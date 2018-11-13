«Зникнення» Продана: у чому його підозрюють і чому він опинився за кордоном

Колишній виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан опинився за кордоном у той час, коли Спеціалізована антикорупційна прокуратура викликала його на допит. Як так сталося, у чому підозрюють екс-посадовця, хто він взагалі та чого чекати далі?

Хто такий Продан?

Мирослав Продан є колишнім в.о. голови Державної фіскальної служби України. Цю посаду він обійняв 3 березня 2017-го, після того, як його попередника Романа Насірова відсторонили у зв’язку з розслідуванням щодо його причетності у так званій «газовій схемі Онищенка» і ухваленні низки «безпідставних і незаконних рішень». Мова йде про ухвалення впродовж 2015 року рішень щодо розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень.

Самого Продана уряд звільнив 5 вересня 2018-го за його власною заявою, бо він нібито мав намір узяти участь у конкурсі на цю посаду.

​Мирослав Продан не приховує, що добре знайомий із колишнім мером Вінниці, а нині прем'єр міністром України Володимиром Гройсманом. Влітку 2018-го їхній вінницький соратник очолив митницю.

У чому його підозрюють?

На початку липня 2018-го з’явилася інформація про те, що Мирослава Продана може затримати управління СБУ у боротьбі з корупцією, адже у Служби безпеки нібито були аудіо- і відеозаписи про те, що він порушив закон. Утім, цього тоді так і не сталось.

У середині того ж місяця про наявність «достатніх матеріалів», які доводять «грубі правопорушення» Мирослава Продана як в.о. голови ДФС заявив і генпрокурор Юрій Луценко, але повідомити конкретні деталі очільник ГПУ тоді відмовився, лише зазначив, що розслідування щодо Продана розпочали ще у лютому.

Дещо пізніше Луценко пояснював: «Поки що я озвучую претензії до безлічі випадків щодо контрабанди, які допустили його підлеглі. Але зараз я працюю по справі, в якій у мене є претензії до нього персональні. В той момент, коли я здобуду достатню кількість доказів, зроблю процесуальне рішення».

Уже наприкінці серпня до справи Продана долучили НАБУ і САП, які розпочали розслідування щодо можливого незаконного збагачення посадовця у зв’язку з купівлею ним нерухомості в Туреччині.

Зокрема, йдеться про кілька об’єктів у турецькому курортному місті Бодрум, загальною вартістю в понад 500 тисяч доларів.

Чому Продан «зник»?

Про те, що Мирослав Продан перебуває за кордоном, стало відомо 13 листопада. Про це у своєму Facebook написав журналіст Євген Плинський.

«За інформацією моїх джерел, 5 листопада продан утік до Молдови. Втеча здійснена через пункт пропуску «Могилів-Подільський». Комічності ситуації додає те, що вивезли його ледь не в багажнику, на «євроблясі» під керуванням молдаванина, – зазначив він та додав: – Найближчий допит мав бути 14 листопада, після якого, у разі неявки, могло бути його затримання. Тому Продан вирішив не випробовувати долю, а просто втекти з країни».

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердили, що надіслали Продану повістку на допит та наголосили, що все ж чекають його у себе у четвер, 15 листопада, на 10 ранку.

До слова, підозрюваний не з’являється до САП систематично.

Що каже Продан?

Сам екс-очільник ДФС не заперечує, що наразі справді перебуває за кордоном нібито на лікуванні. Каже, що поїздку планував ще з початку листопада, аби «переконатись у правильності поставленого йому діагнозу».

«Довгий час відкладав це питання, після звільнення з ДФС нарешті з’явився вільний час», – зазначає Продан.

При цьому стверджує, що, мовляв, ще з липня 2018-го неодноразово намагався налагодити контакт з ГПУ та САП самостійно, однак «не отримав жодної відповіді», а тепер його «навмисно намагаються дискредитувати».

​«7 листопада, вже перебуваючи у клініці, несподівано дізнався від адвокатів, що САП надіслала повістку з вимогою з’явитись до слідчого. В САП наполягають, що надіслали повістку 2 листопада, але дата її реєстрації – 6 листопада. Більше того, повістка спрямована на адресу, де ніколи не проживала моя родина», – запевняє Продан.

Спілкуватися з правоохоронцями, надаючи необхідні документи і пояснення, він має намір уже після свого повернення до України, однак, коли саме це станеться – не уточнює.

Що далі?

Експерти, журналісти і просто небайдужі скептично сприйняли інформацію про те, що фігурант корупційного розслідування замість того, щоб прийти на допит, опинився за кордоном.

Багато хто почав іронізувати про «безжалісний вірус, який гуляє кабінетами ДФС» та ставити питання про необхідність впровадження медогляду перед призначенням на посаду голови цієї структури.

«Просто у Продана, мабуть, алергія на затримання. А взагалі у нас популярними є втечі на лікування з України...», – пише депутат Борислав Береза.

Власне, багато хто дивується, чому у Продана взагалі за таких обставин була можливість виїхати з України.

«Ой і хто ж міг подумати! Ну знайшли в нього будинки в Іспанії, курорт у Туреччині, офісний центр у Ризі, приватний літак, яхту, незадекларований автопарк... Хотіли порадіти разом із ним, а він чогось гойднув. Навіть одіялкі Насірова для СІЗО не приміряв. І ще ж так співпало, що якраз повістку йому відправили», – пише журналістка Алла Чиж.

«Ротація еліт по-українськи, це коли половина уважаємих людей в уряді, а інша половина –​ в розшуку «Інтерпола»... Раз на 4-5 років вони міняються місцями...», – іронізує депутат Віталій Чепінога.

Тим часом політолог Петро Олещук вважає, що саме сприяння антикорупційних органів дозволило Продану виїхати за кордон.

«Схема тут видається наступна. Чекаємо, коли Продан поїде. Розганяємо, що це Продан страшно злякався антикорупціонерів, а тому втік. Потім Продан повертається (а чому йому не повернутися), і все повертається у звичне русло. Ну, там повільні тілорухи і т.д. Але головне, що всі запам'ятають, як страшно: «Всі бояться антикорупціонерів», –​ вважає політолог Петро Олещук.

​Наразі у САП поки що чекають на те, що екс-в.о. голови ДФС все ж таки з’явиться до них на допит 15 листопада.