Ці фото неможливо забути – Волкера вразив художній проект про Донбас

Фотожурналістка зі США Пола Бронстейн присвятила значну частину своєї кар’єри документуванню жертв забутих воєн.

«Я шукаю людей, про яких не знають, людей які не з’являються на передніх шпальтих видань 24 години, тому що десь вибухнула бомба, або терорист-самовбивця вчинив напад і увага зміщується, – говорить вона. – Однак, люди завжди залишаються, їх життя зруйновано і вони переживають наслідки трагедій», повідомляє Yahoo News.

«Ось зображення кількох з багатьох жертв агресії Росії на сході України. Ми можемо припинити страждання, якщо Росія б захотіла», – заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер, коментуючи проект фотохудожниці.

Ці фото неможливо забути, говорить Волкер. «Фото літніх людей з лінії фронту в Україні закарбовуються у пам’яті. «Я пам’ятаю Другу світову війну. Між ними немає різниці, – говорить вона. – Тоді у нас не було що їсти і де сховатись», - цитує американський високопосадовець слова героїні однієї з фотографій.

Цей проект фотохудожниці з Массачусетсу присвячено війні в Україні, про яку не часто згадують на передніх шпальтих світових ЗМІ, однак яка триває з 2014 року. Фотограф знімала життя літніх людей, які відрізані від суспільства через постійну зміну лінії військових дій, йдеться в статті Yahoo News.

Літні люди, звичайно, більш вразливі, ніж діти. Вони збіднілі, не можуть отримати свої пенсії

«Літні люди, звичайно, більш вразливі, ніж діти, – говорить Пола Бронстейн. – Вони збіднілі, не можуть отримати свої пенсії... Вони живуть в будинках, де зростали, або де вони раніше жили зі своїми сім’ями і, крім цього, вони одинокі».

Минулої зими і протягом літа Бронстейн відвідала регіон, де вона перетинала лінію бойових дій і фотографувала літніх українців і їх боротьбу в щоденному житті. Вона побачила жінок, які живуть у будинках без опалення, чоловіка, який втратив ногу і живе один в будинку пересуваючись на візку. Багато живуть в крайній бідності – вони не мають грошей на ремонт осель, пошкоджених під час війни. Деякі втратили пальці ніг через відмороження поки вони стояли в черзі, щоб перетнути кордон, намагаючись отримати пенсії. Інші пережили серцеві напади через стрес в якому вони живуть.