Експерти: Одещина – найбільш євроскептичний регіон України

Регіон, у якому «правили гри» «диктує» Одеса, займає найбільш скептичну щодо євроінтеграції позицію: згідно з опитуваннями, половина мешканців області проти європейської інтеграції, і лише близько 25 відсотків мешканців Одеси та області підтримують її. Тим часом, у сусідній Херсонщині понад 40 відсотків респондентів підтримують євроінтеграцію і близько третини виступають проти. Такі результати опитувань у цих південних областях України навели експерти Центру «Нова Європа», і спробували знайти відповіді на запитання, що спричинило таку кількість євро-скептиків у цій частині країни.

Експерти відзначають: позиція Одеси та усього півдня України, регіону поліетнічного і різноманітного, у багатьох аспектах залежить від ставлення до тієї чи іншої проблеми місцевих еліт. Так, на тлі недовіри до центральної влади у Києві, в Одесі бізнесмени та нинішні і колишні кримінальні авторитети сформували кілька центрів впливу, які перетворили Одесу на своєрідну «державу усередині держави». За словами провідного аналітика Центру «Нова Європа» Леоніда Літри, зрештою, пересічні одесити і мешканці області сприймають результати, досягнуті завдяки фінансуванню Євросоюзом відповідних програм та проектів, як заслуги місцевих політичних та ділових еліт й адміністрації.

«В Одесі, як і у Херсоні, люди звикли пов’язувати позитивні результати і зміни в їхньому місті з місцевою владою. А усі негативні зміни, відтак, вони пов’язують з діями центральної влади у Києві. Водночас, одесити, як і мешканці Херсона, нарікають, що «Київ нас ігнорує»», – пояснив Літра, коментуючи результати опитувань.

Заступник директора «Нової Європи» Катерина Зарембо додає: в Одесі, яка позиціонує себе «містом підприємців», більшість населення шукає від євроінтеграції особистого позитивного результату.

«Коли ми в Одесі питали про євроінтеграцію, то чули у відповідь контр-запитання: «А що я з неї буду мати?». До речі, не варто забувати, що головні торговельні і транспортні напрямки єднають Одесу не з ЄС і не з Росією, а з країнами Близького Сходу та Азії. Експортні напрями Херсона також «не прив’язані» до якогось конкретного напрямку», – пояснила Зарембо у розмові з Радіо Свобода економічну складову наявного на півдні України євроскептицизму.

Безпека і російський фактор

Результати соціологічних досліджень дали відповіді на те, які загрози регіональній безпеці турбують мешканців півдня України. Як зазначає Катерина Зарембо, одесити не розглядають бойові дії на Донбасі як першочергову загрозу: вони сприймають російсько-українську війну як «конфлікт десь там». Для мешканців Одещини загрозу становить Придністров’я, розміщене там російське військо.

Зовсім інакшою є безпекова ситуація для Херсона: мешканці області називають Херсонщину «найпівденнішим форпостом» на кордоні з анексованим Росією Кримом. Водночас серед мешканців Херсона побутує думка, що місто та область можуть стати «потенційною вітриною, яка у довгостроковій перспективі може стати привабливою для кримчан», каже експерт.

УПЦ (Московського патріархату) може стати тим центром, який спробує об’єднати і вивести у суспільство і політику проросійські сили

«На півдні країни прихильники Росії після 2014 року нікуди не поділись, вони просто перенесли свої дискусії з публічного простору на розмови у своєму колі. УПЦ (Московського патріархату) може стати тим центром, який спробує об’єднати і вивести у суспільство і політику проросійські сили», – визнає Зарембо.

За її словами, варто виокремити таке небезпечне явище, як напади на громадських активістів. Так лише в Одесі з початку року атак зазнали 14 активістів. Херсонська активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада після тримісячної боротьби за життя після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою.

Європейськість як маркер українськості

Одеська письменниця, експертка з комунікацій проекту «Комунікація Європи в Україні» Зоя Казанжи зауважила: в Одесі українськість є маркером європейськості. Леонід Літра додає: лідери громадської думки в Одесі пропонують поділити міську громаду на кілька груп відповідно до зовнішньополітичних симпатій.

Одесити кажуть, що 30 відсотків містян є проєвропейськими, 20 тяжіють до Росії, а 50 зберігають нейтралітет або не хочуть давати відповіді

«Одесити кажуть, що 30 відсотків містян є проєвропейськими, 20 тяжіють до Росії, а 50 зберігають нейтралітет або не хочуть давати відповіді. Одна із суперечностей, яку ми виокремили в Одесі – це пряма асоціація Євросоюзу з НАТО, при цьому люди повторюють усі ті міфи, що оточують обидві організації та є наративами російської пропаганди», – зауважив фахівець.

Експерти зауважили: вкрай важливо, щоб південь України залишався включеним у процес європейської інтеграції держави, а також перебував у центрі уваги Києва.

«На тлі сильної місцевої ідентичності, кримінальної ієрархії та вразливості до впливу Росії цей регіон довів, що він здатний протистояти російським гібридним атакам. Проте Києву ще належить здобути лояльність регіону до проєвропейського вибору України», – зауважують фахівці в аналітичній доповіді.

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