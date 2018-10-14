Била через будь-яку дрібницю: прокуратура розслідує знущання над мешканцями пансіонату

Після оприлюднення в інтернеті відео, як санітарка Хорошевського геріатричного пансіонату «виховує» віником по обличчю літнього чоловіка під хихотіння колег, прокуратура відкрила кримінальне провадження. Директор пансіонату вимагає звільнення не лише «головної героїні» відео, а й тих, хто знімав і сміявся. Проте частина мешканців закладу стали на захист персоналу.

Літня людина на відео це Сергій Жариков. Йому 67 років. У Хорошевському пансіонаті живе від початку серпня цього року. Він стверджує, що таке поводження з мешканцями тут є звичайною практикою.

«Через будь-яку дрібницю відбувається. І по обличчю била. І по кістках. Всюди. Віником», – каже він.

Санітарка Вікторія Нвачукву натомість запевняє, що випадок на відео був першим і останнім. За її словам, чоловік сам спровокував таку реакцію з її боку.

«Це було під час вечірнього перестилання. Нас покликав один з підопічних, сказав що Жариков валяється на підлозі. Ми його до цього вже тричі підіймали. Коли ми зайшли до кімнати, він лежав у калюжі сечі, поряд – купа екскрементів. Він висловлювався нецензурною лайкою, матюкав нас, обзивав. Ми його стали підіймати, він почав чіплятися: торкався до грудей, до ніг і в цей момент я його і ударила віником, хоча не хотіла цього робити. Це не навмисно. Я розумію, що я винна», – переконує санітарка.

Жариков все це спростовує.

«Бреше. Зухвало бреше. Ніколи не чіплявся», – каже він.

Але його сусіди розповідають протилежне.

«Він з першого дня почав з дівчат знущатися. Він їм то грубощі каже, то лапає їх... Я його особисто хотів побити сам. Хоча я і інвалід, але я б його вбив. Він неправду каже. У цьому всьому він винний», – скаржиться на незлагідність і важку вдачу сусіда Микола Шепелев.

«Вонючка» і «скотина»

Санітарка стверджує, що ударила підопічного віником лише раз. Але на відео можна побачити як вона б’є його знову і знову протягом щонайменше хвилини. «Вонючка» і «скотина» – чи не єдині цензурні звернення з її боку.

«Боляче тобі? Боляче? – примовляє вона під хихотіння колег. – Немає, б**, тієї санітарки, яка тут працювала, уже б давно тебе відх**рила!»

Вікторія дивиться відео мовчки. Довго мовчить після його закінчення. Потім знову ледь чутно повторює: «Так, я винна».

Вона вже написала заяву на звільнення. Але частина пацієнтів, серед яких і Микола Шепелев, вважають це несправедливим.

«Ну, може десь на когось колись зірвалася, не без цього – із чоловіком складніше спілкуватися ніж жінка із жінкою. Несправедливо, що її звільняють. Вона хороша жінка, приємна. Весь колектив жіночий, що нас обслуговує, весь абсолютно гарний», – каже він.

«Або їх звільнять, або звільнюся сам»

Директор Хорошевського геріатричного пансіонату Олександр Мельник називає випадок кричущим.

«Я в шоці був від ситуації. За час моєї роботи, з 2005 року, це перший такий випадок», – запевняє він.

Він вважає винною не лише Вікторію Нвачукву, але й двох інших санітарок, які були у кімнаті під час конфлікту.

«Я вважаю, що винні усі троє. Вони троє були в цій кімнаті. Так, одна била, але дві інші стояли, сміялися і знімали. Якщо стався конфлікт, то не знімати треба і не хіхікати, а виправити колегу у цьому питанні, аби вона в подальшому такого не робила. Всі троє мають понести покарання, всі троє мають бути звільнені. Якщо вони не звільняться, звільнюсь я», – каже Олександр Мельник.

«Ми вбачаємо, що це –​ злочин»

Директор департаменту соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага поділяє думку директора пансіонату і підкреслює, що в жодному разі не йдеться про звільнення за згодою сторін.

«Адміністрація не погоджується, що це згода сторін, ми вбачаємо, що це – злочин, і будемо працювати з юристами, щоб вірно і коректно застосувати статтю кримінального кодексу. Дорога таким людям в органи соціального захисту і в інтернат закрита», – каже Юрій Шпарага.

Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом знущання над мешканцями пансіонату. Дії санітарки на відео кваліфіковані як побої і мордування (ч.2 ст.126 КК України). Проведення досудового розслідування доручено поліції.