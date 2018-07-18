«Хлорний колапс» в Україні: який вихід?

Дніпро – Водоканали міст України заявляють про «хлорну кризу». Реагенту для знезараження питної води бракує, зокрема, у тих обласних центрах, які беруть воду з Дніпра. За заявами місцевих посадовців, Київ має запас рідкого хлору на місяць, Запоріжжя – на 24 дні, Дніпро – на трохи більше ніж тиждень. А в Миколаєві вже частково обмежили водопостачання. Причина кризи – припинення виробництва реагенту на підприємстві «Дніпроазот», єдиному, що виготовляло цю продукцію в Україні. Без хімікату, який застосовують близько 120 водоканалів України, з кранів споживачів потече не вода, а непридатна для пиття субстанція. За даними «Асоціації водоканалів України», найгірша ситуація у містах Дніпровського басейну, бо там для знезараження води потрібна більша кількість дезинфіканту, ніж для води з інших річок.

АТ «Дніпроазот», що працювало в місті Кам’янському на Дніпропетровщині понад 80 років, у простої вже більше ніж місяць. Підприємство, яке, за даними українських ЗМІ, зараз перебуває у колі бізнес-інтересів мільярдера Ігоря Коломойського, зупинилось на «невизначений термін». Офіційною причиною називають значне здорожчання природного газу, який для заводу є не енергоресурсом, а сировиною. Проте може бути й неофіційна причина – спроба політичного тиску з боку власників.

Підвищити ціну і запуститись «у будь-який момент»

Одразу після зупинки на підприємстві заявляли: очікують від уряду певних поступок у ціні на газ. Тоді уряд вустами віце-прем’єра Геннадія Зубка відповів: такі заяви «сприймаються як шантаж водоканалів».

Ще один варіант вирішення проблеми, який пропонують на підприємстві зараз, – підвищення відпускних цін на продукцію.

Як розповів Радіо Свобода комерційний директор підприємства Андрій Пустовойт, ціну на хлор планують підвищити до 25 тисяч гривень за 1 тонну без ПДВ і вже надіслали економічне обґрунтування до Антимонопольного комітету України. За словами топ-менеджера, обладнання для виробництва готове до запуску «в будь-який момент», проблема лише в ціні.

«Нова ціна на хлор, яку пропонує наше підприємство, відповідає середньоринковій у 2018 році. На сайті «Прозоро» ціни коливаються від 33-38 тисяч гривень за тонну, а, здається, у Львівській області якась фірма продавала хлор в балонах навіть по 66 тисяч», – зазначив Андрій Пустовойт.

Де купити: за кордоном чи вдома?

Влада на місцях вже відреагувала на заяву про можливе зростання ціни на хлор. У Дніпровській міськраді, зокрема, кажуть: до придбання реагенту за підвищеними цінами готові, хоча й доведеться піднімати тариф на воду для споживачів.

Наразі місто уклало договір для закупівлі хлору за кордоном за ціною майже в півтора рази вищою, ніж раніше. Та доправлення з Румунії та Угорщини проблематичне: везти автотранспортом складно й небезпечно, а українські залізничні колії не пристосовані до перевезення іноземних цистерн. Отож місто Дніпро не проти купувати хлор практично вдома, у кам’янського «Дніпроазоту», хоч і дорожче, ніж раніше.

Чесно кажучи, нам немає різниці, де купувати хлор, що тут за 38 тисяч гривень, що там. Звичайно, простіше купувати на «Дніпроазоті», постачання займає один, максимум два дні

«Якщо раніше ми купували хлор за ціною 29 тисяч гривень за тонну, то з врахуванням доставки – з Угорщини, Румунії – і розмитнення очікувана вартість складе 38-39 тисяч гривень за тонну. Чесно кажучи, нам немає різниці, де купувати хлор, що тут за 38 тисяч гривень, що там. Звичайно, простіше купувати на «Дніпроазоті», постачання займає один, максимум два дні. З «Дніпроазотом» мені як керівникові було працювати простіше», – сказав заступник міського голови Михайло Лисенко.

