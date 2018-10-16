Українські військові меморіали на Чеських землях

До Дня Покрови і Дня захисника України група українців, які живуть і працюють в Чехії, здійснила подорож місцями українських військових поховань, побувала на кладовищах, де встановлені найбільш військові пам’ятники. Подорож організувало Посольство України в Чеській Республіці.

Лада в Под’єштєді (Lada v Podještědí, до 1946 р. Яблонне в Под’єштєді) пам’ятник бійцям Гірської бригади УГА на місцевому цвинтарі поблизу кладовища українських і російських військовополонених Першої світової війни - найбільший український військовий меморіал на чеських землях. Відкритий 20 жовтня 1921 р. на добровільні пожертви українських емігрантів. На центральній стелі пам’ятника викарбувані слова з поеми Тараса Шевченка «До Основ’яненка»: «Слава не поляже». На бічній стороні напис чеською та німецькою мовами «Українці своїм полеглим братам». На одній зі стін пам’ятника викарбувані імена 31 загиблого вояка, багато написів важко читаються. Автор проекту Михайло Бринський.

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ЛІБЕРЕЦ (Liberec) – пам’ятник воякам Гірської бригади УГА на військовому цвинтарі в Рупрехтіцях (Ruprechtice) – нині частина м. Ліберец. Урочисто відкритий 5 червня 1927 р. з ініціативи і на кошти українських громад «Сокіл», Українського допомогового товариства, Союзу українських пластунів-емігрантів. Початково скульптурна група (мати з двома малими дітьми обабіч, перед ними лежача постать убитого вояка) була встановлена на високому постаменті з чорного мармуру, на якому був викарбуваний напис «На вічну пам’ять борцям Української Галицької Армії за волю і добро свого народа, що викинені ворогами з-під рідної стріхи зложили тут свої кости». Під час упорядкування цвинтаря на початку 1960-х років мармуровий постамент був усунений, скульптурна група встановлена на рівні фундаменту (місцезнаходження мармурового постаменту встановити не вдалось). Автор проекту пам’ятника Василь Касіян.

ЙОЗЕФОВ (Josefov) – монумент пам’яті українських вояків, інтернованих у таборі м. Йозефов. Відкритий на кошти української еміграції – «Самопомочі українських емігрантів про північно-східну Чехію» в 1941 р. на військовому цвинтарі як останній пам’ятник на чеських теренах у період між двома світовими війнами. Напис на монументі: «Спіть, жертви боротьби за волю України. Поставили українські військовики при У.Н.О. Р.Б. 1941». На плиті імена 25 вояків, перше поховання датується 1921 р., останнє – 1967 р. Автор проекту Роберт Лісовський у співпраці з чеським скульптором і архітектором Антоніном Вагнером (Antonín Wagner, 1904–1978).

ПАРДУБІЦЕ (Pardubice) – пам’ятник воїнам Армії УНР на військовому цвинтарі міста. Відкритий 1 листопада 1932 р. на добровільні пожертви членів «Самопомочі українських емігрантів у північно-східній Чехії» в м. Градец Кралове і філіалу цього товариства в м. Пардубіце. На головній стелі пам’ятника викарбувані імена загиблих: «Марціо Федір 1921, Бойчук Михайло, Коваль Михайло, Савчук Тимофій, Андрусів Дмитро, Дицьо Микола 1922, Гнатюк Яків». Під іменами викарбуваний напис «Борцям за Україну», нижче під ним напис «Самопожертва українських емігрантів про північно-східну Чехію». Автор проекту пам’ятника Оксана Лятуринська.