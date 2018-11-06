Боевики «ЛДНР» пугают жителей подконтрольной им части Донбасса якобы планами украинских спецслужб примененить химическое оружие. В подтверждение своих слов они заявляют в сепаратистских СМИ, что украинскую армию экипируют средствами химзищаты. Военные эксперты опасаются, что этот ажиотаж боевиков «ДНР» вокруг химического оружия может быть преддверием его реального использования российскими гибридными силами.

Ушедший с арены, а до недавнего времени безсменный рупор вооруженного формирования «ДНР» Эдуард Басурин еще в 2016 году пугал жителей Донбасса тем, что Украина планирует использовать химическое оружие. А еще раньше, в 2015 году, соратники Стрелкова-Гиркина и вовсе утверждали, что ВСУ обстреливали их в Славянске фосфорными бомбами.

Украина еще в 1990-е уничтожила химическое оружие

И вот российские гибридные силы снова подняли эту тему и заявили, что украинская армия в ближайшее время планирует травить мирное население.

Однако, Украина еще в 1990 годах уничтожила весь химический арсенал, доставшийся от СССР, напоминают в украинских Вооруженных силах. Это зафиксировали и международные наблюдатели. Группировки «ЛДНР» создают безосновательную панику среди людей, считает начальник пресс-службы Операции Объединенных сил Владислав Петровский. Он напоминает, что опыт применения химического если у кого и есть – то как раз у России:

Манипуляция рассчитана на мирное население, чтобы посеять среди людей панику, люди уже не могут терпеть издевательств боевиков

«Россия использовала в Сирии фосфорные бомбы, на Донбассе такого пока не было. Возможно, эта манипуляция рассчитана на мирное население, чтобы посеять среди людей панику, люди уже не могут терпеть издевательств боевиков», – считает Владислав Петровский

Контролируемые Россией войска вполне могут сами использовать химическое оружие, считает экс-начальник аэромобильных войск Украины, эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Иван Якубец.

У боевиков есть оружие, чтобы стрелять химическими боеприпасами –​ эксперт

Все оружие калибром более 152 мм может стрелять химическим зарядами. Количество жертв и степень поражения будут зависеть от того, насколько массировано они могут быть использованы. У России могла возникнуть иллюзия безнаказанности после того, как она использовала химическое оружие в Сирии, считает Якубец, а информационная шумиха создается группировками, чтобы потом обвинить Украину в применении ядов против своего населения.

В России есть химическое оружие, и они не знают, куда его девать. Привезут на Донбасс пару десятков снарядов, бахнут по своей территории, будут рассказывать, что это из Украины

«Взять боевикам самим российское химическое оружие, использовать его над своей (над оккупированной – ред. ) территорией, а потом обвинить Украину, сказать: «мы же предупреждали». В России есть химическое оружие, и они не знают, куда его девать. Привезут на Донбасс пару десятков снарядов, бахнут по своей территории, будут рассказывать, что это из Украины, будут «раскручивать» ОБСЕ, ЕС, Мировое сообщество, что Украина использует химическое оружие», – сообщил Иван Якубец

Украина докажет невиновность, но будет урон авторитету

Если такое случится, Украина в любом случае докажет, что не использовала химическое оружие, и что у нее его нет, но на это понадобится не месяц, и не два, считает Иван Якубец. За это время будет нанесен урон авторитету Украины, появятся сомнения в состоятельности Киева решить проблемы на Донбассе.

В последнее время количество так называемых «гумконвоев», приезжающих с территории России на Донбасс уменьшилось, рассказывает эксперт по аэроразведке Натан Хазин. Но чисто технически, химическое оружие уже давно могли завезти на Донбасс через неконтролируемый участок украинско-российской границы, считает эксперт.

То, что беспилотник ОБСЕ был сбит, это лишний раз говорит, что боевики не хотят никакого мониторинга

«Любая колонна, которая приезжает замаскированной под гуманитарную помощь, может провезти любое оружие. Последний вызов – то, что беспилотник ОБСЕ был сбит, это лишний раз говорит, что боевики не хотят никакого мониторинга», – считает Натан Хайзин

Украина и Россия являются подписантами конвенции о запрете химического оружия. Последний раз химическое оружие использовалось в апреле 2018 года, его применяли подконтрольные России войска Башара Асада.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)