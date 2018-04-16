Бойовики готують провокації проти ОБСЄ на Донбасі – українські військові

Підтримувані Росією бойовики найближчим часом мають намір здійснити провокацію проти представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, що працюють у зоні конфлікту на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної операції.

«Розвідці штабу АТО стало відомо, що черговим силам протиповітряної оборони противника, зокрема на Бахмутському напрямку, надано дозвіл на знищення у зонах їхньої відповідальності безпілотних літальних апаратів СММ ОБСЄ. При цьому, противник отримав вказівку враховувати траєкторію польоту БПЛА ОБСЄ і розташування позицій сил АТО, щоб після ураження безпілотника перекласти відповідальність за його знищення на українських військових», – йдеться в повідомленні.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні неодноразово заявляла про перешкоджання своїй роботі у зоні конфлікту на сході України. Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі здійснюють моніторинг дотримання режиму припинення вогню сторонами конфлікту.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.