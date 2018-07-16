СММ ОБСЄ відреагувала на репортаж про ймовірні факти шпигунства в місії

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні заявляє про можливе порушення безпеки через оприлюднення репортажу німецького телеканалу про ймовірні факти шпигунства в місії.

«Без належної верифікації СММ ОБСЄ не може коментувати чи вдаватися до припущень із приводу документів невідомого походження. Утім місія занепокоєна, що ймовірне проникнення може бути потенційним ризиком для її співробітників, ставлячи під загрозу недоторканість їхньої особистої інформації та їхню безпеку», – йдеться у заяві організації.

У місії наголошують, що її «робота була і буде прозорою».

«Ми повідомляємо про факти на місцях так, як ми їх бачимо; ці факти повідомляються державам-учасницям ОБСЄ та публікуються в наших щоденних звітах на сайті ОБСЄ», – додають в організації.

Німецький телеканал «ARD» заявив про виявлення фактів шпигунства в місії ОБСЄ в Україні. Як стверджується в розслідуванні, дані передавали ФСБ Росії. Репортаж має вийти в ефір 17 липня.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні почала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ. СMM – це неозброєна цивільна місія. Її основні завдання – це неупереджено і об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту.