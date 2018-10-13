Я досі за «Літак президента» отримую авторські гонорари – актор Голлівуду Ілля Волох

Киянин, нащадок одного з найближчих соратників Симона Петлюри, призер чемпіонату світу з веслування, актор Голлівуду, який зіграв у понад 150 фільмах і серіалах. Це все – про Іллю Волоха, гостя студії Радіо Свобода. Знімався у режисерів Стівена Спілберга і Девіда Фінчера, працював разом із Томом Крузом, Бредом Піттом, Кейт Бланшетт, Джоном Траволтою, Гері Олдманом, Гаррісоном Фордом та іншим голлівудськими «зірками». Крім кіно і телебачення, Ілля Волох грає у театрі. Зокрема, дебютував у Київському Театрі «Сузір’я», у моновиставі за твором Миколи Гоголя «Записки сумасшедшего». У цей приїзд Іллі Волоха на Батьківщину Радіо Свобода вдалося поспілкуватися з актором.