«Вибач, доню, але я не зможу» – батьки про подорожчання навчання у музичних і художніх школах Дніпра

Дніпро – У Дніпрі батьки учнів шкіл естетичного виховання міста пікетували мерію через різке подорожчання плати за навчання своїх дітей – більш ніж удвічі. За їхніми словами, нові тарифи за освоєння дитиною музичного чи художнього мистецтва не підйомні для частини родин. Окрім того, батьки знайшли норму законодавства, якій суперечить таке підвищення цін, й збираються до суду. Керівники ж шкіл називають нові тарифи обґрунтованими й посилаються на мерію, з якою погоджували рішення. Між тим місцева влада зазначає, що рішення законне.

9-річна донька жительки Дніпра Наталії займається в музичній школі №9 за класом фортепіано. Ще рік тому плата за навчання була посильною для мами-одиначки, в якої, окрім дитини, на руках ще й старенькі батьки, – трохи менше 200 гривень на місяць.

Ми ще не відмовились від «музикалки», але це питання в перспективі

За рік плата за уроки в «музикалці» зростала двічі – у березні та вересні й наразі складає понад 500 гривень на місяць. І хоча донька має певні успіхи і взяла участь не в одному музичному фестивалі, перед родиною, каже Наталія, постало питання відмовитись музики.

«Вчителями й школою ми задоволені, але оплата… Було 180, потім 210 гривень, це ще нормально, але зараз 504. На рік це 5 тисяч. Окрім того, мені треба ще давати дитині на проїзд. Ми ще не відмовились від «музикалки», але це питання в перспективі. Коли навесні обіцяли підняти до півтори тисячі, я попередила: «Вибач, доню, але я просто не зможу»…», – розповіла Радіо Свобода мама вихованки музичної школи.

​«Інфляція склала 13%, а подорожчання навчання –200%. Де справедливість?» – батьки

Аби домогтись скасування нових цін на оплату в мистецьких школах, у 24 жовтня батьки вихованців зібрались під міськрадою. У руках вони тримали плакати з написами «Стоп незаконному підвищенню плати за навчання!»

Ми хочемо, щоб було так, як написано в нашому законодавстві. На сьогодні це має бути 218 гривень, а не 400-500 гривень

Одна з організаторів пікету Оксана Котляр зауважує: справа навіть не в сумі, яку треба відтепер віддавати за навчання, для частини батьків вона прийнятна, а в тому, що директори шкіл, які підвищили оплату за погодженням профільного департаменту міськради, порушили закон. Координаторка акції протесту посилається на пункт 5 статті 79 закону України «Про освіту», де йдеться, що плата за навчання може підвищуватись не частіше, як раз на рік, і на відсоток, не більший від офіційно визначеного відсотка інфляції. А це лише 13,7%, але аж ніяк не на 200%, каже Оксана Котляр.

«Порушуються наші законні права. Ми хочемо, щоб було так, як написано в нашому законодавстві. На сьогодні це має бути 218 гривень, а не 400-500 гривень. Сума підвищення, за законом, має відповідати тому, наскільки зросла інфляція», – зазначила координатор пікету.

Підтримати акцію мам і тат викладачі шкіл естетичного виховання не вийшли, хоча, як запевняють батьки, подорожчання оплати ніяк не вплинуло на зарплату педагогів. Навпаки: якщо зростання оплати за навчання призведе до зменшення кількості учнів, то перед загрозою закриття опиняться самі заклади та робочі місця педагогів. Батьки зазначають: навесні, коли в Дніпрі відбулось різке скорочення працівників освіти, вони виходили на їхній захист.

«Ми не розуміємо, чому наші вчителі тепер нас не підтримують», – зауважували батьки.

«Справедлива ціна на навчання» – 10-15% від мінімальної зарплати

У школах естетичного виховання Дніпра розлогих коментарів про складові нового тарифу не дають. Зауважують лише, що він економічно обґрунтований і погоджений з мерією. Начальник управління культури департаменту гуманітарної політики міськради Євген Хорошилов зауважує, що «встановлення справедливої ціни на навчання» – ініціатива керівників шкіл.

Одним зі шляхів роботи є встановлення справедливої ціни на навчання

«Все літо працювала спеціально створена, за дорученням міського голови, робоча група, яка вивчала роботу шкіл естетичного виховання. І результатом її роботи стали висновки і пропозиції, в яких є покроковий план на цей рік. Одним зі шляхів роботи є встановлення справедливої ціни на навчання. Це була ініціатива всіх без винятку директорів шкіл естетичного виховання – встановити справедливу ціну на навчання, яка б, з одного боку, не дискредитувала систему навчання, а з другого – була такою, яку могли б сплатити батьки. Визначено, що ця ціна не повинна перевищувати 10-15% від наявної мінімальної зарплати», – зазначив посадовець.

Між тим батьки учнів хвилюються: якщо вони мовчатимуть, мерія може реалізувати так звану концепцію «20-20-60», запропоновану півроку тому. Тоді планувалось, що 20% учнів-пільговиків будуть вчитись на особливих умовах (безкоштовно або за половину вартості), ще 20% дуже талановитих дітей – за мінімальну плату в 210 гривень. Для решти – майже двох третин учнів – плату за навчання пропонували підвищити до 1,5-2 тисяч гривень, зазначали батьки. Офіційно ця цифра в документі не вказувалась.

Тоді в мерії пояснювали, що школи естетичного виховання працюють неефективно: лише 7% вихованців демонструють високі результати на конкурсах і лише 10% випускників ідуть потім у профільні виші, що «свідчить про недостатню мотивацію учнів».

Мер Дніпра Борис Філатов наклав вето на концепцію «20-20-60», а її ініціатори отримали догану. Проте підвищення плати за навчання відбулось, хоч і не в тих масштабах.

За словами правозахисника Михайла Яценка, щодо зростання цін батькам учнів показали лише рекомендації робочої групи, а от протоколи її засідань досі не надали.

«Ми вже підготували позови до суду, подамо документи наступного тижня», – додав він.

Батьки учнів шкіл наразі також збирають підписи під петицією до мера.

У Дніпрі функціонує 22 школи естетичного виховання. Серед них – 17 музичних шкіл, дві художні, дві школи мистецтв та школа класичного танцю. В них навчається понад 8,3 тисячі дітей. За рік вони здобули понад 800 відзнак на міжнародних конкурсах і фестивалях.