Місія «Міс України»: в пошуках сенсу конкурсу краси

Дискваліфікована переможниця конкурсу «Міс Україна-2018»​ Вероніка Дідусенко називає дискримінацією позбавлення її титулу і корони і збирається боротися за свої права. В оргкомітеті національного конкурсу заявляють: Вероніка двічі вказала неправдиві дані – про наявність дитини та шлюбу. За правилами конкурсу учасниці мають бути незаміжні і не мати дітей. Тож члени журі позбавили її титулу, натомість розпочали нове голосування, результати якого стануть відомі 30 вересня.

Якщо почати шукати інформацію про переможниць конкурсу «Міс Україна» за всю історію його існування, то можна виявити, що багато хто з них живе закордоном. Принаймні про щонайменше 11 переможниць конкурсу з 1991 року такі згадки можна знайти у вільному доступі в мережі.

Більшість із тих, хто залишився в Україні, вийшли заміж за заможних чоловіків. Про одиниць можна знайти інформацію щодо їхньої діяльності в бізнесі чи громадських ініціативах, більшість же потрапляють в медіа через драми у стосунках з відомими людьми.

Переможниці конкурсів краси різних країн часто стають послами доброї волі в ініціативах, пов’язаних із гуманітарними місіями.

Буває, вони є рупором, який має змогу донести до світу повідомлення про проблему, крик про допомогу, заклик до уваги.

Так рік тому мережу сколихнуло звернення українки зі сцени міжнародного конкурсу Miss Grand International 2017 краси у В’єтнамі. Емоційна промова Сніжани Танчук про війну на сході України зачепила тоді весь світ, хоча і не допомогла виграти.

Та львів'янка Сніжана Танчук не була «Міс України», її титул – «Королева України 2017», і міжнародний конкурс, в якому вона виступила із промовою, є третім за престижем після «Міс Світу» та «Міс Всесвіту», зазначають експерти.

Тож ми замислилися – яка місія у переможниць конкурсу «Міс Україна»? І навіть спитали у тих, хто має знати.

Міс місія

Радіо Свобода вирушає на прес-конференцію організаторів конкурсу «Міс Україна», яку вони влаштували після дискваліфікації Вероніки Дідусенко для обрання нової переможниці.

«Дівчата, які перемагають в конкурсі «Міс Україна», вони цілий рік працюють, перебувають за кордоном, дуже багато проектів і різних заходів, і вони просто не мають часу, щоб приділяти своїй дитині», – пояснює власну позицію виконавчий директор оргкомітету національного конкурсу краси «Міс Україна»​ Вікторія Кіосе.

Дочекавшись, коли закінчаться запитання стосовно ситуації з дискваліфікацією, запитуємо: «Яка місія в переможниць конкурсу «Міс Україна», враховуючи, що багато хто так і залишається за кордоном?».

«Тут у залі присутні три міс, які роблять дуже багато крутих соціальних проектів. За останні роки конкурс «Міс Україна» став не таким, як був раніше. Це – конкурс людей, які вважають за потрібне розвивати інноваційні проекти, дівчата, які представляють Україну на конкурсі «Міс Земля», всі займаються зеленою енергетикою, сонячними батареями. Тобто, це люди, які не просто прийшли, показались на сцені, взяли корону і поїхали шукати багатого чоловіка за кордон. Ні, це не так. Ми всі соціально відповідальні. Ми – громадянки України. Ми хочемо тут жити, працювати, народжувати дітей», – відповідає Кіосе.

Якщо вам стало все зрозуміло про місію переможниць, то можна далі не читати. Ми ж вирішили дізнатися детальніше.

Із залу пролунало запитання до «Міс України-2016» Олександри Кучеренко з проханням розповісти, скільки всього вона робила протягом року і чому (умовно) їй могла би заважати дитина.

«Мій приклад показує, що, отримавши корону, можна і надалі реалізовувати себе так, як хоче сама дівчина. Є цілі, є плани…», – розповідає Олександра Кучеренко, зазначає, що плани пов’язані із країною, але не каже, що це за плани.

Питання лунає вдруге в контексті: «Чому переможниця має бути без родини і скільки справ після перемоги доводиться робити?».

«Історія і час цього конкурсу показує, що є певні правила: дівчина має бути до 25 років, високою – 170 сантиметрів і вище, худенькою, спортивною, не мати чоловіка до цього часу. І не бути заміжньою та не мати дитини. Це статус «міс». Якщо вона вже вийшла заміж – це місіс. Так в будь-якій країні називають: місіс і ім’я», – відповідає вона.

Але відразу ж згадує про поставлене запитання про рік важливих справ і вкладається у коротку відповідь.

«Як я провела рік? Чудово! Дуже багато було різних проектів. І вони продовжуються і на сьогодні насправді», – завершує «Міс України-2016».

Що кажуть соціальні мережі та офіційний сайт?

