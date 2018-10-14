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14 Жовтень 2018, Київ 19:52
Суспільство

Била через будь-яку дрібницю: прокуратура розслідує знущання над мешканцями пансіонату

Хорошевський геріатричний пансіонат

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Після оприлюднення в інтернеті відео, як санітарка Хорошевського геріатричного пансіонату «виховує» віником по обличчю літнього чоловіка під хихотіння колег, прокуратура відкрила кримінальне провадження. Директор пансіонату вимагає звільнення не лише «головної героїні» відео, а й тих, хто знімав і сміявся. Проте частина мешканців закладу стали на захист персоналу.

Літня людина на відео це Сергій Жариков. Йому 67 років. У Хорошевському пансіонаті живе від початку серпня цього року. Він стверджує, що таке поводження з мешканцями тут є звичайною практикою.

«Через будь-яку дрібницю відбувається. І по обличчю била. І по кістках. Всюди. Віником», – каже він.

Санітарка Вікторія Нвачукву натомість запевняє, що випадок на відео був першим і останнім. За її словам, чоловік сам спровокував таку реакцію з її боку.

«Це було під час вечірнього перестилання. Нас покликав один з підопічних, сказав що Жариков валяється на підлозі. Ми його до цього вже тричі підіймали. Коли ми зайшли до кімнати, він лежав у калюжі сечі, поряд – купа екскрементів. Він висловлювався нецензурною лайкою, матюкав нас, обзивав. Ми його стали підіймати, він почав чіплятися: торкався до грудей, до ніг і в цей момент я його і ударила віником, хоча не хотіла цього робити. Це не навмисно. Я розумію, що я винна», – переконує санітарка.

Мешканець Хорошевського геріатричного пансіонату Сергій Жариков, 12 жовтня 2018 р.
Мешканець Хорошевського геріатричного пансіонату Сергій Жариков, 12 жовтня 2018 р.

Жариков все це спростовує.

«Бреше. Зухвало бреше. Ніколи не чіплявся», – каже він.

Але його сусіди розповідають протилежне.

«Він з першого дня почав з дівчат знущатися. Він їм то грубощі каже, то лапає їх... Я його особисто хотів побити сам. Хоча я і інвалід, але я б його вбив. Він неправду каже. У цьому всьому він винний», – скаржиться на незлагідність і важку вдачу сусіда Микола Шепелев.

«Вонючка» і «скотина»

Санітарка стверджує, що ударила підопічного віником лише раз. Але на відео можна побачити як вона б’є його знову і знову протягом щонайменше хвилини. «Вонючка» і «скотина» – чи не єдині цензурні звернення з її боку.

«Боляче тобі? Боляче? – примовляє вона під хихотіння колег. – Немає, б**, тієї санітарки, яка тут працювала, уже б давно тебе відх**рила!»

Вікторія дивиться відео мовчки. Довго мовчить після його закінчення. Потім знову ледь чутно повторює: «Так, я винна».

Санітарка Хорошевського геріатричного пансіонату Вікторія Нвачукву, 12 жовтня 2018 р.
Санітарка Хорошевського геріатричного пансіонату Вікторія Нвачукву, 12 жовтня 2018 р.

Вона вже написала заяву на звільнення. Але частина пацієнтів, серед яких і Микола Шепелев, вважають це несправедливим.

«Ну, може десь на когось колись зірвалася, не без цього – із чоловіком складніше спілкуватися ніж жінка із жінкою. Несправедливо, що її звільняють. Вона хороша жінка, приємна. Весь колектив жіночий, що нас обслуговує, весь абсолютно гарний», – каже він.

«Або їх звільнять, або звільнюся сам»

Директор Хорошевського геріатричного пансіонату Олександр Мельник називає випадок кричущим.

«Я в шоці був від ситуації. За час моєї роботи, з 2005 року, це перший такий випадок», – запевняє він.

Він вважає винною не лише Вікторію Нвачукву, але й двох інших санітарок, які були у кімнаті під час конфлікту.

Директор Хорошевського геріатричного пансіонату Олександр Мельник, 12 жовтня 2018 р.
Директор Хорошевського геріатричного пансіонату Олександр Мельник, 12 жовтня 2018 р.

«Я вважаю, що винні усі троє. Вони троє були в цій кімнаті. Так, одна била, але дві інші стояли, сміялися і знімали. Якщо стався конфлікт, то не знімати треба і не хіхікати, а виправити колегу у цьому питанні, аби вона в подальшому такого не робила. Всі троє мають понести покарання, всі троє мають бути звільнені. Якщо вони не звільняться, звільнюсь я», – каже Олександр Мельник.

«Ми вбачаємо, що це –злочин»

Директор департаменту соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага поділяє думку директора пансіонату і підкреслює, що в жодному разі не йдеться про звільнення за згодою сторін.

«Адміністрація не погоджується, що це згода сторін, ми вбачаємо, що це – злочин, і будемо працювати з юристами, щоб вірно і коректно застосувати статтю кримінального кодексу. Дорога таким людям в органи соціального захисту і в інтернат закрита», – каже Юрій Шпарага.

Санітарка Віторія Нвачукву з мешканцями пансонату, 12 жовтня 2018 р.
Санітарка Віторія Нвачукву з мешканцями пансонату, 12 жовтня 2018 р.

Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом знущання над мешканцями пансіонату. Дії санітарки на відео кваліфіковані як побої і мордування (ч.2 ст.126 КК України). Проведення досудового розслідування доручено поліції.

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