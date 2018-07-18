Німецькі журналісти викрили російських шпигунів у місії ОБСЄ в Україні?

Берлін – «Організації з безпеки і співробітництва в Європі загрожує шпигунська афера», – повідомляє Перший канал німецького телебачення. Його журналістам вдалося одержати документи внутрішнього листування співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, котрі, можливо, отримали спецслужби Росії. У документах – не лише приватні дані, адреси працівників місії, а й опис окремих особливих ситуацій на окупованих територіях під час роботи місії, а також фотознімки розташувань офісу, вулиць і камер спостереження, встановлених ОБСЄ.

Журналістське розслідування, оприлюднене 17 липня у політичній передачі «Факт» Першого каналу громадського телебачення Німеччини, вже вкотре привертає увагу суспільства до російського кібершпигунства.

Репортери Першого каналу супроводжували членів місії ОБСЄ під час моніторингу на лінії контакту – особливо небезпечній території, де Збройні сили України та російські гібридні сили протистоять одне одному. Журналісти використовують документальні кадри з місць подій: члени моніторингової місії під час роботи на сході України; автомобілі білого кольору рушають до розстріляних населених пунктів; один із них підривається на міні. Про те, наскільки робота спостерігачів небезпечна, свідчить смертельний випадок у квітні 2017 року: німецька співробітниця ОБСЄ зазнала поранень, а її американський колега Джозеф Стоун загинув.

В інтерв’ю телеканалові спостерігач місії Сільвія Шер Ган підтверджує: «Ми всі на той час їздили під час місії схожими на цю вулицями, і тоді багатьом стало зрозуміло, що те само могло статися з кожним із нас, і не тому, що вони робили щось інше, ніж це робимо ми. Відтоді наші заходи безпеки ще більш посилені, тепер ми краще прораховуємо, куди ми можемо їхати, а куди ні».

Крім буднів жорстокої війни, нагадують журналісти, триває й інша війна – холодна, з новими методами її ведення: кібератаки, відеоспостереження, інтернет-шпигунство. Під прицілом також і члени місії ОБСЄ. Вони стали жертвами конфлікту між Заходом і Росією, яка підтримує сепаратистів, розповідають репортери німецького телебачення.

Таємні матеріали викликали запитання

Їм вдалося зустрітися з інформатором, достовірність даних якого, мовиться в передачі, була підтверджена. Крім того, що він передав електронний носій із документами, він також повідомив про контакти з російськими спецслужбами, які одержали таємні матеріали ОБСЄ.

Репортери признаються, що почували себе як у трилері про агентів часів Холодної війни. Оскільки серед документів, що їх переглянули журналісти, було також листування заступника керівника місії ОБСЄ Александра Гуґа, то вони вирішили поговорити з ним. Приміром, в одному секретному листі Гуґ повідомляє про п’яних сепаратистів, які стріляли у спостерігачів ОБСЄ. В інших випадках зібрані особисті дані про членів місії: «Б. … любить молодих дівчат і розваги», «Е. … любить гроші і намагається якомога більше заробити», «Т. … п’є у готельному номері або барі … Одного разу він так напився, що проспав патрульну службу».

​Александр Гуґ спочатку відмовився коментувати факти, надані журналістами, але наприкінці фільму все-таки говорить, що в будь-якому разі це створює небезпеку для цивільних спостерігачів і має бути розслідуване.

У журналістів виникає низка запитань: чи шукають спецслужби в такий спосіб «слабкі» місця? Які інтереси переслідує Росія, що також є членом ОБСЄ?

Арндт Ґінцель – один з авторів репортажу – розповів в інтерв’ю телеканалові MDR про зв’язок із інформатором, який надав йому електронні носії з файлами.

«Документи, які ми бачили, належать до розряду «таємних» і доповідають про особливі ситуації з великою кількістю деталей. Ми мали можливість дізнатися з них чимало даних про співробітників ОБСЄ: адреси, номери телефонів, навіть … групи крові. Були також зроблені досьє, які створюють враження, що хтось хотів знати слабкі місця у діяльності цих співробітників. Можливо, там зібрана інформація. […] Звичайно, така інформація може зробити людину слабкою перед шантажем», – розповів репортер.

Прес-служба СММ ОБСЄ ще перед виходом передачі в ефір заявила, що знає про цей репортаж. «Місія занепокоєна будь-якими можливими порушеннями безпеки і має намір ретельно вивчити всі заяви відповідно до встановлених процедур… Місія занепокоєна, що ймовірне проникнення може бути потенційним ризиком для її співробітників і поставити під загрозу недоторканність їхньої особистої інформації та їхню безпеку», – мовиться в заяві місії.

Німеччина відрядила до моніторингової місії в Україні 26 співробітників, завданням яких є, серед іншого, спостереження і документація про припинення вогню між Збройними силами України і російськими гібридними силами на сході України. За даними ОБСЄ, там щодоби відбувалося й майже по тисячі обстрілів, що є порушенням мінських угод.

Реакція України: давно знаємо про шпигунство в місії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який брав участь у тристоронніх переговорах про газ у Берліні, заявив під час прес-конференції, що «всі росіяни у складі місії ОБСЄ є шпигунами».

«Коли я розповідаю європейським друзям про місію ОБСЄ, то вони запитують: а чому іноді патрулі місії затримуються? Я кажу, що давайте переглянемо статистику: наші хлопці затримують патрулів лише у разі, коли там є росіяни. Оскільки вони приїжджають, а за 15–20 хвилин починаються обстріли. Ми впевнені, що всі росіяни у складі місії працюють на спецслужби. Тільки єдине, чого я не знаю, то це те, чи працюють вони на одну спецслужбу, чи на всі разом. Є, звичайно, й інше, але треба визнати, що сама місія – дуже важлива, і ті люди, які там працюють, дуже віддані. Трапляються й інші випадки, але це, в тому числі, – і прагнення зруйнувати місію зсередини. Це все ми знаємо, і відповідно працюємо стосовно того, щоб підтримати місію. Але що дуже добре, що це зробили саме журналісти «АРД»… Саме вони викрили цей факт: суспільне телебачення, яке функціонує. Нині уже ніхто не скаже, що це упередженість. Це зробили німецькі журналісти, і це піде зараз по всьому світу після слів російського президента, що насправді робить Росія», – сказав Клімкін.

Посольство Росії в Німеччині відмовилось давати будь-які коментарі, пояснюючи це тим, що така інформація – поза їхньою компетенцією. Німецькі фахівці, з огляду на специфіку форми документів, схиляються до думки, що йдеться саме про російських шпигунів. Також вони пояснюють, що хоч Росія і підтримує присутність моніторингової місії на сході України, але у складі місії вона не відіграє конструктивної ролі і навіть підтримує сепаратистів.