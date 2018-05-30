Россия, возможно, и ведет исследования в области химического оружия, но нарушает ли она при этом международное законодательство – сказать сложно, считают военные эксперты. Ранее Украина передала в НАТО материалы о том, что под видом оборонительных исследований Россия проводит испытания химического и бактериологического оружия. На данный момент информация проверяется, сообщили Радио Донбасс Реалии авторы украинского отчета. Анализировать состояние дел с оружием массового поражения сложно – подобные данные находятся под грифом секретности.

В России могли начать исследования в сфере биологического и химического оружия как бы в ответ на действия США, но насколько эти действия нарушают конвенцию о запрете и уничтожении этого вида оружия массового поражения, сказать сложно. Такой точки зрения придерживается российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, который ранее возглавлял ФСБ, не раз обвинял США в подготовке биологической войны, рассказывает военный эксперт.

У меня прямых данных нет, но поскольку обвинения были сделаны, а американцы их отрицали, то возможно, как и во времена Холодной войны, есть поле для тайных исследований.

«Если официальные лица таким образом обвиняют Америку, наверное, могло быть принято решение действовать в ответ и усилить работу в этом направлении внутри России. У меня прямых данных нет, но поскольку обвинения были сделаны, а американцы их отрицали, то возможно, как и во времена Холодной войны, есть поле для тайных исследований. Однако, насколько эти исследования нарушают запреты, сказать сложно», – заявил эксперт в комментарии Радио Донбасс Реалии.

По словам Фельгенгауэра, советские военные действительно разрабатывали и биологическое, и химическое оружие, которое было полностью запрещено соответствующими конвенциями. В частности, конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении была ратифицирована еще в 1975 году. Военный эксперт подчеркнул, что оружие не только разрабатывали, но и испытывали в полевых условиях. Военные проверяли системы доставки с нейтральными бактериями, чтобы наблюдать как проходит распыление – испытания проходили на острове в Аральском море.

«В закрытых помещениях также проводили испытания, используя реальные патогены. В 1992 году президент Борис Ельцин признал прямое нарушение конвенции. Тогда я об этом и писал – общался с военными, которые в этом участвовали. Так было тогда, что сейчас – не знаю. Я не уверен, что кто-то проводит испытания систем доставки», – говорит эксперт.

Согласно международному законодательству, проводить исследования и синтезировать ядовитые вещества допускается, но в ограниченном количестве с целью защиты от подобных нападений. При этом многие советские системы доставки уже вышли в тираж и использовать их невозможно, считает Фельгенгауэр.

В России называют информацию украинского представителя при НАТО провокацией

Ранее глава постоянной парламентской делегации в парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз представляла в Альянсе доклад об исследованиях и разработках биологического и химического оружия. По данным украинского парламентария, исследования ведутся на предприятиях российского министерства обороны.

«Как минимум три последних года Россия ведет исследование вирусов геморрагических лихорадок, в том числе эбола и марбург. Она выдает их за попытки разработки вакцин. На самом деле речь идет о возврате к советским разработкам объединения эболы с вирусом оспы. Это подтверждает анализ более чем пяти тысяч государственных закупок и научной активности нескольких российских предприятий, которые находятся под контролем министерства обороны», – написала Фриз в «Фейсбуке.

В российском парламенте назвали доклад провокацией. По словам первого замглавы комитета по обороне Александра Шерина, России следует задуматься о возбуждении международного уголовного дела.

Одним из авторов отчета по информации Донбасс.Реалии является Анатолий Баронин, директор аналитической группы «Da Vinci AG». Детали отчета он сообщать не стал, сославшись на необходимость дополнительной проверки.

Пока не комментируем доклад, чтобы дать время нашим партнерам провести углубленную проверку информации с привлечением агентурной разведки

«Мы пока не комментируем доклад, чтобы дать время нашим партнерам провести углубленную проверку информации с привлечением HUMINT (агентурной разведки). Все, что могу сказать, – это результат года работы с анализом различных источников информации и тендерной документации», – ответил эксперт Радио Донбасс Реалии.

Россию обвиняли в препятствовании расследования использования химического оружия в Сирии

Любая информация о химическом или бактериологическом оружии находится как минимум под грифом «для служебного пользования», а чаще «секретно», рассказал Радио Донбасс Реалии один из бывших офицеров войск радиационной, химической и биологической защиты Украины. Анализировать эту сферу очень сложно, отмечает источник. Офицер согласился дать комментарий только на условиях анонимности

«Судя только по закупкам нельзя с какой-то степенью уверенности и достоверности сказать, что вещества были потрачены именно на исследования. Средств доставки у них хватало и до того. И авиационные, и артиллерийские, и ракетные», – рассказывает военный.

Активные исследования велись в прошлом и в сфере использования бинарного оружия, продолжает офицер. Оружие массового поражения разделялось на два компонента, каждый из которых не был токсичен, и помещалось в два различных артиллерийских снаряда. Они выстреливались из одного орудия и смешивание бактерий происходило уже в полете.

По состоянию на 2015 год Организация по запрещению химического оружия сообщала, что Россия уничтожила более 91% своих запасов химоружия. Закончить утилизацию по информации ОЗХО Россия должна была к 2020 году.

Ирина Фриз предложила воспользоваться материалами украинского исследования для дополнения доклада лорда Джоплинга. В своем докладе представитель Великобритании пишет о необходимости модифицировать статью устава Североатлантического альянса о коллективной обороне в случае нападения на одну из стран-членов. По мнению британского лорда, теперь НАТО нужно учитывать гибридный характер современной войны и активное использование кибератак. Выводы по поводу отчета должны сделать на следующем саммите, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе.

Ранее Россию обвиняли в недостаточных усилиях по уничтожению химического оружия в Сирии – в 2013 году Кремль взял на себя обязательства добиться ликвидации запасов этого вида оружия массового поражения. В 2017 году Россия также ветировала резолюцию Совета безопасности ООН о международном расследовании возможного использования химического оружия сирийским правителем Башаром Ассадом. О том, что Россия и сама очень вероятно стоит за использованием ядовитого вещества «Новичок», в Европе заговорили после попытки убийства бывшего советского разведчика Сергея Скрипаля. Кремль отрицает эти обвинения.