На офіційному сайті «Міс Україна» є розділ «Краса з метою». В ньому можна знайти інформацію про допомогу дітям, які потребують операцій на серці. Переможниці конкурсу краси закликають допомагати рятувати життя шляхом перерахування коштів. Зазначається, що вже зібрано 665 089 гривень, передано – 625 840 гривень, але незрозуміло, за який період.

Далі намагаємося знайти дані про соціальні проекти чи будь-які інші, якими опікуються переможниці.

Візьмемо річний період: провели екофлешмоб «День без пластикових пакетів», висадили город біля одного з відділень лікарні «Охматдит» разом із дітьми-пацієнтами, а решта новин стосується досягнень переможниць та спортивних заходів на пляжі та на даху ЦУМ.

Є на сайті і декілька дивних, на перший погляд, новин з назвами: «Міс Україна-2016» Олександра Кучеренко стала провідною на ICTV» та «Міс Україна-2017» Поліна Ткач стала провідною міжнародного турніру WWFC 8». Та якщо перекласти сайт російською мовою стає зрозуміло, що переможниці стали ведучими.

В рубриці «ЗМІ про нас» є ще така інформація соціального характеру: підтримали жіночий футбол, пробігли благодійну дистанцію у марафоні, щоб зібрати кошти, організували благодійну фотосесію для просування наставництва – фотографували вихованців центру соціально-психологічної реабілітації, а потім подарували їм знімки.

Можливо, на соціальних сторінках переможниць буде більше інформації про їхні проекти. Отже, аналіз Instagram «Міс Україна-2016» Олександри Кучеренко показує, що з моменту її перемоги 98% всіх фотографій містить її зображення.

Після перемоги вручила музикальні інструменти двом дітям, які про них мріяли, виступила з мотиваційною лекцією в дитячому будинку, відвідала дітей з інвалідністю в будинку реабілітації в Авдіївці, допомогла родині з Авдіївки, відвідала дитячий будинок на День Святого Валентина, підписала з головою Сумської ОДА меморандум для реалізації проекту «Наставництво» для дітей з інтернатів, допомагала зібрати кошти для операцій дітям на серці, провела свято для дітей з дитячого будинку. Це інформація за два роки.

В минулому році перемогла Поліна Ткач.

«Міс Україна-2017», окрім Instagram, має власний YouTube-канал. На ньому вона вже навіть відреагувала на дискваліфікацію переможниці 2018 року.

Якщо ж говорити про Instagram, то Поліна Ткач, окрім світлин свого обличчя та фотосесій, розповідала про такі соціальні проекти: підтримала жіночу Лігу чемпіонів з футболу, відвідала та підтримала дітей, які лікуються в клініці «Охматдит», допомагала збирати кошти на пересадку нирки для дитини, допомагала збирати кошти на протез для ноги для чоловіка, пробігла кілька благодійних забігів на марафонах.

Що ж головне для перемоги?

Організатори конкурсу та члени журі зазначають, що конкурс «Міс Україна» дуже змінився в останні роки. Зараз журі оцінюють не лише зовнішність. Важливим є і інтелект, вміння говорити, триматися перед камерою, знання мов та вміння захистити свій соціальний проект.

«В українському конкурсі перемагає справедливість і перемагає особистість. На конкурсах на міжнародній арені є питання, якщо чесно казати, тут є політична картинка і там нам треба про себе просто говорити, з’являтися, кричати: «Ми – Україна! Ми тут! Ми щось робимо! Будь ласка приєднуйтесь, давайте робити спільні проекти, давайте прогресувати разом». Саме тому ми і займаємося в цій сфері цим проектом», – наголошує виконавчий директор оргкомітету національного конкурсу краси «Міс Україна» ​Вікторія Кіосе.

Тож тепер замало бути просто красивою, треба бути ще і розумною, виходячи із заяв членів журі. Умови щодо інтелектуальних вимог до конкурсанток в конкурсі ми намагалися знайти на офіційному сайті, втім, при заповненні анкети в розділі «Умови участі» про це не йдеться.

Резюмуючи публічне засідання в прес-центрі «Укрінформу», член журі, актор Богдан Юсипчук щодо дискваліфікованої переможниці зазначив: «Навіть якщо упустити факт брехні, вона народила дитину в 19 років і розлучилася, і я вважаю, що це неправильно ставити таку людину як еталон, з якої потрібно брати приклад».

Такі умови конкурсу, зазначають в оргкомітеті, і саме їх вимагають за ліцензією міжнародного конкурсу краси «Міс Світу», тож і змінити їх можуть так само лише на міжнародному рівні.

Тим часом в цьому році у США організатори конкурсу «Міс Америка» відмовилися від частини змагання, де дівчати дефілюють у купальниках. Мотивація – оцінювати не за зовнішністю, а за розумом. Тож можна припустити, що і всесвітні конкурси колись переглянуть власні умови, створені ще у минулому сторіччі.

Якщо ви знайшли для себе відповідь на запитання: «Яка місія у «Міс України»?», – залишайте свої думки в коментарях.