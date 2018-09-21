Постановка, відзнята бойовиками – Atlantic Council про відео «роззброєння» «Правого сектору»

Відео, на якому нібито «СБУ» захоплює базу добровольчого батальйону, що з'явилось у червні 2018 року у мережі –​ є постановкою відзнятою на непідконтрольній Україні території. Локація сфабрикованого відео –​ територія хімічного заводу Донецьк-Реактив​. Про це пишуть на сайті лабораторії цифрової криміналістики аналітичного центру «Атлантичної ради» (Atlantic Council​) DFRLab.

У червні 2018 року у мережі з’явився ролик нібито роззброєння Службою безпеки України (СБУ) бійців «Правого сектору». На відео чоловіки у військовій формі та шоломах із позначками «СБУ» захоплюють базу добровольчого батальйону. Про відео активно писали українські і російські видання. Тоді у Службі безпеки України назвали це постановкою.

Географічним розташуванням цієї зйомки – є занедбаний Донецький завод. Про це йдеться у матеріалі лабораторії цифрової криміналістики «Атлантичної ради» DFRLab.

«Користувачу Twitter @666_mancer вдалося знайти місце проведення «операції» «СБУ» і визначити, що відео було фактично знято у Донецьку, який не контролюється державою, на відміну від української території», – пишуть у матеріалі.

Як показує Wikimapia, це місце знаходиться біля хімічного заводу Донецьк-Реактив.

«У мережі немає зображення цих будівель, зроблених із поверхні землі, але порівняння знімків цього місця, зроблених із супутника, з місцем, зображеним на відео, чітко вказує, що це одна й та сама місцевість», – продовжують у матеріалі.

Деякі деталі та фотографії щодо ролика «про «СБУ» і так зване «розброєння добровольців» з'явились у блозі Colonel Cassad blog. На відео будівлю майже повністю закриває рослинність, однак на фото у блозі, можна побачити кілька вікон довгої, вертикальної форми. Вікна такої самої форми можна побачити на супутникових знімках 2015 року за допомогою сервісу Google Earth.

Ця територія була заповнена кинутими хімічними заводами та офісами. У 2010 році, за декілька років до війни, місцеві дослідники блукали по території та фотографували ці занедбані будівлі.

У матеріалі зазначають, що сили угруповання «ДНР» уже декілька років займають цей район, і про це свідчить уривок із відео 2005 року з назвою «Суть часу», на якому боєць цього угруповання показує кинуті хімзаводи.

Автори матеріалу вважають, що ці будівлі стали ідеальними локаціями для зйомок сфабрикованих сюжетів, на кшталт сюжету, знятого ще у 2015 році, коли сепаратисти захопили «Арт-центр», а потім використовували його для створення сфабрикованих пропагандистських відео та фотоматеріалів.

Схожий «БТР»

Деякі дослідники відкритих джерел повідомили, що БТР на відео має спільні риси з одним БТРом, який використовують сепаратисти. Користувач Twitter @666_mancer писав, що на відео, яке поширило так зване «Міністерство інформації ДНР» у квітні 2018 року – є БТР з такою самою решіткою і гумовими накладками над колесами.

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«Дослідники InformNapalm також знайшли той самий БТР у Донецьку у вересні 2018 року, все ще оснащений такими бічними решітками і накладками. Це відео має погану якість, для того, щоб можна було стверджувати, що це один і той самий БТР, але з огляду на характерні бічні решітки й накладки, цілком імовірно, що це саме він», – йдеться у матеріалі.

Автори підсумовують, що це ще один сфабрикований фейк, який є черговим провалом в інформаційній війні проти України. Підкреслюють, також, що лише один великий український новинний сайт Strana.ua сприйняв це відео як достовірне, з тієї причини, що воно було досить незграбно зняте.