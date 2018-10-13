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13 Жовтень 2018, Київ 16:33
Війна

Починаючи з вибухів у Сватовому, ми так і не знаємо, що насправді відбувається – Решетилова

Розмінування території після вибухів на 6 Арсеналі Міністерства оборони біля міста Ічня

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Гості програми «Ваша Свобода»: Богдан Бондар, начальник командного центру Генштабу ЗСУ; Ольга Решетилова, журналіст, волонтер, співкоординатор «Медійної ініціативи за права людини».

Віталій Портников: 9 жовтня на Чернігівщині в районі Ічні горіли військові склади, де зберігалося майже 70 тонн боєприпасів. Велике щастя, що без жертв обійшлося. Пане Бондар, треба щось робити з цією ситуацією. І насамперед у цьому мають бути зацікавлені ЗСУ, тому що це їхнє майно горить. Завжди виникає питання: це диверсія, це недбалість, як цьому протидіяти? Мені здається, що чим далі до виборів, тим більше буде таких спроб.

Ваша Свобода | Як змінюється українська армія
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Я знаю арсенали, де за рік приростала територія на 200-300 гектарів
Богдан Бондар

Богдан Бондар: Звичайно, нашаровуються і вибори, і свято, і дійсний стан на базах, арсеналах і складах. Йде певне покращення. Але, знаючи, які запаси були зосередження після виводу радянських військ з Німеччини, з Угорщини, і все складалося на території України. Я знаю арсенали, де за рік приростала територія на 200-300 гектарів.

Ті умови зберігання, які були, дозволили не мати серйозних наслідків. Є руйнування окремих будівель, які були ближче до епіцентру, є розкидання боєприпасів, але те, що ми зберегли людей, позитивно.

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Сучасні сховища і вихід на новий рівень охоронних периметрів і підготовки особового складу у комплексі дозволить значно покращити цей стан. Розміщення грамотне, розосередження цих боєприпасів дозволить максимально зменшити ризики подібних випадків.

– Пані Решетилова, ви багато пишете про військові проблеми, писали про склади у Балаклії. Як ви бачите вирішення таких проблем?

Ольга Решетилова: Це вже сьомий вибух складу і четвертий чи п’ятий з такими масштабними наслідками. Найбільша проблема в тому, що ми, починаючи з 2015 року з вибухів у Сватовому, так і не знаємо, що насправді відбувається.

Ольга Решетилова, журналіст, волонтер, співкоординатор «Медійної ініціативи за права людини»
Ольга Решетилова, журналіст, волонтер, співкоординатор «Медійної ініціативи за права людини»

Кожного разу після таких вибухів з’являється головний військовий прокурор, який заявляє про те, що основна версія – це службова недбалість
Ольга Решетилова

Є багато версій. Є версія, що самі військові підривають склади, в яку я, чесно кажучи, не дуже вірю. Це диверсія чи теракт.

Але у нас системно не розслідуються ці випадки. Кожного разу після таких вибухів з’являється військова прокуратура, головний військовий прокурор, який заявляє про те, що основна версія – це службова недбалість. Але службова недбалість не доводиться. І не розслідується версія теракту або диверсія. Це не дозволяє ні суспільству, ні військово-політичному керівництву, ні самим військовослужбовцям зробити правильні висновки і розуміти, як від того захищатися.

Яка з версій не була би правдивою під час цих вибухів, це є абсолютна відповідальність військової контррозвідки, підрозділу СБУ, яка на п’ятий рік війни є абсолютно некомпетентним і нереформованим органом. Туди кидають найбільш некомпетентних, непрофесійних співробітників СБУ.

Можна безкінечно говорити, що грошей немає, але цифри свідчать, що кошти виділяли, вони не освоєні
Ольга Решетилова

І у нас не просто немає координації між відомствами, а дуже часто є конфлікти між відомствами. Є «війни» військової прокуратури і СБУ, військової прокуратури і Генштабу, Генштабу і Міноборони, які призводять до катастрофічних наслідків.Це мало би бути одним із питань, яке потрібно розглянути на РНБО.

Щодо забезпечення тих складів, то Міноборони не освоїло за останніх два роки у повному обсязі кошти, які були виділені на захист складів ракетно-артилерійського озброєння. Можна безкінечно говорити, що грошей немає, але цифри свідчать, що кошти виділяли, вони не освоєні. Чому?

– Пане Бондар, на Хмельниччині, де президент Петро Порошенко говорив про необхідність будівництва нових складів, він говорив і про нові види озброєння. У цьому році, за його словами, до українського війська має надійти близько 1 900 одиниць нового або глибоко модернізованого озброєння та військової техніки.

Пане Бондар, у нас ще все ж таки радянська армія, з точки зору озброєння, чи вже не дуже радянська?

Богдан Бондар: Ми все більше підходимо до розуміння та отримання і технологій, і зброї, і організації тісної співпраці з країнами НАТО, країнами Європи. Є проблеми щодо розробок тих же нових зразків мінометів, інших видів озброєння, тому що значна частина таких видів або окремих важливих вузлів в Україні не вироблялася. Замінити, поставити – необхідний певний час.

Богдан Бондар, начальник командного центру Генштабу ЗСУ
Богдан Бондар, начальник командного центру Генштабу ЗСУ

Питання психології і готовності до застосування зброї дуже складне. 2014 рік показав, коли була і здача зброї, і неможливість ухвалити виважене рішення. Зараз особливо і на тактичному, і на оперативно-тактичному рівні є зрушення. До 2014-го ми готували менше тисячі курсантів, випускалося менше тисячі військовослужбовців-лейтенантів. За чотири роки збільшили кількість військовослужбовців, є певні конкурси. Тобто не говоримо, що немає набору. Але підготовка потребує певного часу, у тому числі і психологічна підготовка, і протидія тим же ж смс, які надсилають на фронті: «все, ви оточені!»

– Пані Решетилова, а ви як вважаєте, це нові боєприпаси чи модернізовані глибоко?

Головне на цьому шляху – модернізувати не тільки саме озброєння, а й «Укроборонпром»
Ольга Решетилова

Ольга Решетилова: На жаль, шлях модернізації озброєння України тернистий. Свідчить про це і ситуація з мінометами «Молот», яку Міноборони заперечує і засекречує експертизу, яку отримали від КПІ щодо якості металу ствола «Молота». Але є нові цікаві розробки. І модернізація старих. Наприклад, нещодавня інформація про модернізацію комплексу «Квітник». Цей комплекс дуже і дуже сильно хвилював росіян. У нас є ціла шпигунська справа. З цього приводу засуджений громадянин Росії Макаров. Зараз відбуває покарання за збір інформації про цю розробку.

Але головне на цьому шляху – модернізувати не тільки саме озброєння, а й «Укроборонпром», який є монополістом на ринку озброєння України, і блокує дуже багато цікавих розробок інших приватних підприємств. І треба визнавати помилки на цьому шляху і робити висновки! Як би там не було, на сьогодні і по озброєнню, і по особовому складу Збройні сили України на голову вище за ті, які були у довоєнний період.

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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