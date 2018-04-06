ОБСЄ: бойовики погрожували спостерігачам на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі заявляють, що озброєні бойовики погрожували їм поблизу окупованого Кремінця в Донецькій області. Про це йдеться у звіті місії від 6 квітня.

Спостерігачі повідомили, що інцидент стався 5 квітня вдень, коли вони готувалися до запланованого запуску безпілотника.

«Синій автомобіль марки «Лада» (з номером АА237 і маркуванням «поліція» російською мовою), який рухався із заходу на схід, розвернувся у бік спостерігачів. З автомобіля вийшли троє чоловіки: один у камуфляжному одязі, а двоє інших у формі поліції; у кожного з них на плечі був автомат (типу АК). Вони підійшли до патруля СММ. Чоловік у камуфляжному одязі російською мовою відрекомендувався «командиром спецпідрозділу». Він заявив, що це «зона без польотів» і що їм не повідомляли про застосування місією безпілотного літального апарату», – йдеться в звіті.

Спостерігачі заявляють, що намагалися пояснити свої повноваження і врегулювати ситуацію, але до патруля СММ під’їхав ще один автомобіль із бойовиками, які агресивно розмовляли, тримаючи напоготові зброю.

Представники місії були змушені зібрати обладнання і повернутися на свою базу в підконтрольному проросійським бойовикам Донецьку.

За даними місії, в 2018 році свободу пересування патрулів СММ у районі Кремінця обмежували близько 20 разів.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні неодноразово заявляла про перешкоджання своїй роботі у зоні конфлікту на сході України. Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі здійснюють моніторинг дотримання режиму припинення вогню сторонами конфлікту.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.