Місія США в ОБСЄ: Росія і її маріонетки визнають мандат СММ, лише коли їм зручно

Тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан закликав Росію і підтримуваних нею бойовиків на Донбасі поважати мандат місії спостерігачів ОБСЄ.

«Росія і сили, які вона озброює, тренує, якими керує і з якими разом воює, визнають мандат СММ лише тоді, коли це їм зручно. Мандат – це зобов’язання, якого треба повністю дотримуватися, а не меню, з якого ми вибираємо, коли хочемо. США приєднуються до переважної більшості країн-учасниць і закликають Росію і її маріонеток поважати мандат СММ, який включає в себе безпечний доступ на всій території України», – заявив Каміан під час виступу 8 березня на засіданні постійної ради ОБСЄ.

Він згадав випадок, коли 5 березня спостерігачі місії ОБСЄ заявили, що на непідконтрольній уряду України території Донеччини їм погрожував автоматом бойовик.

За словами Каміана, це лише одна з «довгої низки провокацій, що ставлять під загрозу життя спостерігачів», серед яких є громадяни майже всіх країн-учасниць ОБСЄ.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні неодноразово заявляла про перешкоджання своїй роботі у зоні конфлікту на сході України. Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі здійснюють моніторинг дотримання режиму припинення вогню сторонами конфлікту.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.