіканська та Демократична – різко розкритикували Дональда Трампа за його висловлювання щодо втручання Москви у президентські вибори, а також за те, що він не звинуватив Путіна у незаконній анексії Криму. Навівши конкретні заяви політиків, видання зазначає, що невдовзі Трампу доведеться звітувати про перебіг зустрічі з Путіним та досягнуті домовленості на закритому засіданні Конгресу. І там, як прогнозує газета, після гарячого братання з Путіним, на Трампа очікує холодний душ. Як добре все-таки вибудувана політична система США, що за зовнішню політику відповідає таки не президент, а Конгрес, наголошує газета.

«Гельсінкі поки що не стали Мюнхеном». У статті під таким заголовком газета «День» пише, що лише подальший розвиток подій, зокрема в Україні і в Сирії, покаже, хто ж насправді переміг від зустрічі Трампа і Путіна. Дописувач видання публіцист із Москви Борис Соколов не виключає, що світ на початку великої гри з непевними цілями і непередбачуваним результатом.

Питання Криму – це питання нацбезпеки, загалом існування України, переконує експерт газети «День». Якщо українці повернуть собі Крим, вони завершать цю війну. За двадцять років російська пропаганда сформувала у росіян запит на злочин. Завдання українських журналістів – сформувати запит в українського суспільства на повернення кримської землі. Українцям постійно кажуть про якісь мирні плани, пропонують просто віддати Крим. Якщо держава почне торгувати собою, то за кілька років України як держави не буде. Від неї залишиться лише уламок Радянського Союзу, наголошує видання.

На підконтрольній українській владі частині Луганської області здійснюються роботи з відкачки рудникової води, яка йде із затоплених окупантами шахт. Як наголошує газета «Голос України», ці роботи рятують не лише українські шахти, а й мешканців найближчих населених пунктів від екологічної катастрофи. До відкачки рудникової води готувалися заздалегідь, адже було відомо, що окупанти знищують шахти. Детальніше з проблемою знайомить парламентська газета.