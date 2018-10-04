Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» – вместо отмененного Конституционным судом закона «Кивалова-Колесниченко». В документе идет речь о списке лиц, которые будут обязаны владеть украинским языком, а также мест, где нужно будет говорить на нем. Радио Донбасс.Реалии задало прохожим в Мариуполе – а также своим слушателям – два вопроса: как часто они пользуются украинским, и нужна ли государственному языку большая защита?

Мариуполь, крупнейший город подконтрольной правительству части Донецкой области:

«Бывает, иногда используем его ради прикола, или чтобы не забывать его. С парнем бывают такие дни, когда мы разговариваем только на украинском языке. Или с друзьями в игры играем на украинском языке».

«Иногда и разговариваю, и покупатели заходят – отвечаю на украинском. Когда спрашивают на русском – отвечаю на русском, для меня проблем нет.

– А нуждается ли украинский язык в защите?

– Думаю нет.

Всі документи повинні бути українською, але з перекладом на російську

«Десята стаття Конституції: українська мова державна, що ще питати! Без мови нема держави. Всі документи повинні бути українською, але з перекладом на російську, бо вона велика світова мова».

«Донецкая область – больше русскоязычная, и поэтому я плохо понимаю украинский язык. Дети учили украинский на отлично, у них нормально. Я против того, чтобы сейчас это было обязательно.

– А где должно быть обязательно?

– Обязательно не должно быть нигде. Давайте возьмем в зарубежных странах, там любой язык (на самом деле, это не так – ред.)»

«Я украинец».

– А разговариваете по-русски.

– Ну а что! Я долго прожил в Мариуполе.

– Но иногда переходите на украинский?

– Да запросто!»

«Разговариваю 50% на 50%. А треба розмовляти українською постійно, бо громадянин України повинен розмовляти цією мовою».

Если и защищать украинский язык, то от суржика

«В основном, использую украинский, когда это нужно, например, на лекциях. Мне кажется, нам его навязывают. Чтобы его не только изучать, поскольку он государственный, а и чтобы мы прямо на нем все разговаривали. Но нам удобней на русском языке разговаривать. Если и защищать украинский язык, то от суржика, который используют на Западной Украине, делать его более литературным».

Слушатели:

Кирилл, Северодонецк: «Не надо подстраивать реали под законы. Так сложилось, что в настоящий момент все стараються защитить права украиноязычных – это правильно, но почему все забывают о правах тех людей, которые разговаривают на других языках? Я гражданин Украины, я люблю Украину и украинский язик, но, тем не менее, я разговариваю на русском. Я воспитан на русском языке, моя мама и все мои родственники разговаривали на русском языке, но это не уменьшает мой патриотизм и моё отношение к Украине. Да, мне тяжело говорить на украинском, тяжело смотреть фильмы, и почему-то все забывают о моих правах. На телевидении и радио всё менше программ на русском. Почему мы постоянко пытаемся кого-то ограничить, и за счёт этого расширить права других?»

Олег: «Якщо зайти в ютуб, там українські блогери спілкуються з росіянами, і росіяни запитують: «Як ви називаєте себе українцями, якщо спілкуєтеся російською мовою?» Доки ми між собою будемо спілкуватися російською, то росіяни будуть вважати нас «русским миром», і війна на Донбасі не завершиться».

Государственный язык должен быть один

​Вадим, Константиновка: «Я считаю, что закон должен быть. Каждый может говорить на том языке, который ему родной, но государственный язык должен быть один».

Анатолій, Донецька область: «Я російськомовна людина, але хочу сказати, що всі, хто хотів вивчати українську, ті її вивчали»

Как эксперты комментируют эти мнения, и правильно ли люди понимают суть законопроекта? Слушайте обсуждение в эфире с Анастасией Розлуцкой, руководителем проектов «Безкоштовні курси української мови» и «Є-мова», Романом Губой, журналистом издания «Заборона», и Александром Бригинцом, народным депутатом (фракция «БПП»):

​

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

НА ТЕМУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:

Українська красуня біля моря. Одеса стає україномовною

Українське Азовське море: україномовний простір – запорука цілісності держави

75% української мови: в тому числі і для мовлення на ОРДЛО та Крим

В Україні розпочинається десятиліття української мови – указ

Україна і «русский мир». Якою має бути стратегія державної мовної політики?