«Системного рішення» очікують з Києва

Постачання рідкого хлору із-за кордону не може забезпечити потреби водоканалів України в реагенті й убезпечити їх від проблем у роботі. За даними «Асоціації водоканалів України», зараз ситуація з хлором в Україні «досягла критичної межі». Поки що Аульська хлоропереливна станція завозить з Румунії невелику кількість хлору в контейнерах та поставляє у «критичні точки».

Влада на місцях чекає «системного рішення» з Києва, заявляють, приміром, в Дніпропетровській облраді. Як припустив у середу заступник голови обласної ради Валерій Безус, найближчим часом АМКУ дозволить «Дніпроазоту» підняти ціни і цим самим розблокує його роботу. Засідання заплановане на 19 липня.

На сьогодні ситуація з поставками хлору залишається кризовою. Ніякого системного рішення досі немає

«На сьогодні ситуація з поставками хлору залишається кризовою. Ніякого системного рішення досі немає. Що стосується регіону, ця ситуація вирішується виключно зусиллями Аульської хлопереливної станції, яка займається поставкою хлору з Румунії. Станція має контракт на постачання 300 тонн хлору з Румунії», – сказав посадовець.

АМКУ відповів: ціни – вільні, але за зловживання монопольним становищем може бути штраф

Антимонопольний комітет України в середу відреагував на прохання «Дніпроазоту» про підвищення цін на хлор. В офіційному повідомленні зазначено, що відомство не «є ціновим регулятором». Водночас в АМКУ пообіцяли з’ясувати, чи не зловживає «Дніпроазот» своїм монопольним становищем. За це йому може загрожувати солідний штраф – 10% від минулорічного прибутку від продажу хлору.

«Якщо АТ «Дніпроазот» впевнене в обґрунтованості підвищення ціни на власну продукцію – жоден чинний нормативно-правовий акт не забороняє такі дії», – йдеться в заяві.

Ціна газу має бути однаковою для всіх – експерт

Економічний експерт, заступник директора Центру економічної стратегії Дмитро Яблоновський вважає, що попри всі заяви «Дніпроазот» мусить купувати газ за ринковою вартістю, навіть якщо це вплине на вартість хлору. Обґрунтованість же підвищення вартості продукції має відстежити Антимонопольний комітет, зауважив експерт у коментарі Радіо Свобода.

Ми точно не маємо субсидіювати ціну на газ для цього виробника, бо це неправильно з економічної точки зору

«Слово «шантаж» має негативну конотацію, тому я не можу говорити, «шантаж» чи «не шантаж»… Коли постачальник каже: «Давайте ви нам будете відпускати більш дешевий газ», я вважаю, що це неприйнятне рішення. Ціна газу має бути однаковою для всіх промислових виробників. Ми точно не маємо субсидіювати ціну на газ для цього виробника, бо це неправильно з економічної точки зору. Але якщо з такою ціною на газ в результаті собівартість виробництва кінцевого продукту є вищою, то водоканалам доведеться купувати продукцію за вищою ціною. Інша справа, чи обґрунтована ця ціна внаслідок підвищення чи ні? Чи вона ринкова чи неринкова? АМКУ має провести дослідження і сказати», – зазначив Дмитро Яблоновський.

Він також додав, що зараз держава не регулює ціни на рідкий хлор в Україні, але, оскільки це стратегічний продукт, то, можливо, прийшов час цей підхід переглянути. За словами експерта, у цій непростій ситуації водоканали мають перебудувати свою роботу, подбавши про альтернативні поставки реагентів, щоб у довгостроковій перспективі вони могли не залежати від єдиного постачальника».

Чи є альтернатива рідкому хлору?

Знезараження рідким хлором в Україні досі вважали найпростішим та найдешевшим способом зробити воду придатною для пиття. Проте в умовах кризи деякі водоканали пробують знайти йому замінник – гіпохлоритнатрію, який виготовляють з кухонної солі. Проте для його застосування потрібна модернізація водопостачальних систем та залучення інвестицій.

Альтернативи хлору експерти не бачать для тих підприємств, які постачають воду з поверхневих джерел, приміром, з річки Дніпро.