Православна церква України скидає з себе російське ярмо (світова преса)

Британський часопис The Times розглядає питання виходу України з-під релігійного впливу Росії. Португальський щоденник Diario de Noticias містить інтерв’ю з першим віце-прем’єром України Степаном Кубівим, який відвідав Португалію. А британське видання The Sun повідомляє про запрошення легендарного українського боксера Володимира Кличка викладати в Гарвардському університеті США.

Періодичне видання Великої Британії The Times друкує статтю «Попередження про кровопролиття, тоді як Українська православна церква скидає з себе російське ярмо». Часопис пише, що спроби президента Росії Путіна перебрати для Росії керівництво православною гілкою християнства зазнали удару внаслідок рішення православної церкви України вийти з «обійм» Москви. Рішення ієрархів українського православ’я скинути з себе московське ярмо спричинилось до того, що розглядається як найбільший розкол у церкві за останні сторіччя. Британська газета додає, що очікується рішення Константинопольського патріарха Варфоломія, який постає еквівалентом папи Римського для православних, надати українській православній церкві повну автокефалію. Видання вказує, що сам патріарх Варфоломій став нещодавно жертвою російського втручання, коли група російських хакерів намагалась перехопити його листи електронної пошти до своїх помічників.

The Times веде далі, що політики у Києві, які відкидають російську анексію українського півострова Крим та військове втручання Москви на сході України, вже віддавна виступали за здобуття духовної і релігійної свободи від Росії. Київський патріарх Філарет неодноразово висловлював свої припущення, що Володимир Путін використовує церкву для досягнення своїх політичних цілей. Під час своїх нещодавніх відвідин Вашингтона Філарет звинуватив Кремль у використанні церкви для розповсюдження пропаганди на захист Росії та Путіна. Після російського вторгнення на схід України Київський патріарх назвав Путіна «цинічним брехуном», який зазнає вічного прокляття у пеклі. На додаток, як пише британський часопис, Філарет ледь не став жертвою спроби замаху, коли до нього намагався пробитися єпископ, з балонами сльозогінного газу. Тим часом Москва, обурена прихильністю Константинополя до ідеї української автокефалії, гучно пообіцяла перервати всі стосунки з серцем православ’я і патріархом Варфоломієм. Російський патріарх Кирило, який є максимально наближеним до Кремля, пообіцяв не згадувати Константинопольського патріарха Варфоломія у своїх проповідях. Митрополит Волоколамський Іларіон, як пише газета, пішов навіть далі, висловивши зловісне попередження, що у разі, коли Україна спробує вийти з під релігійного контролю Москви, станеться кровопролиття. Насамкінець британський часопис додає, що прагнення українського православ’я до автокефалії породило подібний рух у сусідній Білорусі. Все це, на думку газети, може спричинитися до хвилі схожих вимог на Кавказі, у Придністров’ї та Молдові, що постане надзвичайно серйозним викликом релігійній владі Москви на цих територіях колишнього СРСР.

«Не буде жодного кровопролиття попри попередження путінських посіпак тоді як Українська православна церква cкидає з себе російське ярмо»

Часопис Португалії Diario de Noticias публікує інтерв’ю з першим віце-прем’єр-міністром України, міністром економічного розвитку і торгівлі Степаном Кубівим. Матеріал португальського щоденника має назву «Російська агресія об’єднала дух українського народу». Степан Кубів зазначає у своєму інтерв’ю, що прибув до Португалії з метою поглибити економічну співпрацю, проте хотів би також приділити увагу важливому питанню: як саме збройний конфлікт на сході України та російська анексія Криму вплинули на привабливість України у плані закордонних інвестицій? Кубів каже, що українська армія протистоїть другому за потужністю війську світу, а саме російській військовій машині, тоді як на самому початку конфлікту 2014 року, українська армія постала майже знищеною впродовж останніх 20 років частково завдяки тій таки Росії. Цей конфлікт коштував Україні 20% економіки, так само як Україна втратила 80% свого експорту, бо ж ці 80% йшли свого часу до Росії та її союзників. За словами Кубіва, Україна також втратила контроль над 7,2% своєї території. Проте ця російська агресія, на думку Кубіва, об’єднала дух українського народу, який дедалі більше переконався у доцільності європейської інтеграції.

Diario de Noticias веде далі, наводячи слова віце-прем’єр-міністра України, який каже, що українське керівництво попри все очікує економічне зростання, яке за 2 роки має сягнути 5%. Згодом планується збільшити ці показники до 6-7%. Щодо показників економічної співпраці між Україною та Португалією, Кубів вказує, що експорт продукції між обома країнами зріс на 16%. Степан Кубів особливе місце у своєму інтерв’ю приділяє українській громаді у Португалії. За його словами, 37 тисяч українців у Португалії постають чудовим зразком діаспори. Кубів висловив подяку португальському урядові і народу Португалії за тепле ставлення до українців. Українська громада у Португалії може допомогти покращити обопільні стосунки, бо, на думку Кубіва, завдяки спільним християнським цінностям, українці і португальці мають багато чого спільного. Перший віце-прем’єр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів завершує, відзначаючи, що головна стратегічна ціль України на даному етапі – це досягнення миру. Наступним кроком після цього має бути вступ до ЄС та НАТО. Кубів наголошує, що президент України та Верховна рада наполегливо ведуть Україну саме у цьому напрямку.

«Російська агресія об’єднала дух українського народу»

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Популярний британський часопис для масового читача The Sun друкує статтю «Володимир Кличко стане викладачем Гарвардського університету після чотирьох років роботи у швейцарському університеті міста Санкт-Ґаллен». Видання зазначає, що легендарний український боксер, який «повісив» боксерські рукавички на цвях, завершивши успішну кар’єру у професійному боксі, отримав пропозицію викладати курс «Управління викликами» в елітному американському університеті. У такий спосіб, Володимир Кличко стане викладачем Гарвардського університету. Британська газета додає, що 42-річний українець вже дав свою згоду на цю цікаву пропозицію зі Сполучених Штатів. Нині, як пише часопис, Володимир Кличко має три офіційні резиденції – у німецькому місті Гамбург, у столиці України Києві та у місті Нешвіл, штат Теннессі, що у США.

The Sun пише, що новини про викладацьку кар’єру Володимира Кличка у Гарварді підтвердив його старший брат – 47-річний мер Києва Віталій Кличко. Як повідомляється, Володимир Кличко викладатиме свій особистий курс «Управління викликами» у престижному університеті у Сполучених Штатах після того, як він викладав цей предмет упродовж певного часу в університеті швейцарського міста Санкт-Ґаллен. Часопис втім зазначає, що на разі невідомо коли саме Володимир Кличко переїде до Гарварда, що у штаті Массачусеттс, аби розпочати свою викладацьку кар’єру на найвищому рівні. Повідомляється, що представники Гарварда відвідали лекції Кличка у Швейцарії і зацікавились курсом, який викладав український боксер. Насамкінець британське видання нагадує своїм читачам, що професійна боксерська кар’єра Володимира Кличка тривала 21 рік. Кличко вирішив завершити свої виступи на професійному боксерському рингу минулого року по тому, як він зазнав поразки від британського боксера Ентоні Джошуа у матчі, який проходив на лондонському стадіоні «Вемблі».

«Володимир Кличко стане викладачем Гарвардського університету з курсу «Управління викликами»

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