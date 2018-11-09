Підйом та занепад «батальйону Прилєпіна»

У матеріалі лабораторії цифрової криміналістики «Атлантичної ради» DFRLab йдеться про долю так званого «батальйону Прилєпіна», раніше вірному колишньому ватажку угруповання «ДНР» Олександрові Захарченку. Незадовго до смерті Захарченка батальйон почав стикатися із численними проблемами, а вже після – впав у немилість нових лідерів бойовиків. Автори аналізу наголошують: статус цього батальйону слугував досить корисним показником майбутнього Донецьку.

Останні кілька місяців навряд чи можна назвати вдалими для четвертого розвідувально-штурмового батальйону в угрупованні «ДНР», краще відомому під назвою «батальйон Прилєпіна».

Батальйон був відомий як «республіканська гвардія» колишнього ватажка угруповання «ДНР»​ Олександра Захарченка, який загинув 31 серпня цього року внаслідок вибуху у центрі контрольованого бойовиками Донецька. Командувач батальйону Захар Прилєпін – відомий письменник та політичний коментатор. Він приїхав воювати за «ДНР» з Росії та був радником Захарченка. Незадовго до вбивства ватажка «ДНР» Прилєпін полишив Донецьк та поїхав до Москви, але майбутнє його батальйону залишалося невідомим.

Та сьогодні перспективи батальйону виглядають не найкращим чином – його бойовикам не платять, а штаб-квартира піддається рейдам. Статус цього батальйону, як зауважують автори, слугував досить корисним показником майбутнього Донецьку.

Насправді батальйон очолює Сергій Фомченков, послідовник партій Едуарда Лімонова «Націонал-большевицька партія» та «Інша Росія». В самому батальйоні багато хто є прибічником Лімонова.

«Перші збройні формування «лімонівців» в Україні складали так звану «Інтербригаду», або «міжнародну бригаду», яка діяла як у Донецькій, так і Луганській областях у 2014 році. Зрештою, багато членів цієї «Інтербригади» приєдналися до четвертого розвідувально-штурмового батальйону у Донецьку під керівництвом Фомченкова. Інші з «Інтербригади» приєдналися до «П’ятняшки», ще одного відданого Захарченку батальйону у Донецьку», – мовиться в статті.

Батальйон можна було вважати досить привілейованим, і в якості штаб-квартири він мав чотиризірковий готель «Прага», який захопили сили «ДНР».

Але вітер змін очікував на батальйон ще до того, як Захарченка вбили. І ці зміни вказували вже тоді на послаблення його позицій у Донецьку, зауважують автори.

Сам Прилєпін покинув Донецьк у липні 2018 року – і почали поширюватися чутки про те, що Захарченко опинився під домашнім арештом або ж взагалі помер.

Одразу після смерті Захарченка так звані сили «ДНР», віддані новому лідеру Денису Пушиліну, захопили готель «Прага» з метою роззброєння і розпуску «прилєпінського батальйону».

«Цей інцидент був частиною більших зусиль, спрямованих на підкорення «персональних» батальйонів в ДНР централізованому МВС», – пишуть автори. Почали з’являтися повідомлення про зіткнення між батальйоном та режимом Пушиліна.

Автори наводять кілька вересневих публікацій, які з’явилися у соціальній мережі Вконтакте.

Сепаратистський «журналіст» Олександр Жуковський 13 вересня цього року написав: «В Донецку відбувається роззброєння «прилєпінського батальйону» на території готелю «Прага». Було чути вибух і стрілянину (хто в кого стріляв незрозуміло). База оточена, нікого з бійців не випускають, командир батальйону Сергій Фомченков («Фомич») затриманий».

В іншому дописі 14 вересня 2018 року Жуковський писав, що «таким чином, в «ДНР» станом на сьогодні більше не залишилося підрозділів, що підкоряються особисто главі «ДНР» або будь-яким міністрам. Всі воєнізовані формування розподілені між «УПМ», «МВС» і «МДБ». Можна сказати, що процес централізації влади і силових структур в «ДНР» завершився остаточно».

Сам Прилєпін уникнув придушення «свого» колишнього батальйону, несподівано виїхавши до Москви в липні 2018 року. Він завжди був однією ногою у Москві, зауважують автори. Крім того, серед багатьох московських кураторів та командирів на Донбасі його батальйон не розглядали як справжню бойову групу. Наприклад, Олег Бармінов, російський активіст «Іншої Росії», який колись в ньому служив, написав у Facebook, що група діяла як «піар-батальйон», керований «бізнесменом», де командири намагалися наблизитися «до керівництва Республіки і далі від передової».

Сам Прилепін зробив з Москви кілька заяв від імені своїх товаришів. Він закликав, наприклад, до того, щоб членам батальйону платили з бюджету «ДНР».

«25 жовтня 2018 року Прилєпін опублікував відкритий лист лідеру «ДНР» Денису Пушиліну з проханням надати фінансову підтримку «250 бійцям батальйону, які віддають свої життя та здоров’я на користь республіки, не маючи ніяких засобів виживання, окрім зарплати».

29 жовтня Прилєпін написав, що отримав гарантії того, що Пушилін розбереться із ситуацією. Та на момент публікації цієї статті бійцям колишнього особистого батальйону Захарченка зарплат так і не виплатили, зауважують автори.

#MinskMonitor: #DigitalSherlocks використали інструменти відкритих джерел, щоб розглянути питання про підйом і занепад «батальйону» Прилєпіна, якого колись вважали «республіканською гвардією» вбитого лідера так званого #ДНР #Захарченка».