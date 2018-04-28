ОБСЄ: бойовики на Донбасі погрожували затримати патруль спостерігачів

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі заявляє, що її спостерігачів зупинили для перевірки підтримувані Росією бойовики на пропускному пункті біля непідконтрольної урядові України Горлівки. Як йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ, інцидент стався 28 квітня о 14:00.

«Після перевірки багажників двох автомобілів ОБСЄ, в яких п’ятеро спостерігачів їхали з підконтрольної уряду території на непідконтрольну, бо члени збройних формувань також зажадали відкрити всі ящики з інструментами в обох машинах, «щоб переконатися, що СММ не перевозить зброю», – заявляють в ОБСЄ.

Коли ж спостерігачі пояснили, що, згідно зі своїм мандатом, мають свободу пересування, а схожі вимоги бойовиків це порушують, їм запропонували або виконати вимоги, або повернутися на контрольовану Україною територію.

Як йдеться в повідомленні, поки патруль СММ чекав інструкцій зі своєї бази, бойовики заявили, що в разі невиконання їхніх вимог вони викличуть «спецзагін», який доправить спостерігачів до іншої локації для повного обстеження вмісту обох автомобілів.

Лише після того, як спостерігачі показали бойовикам вміст ящиків з інструментами, аптечок і спальників, вони змогли повернутися на свою базу в окупованому Донецьку, заявляють в ОБСЄ.

Інцидент тривав близько півтори години.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні неодноразово заявляла про перешкоджання своїй роботі у зоні конфлікту на сході України. Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі здійснюють моніторинг дотримання режиму припинення вогню сторонами конфлікту.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.