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В группировке «ЛНР заявляют о масштабном отключении электроэнергии в подконтрольных ей населенных пунктах Луганской области. Абсолютно без света люди будут жить с 16 по 18 ноября. Электроенергию оккупированная часть Луганщины получает из России – хотя на неподконтрольной части Донецкой области ее производят в избытке. В чем причина отключения? И какими могут быть его последствия?

На сайте так называемого «министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР» утверждается, что отключат электричество из-за «безотлагательных» ремонтных работ. Планируется, что отключат его с 22:00 16 ноября, а включат в 8:00 18 ноября. Кроме того, в связи с низким уровнем напряжения в сети, невозможно будет запустить насосы, обеспечивающие водоснабжение и, как следствие, теплоснабжение.

Так называемые власти призывают людей запасаться водой и самостоятельно обеспечивать сохранение тепла в жилых помещениях. Всю информацию – пока ничего не будет работать от сети – предлагается узнавать через подконтрольное группировке «Своё Радио»: оно вещает в Fm–диапазоне на территории ОРЛО.



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По словам заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, отключения могут повлечь за собой опасные техногенные последствия.

«Если остановят водоотлив на шахтах, то шахты начнет затапливать. У нас на нашей территории есть шахты, где сегодня мы откачиваем тысячу и более кубометров воды в час. Могут затопить даже работающие шахты за двое суток, если нет аварийного питания. Сейчас начинаются холода, могут просто разморозить систему отопления в городах без электрики», – считает Грымчак.

Он не понимает, почему не организуются поставки электроэнергии с территории ОРДО, где происходит выработка электроэнергии, на территорию ОРЛО, где ее нет.

«А что тогда делают две электростанции, которые в ОРДЛО сегодня находятся? Это меня удивляет. У меня есть подозрение, что они могли поставлять на ТЭС антрацитовый уголь вместо газового и тем самым вывести из строя Зуевскую электростанцию».

Группировкой «ЛНР» заявлено, что работы, связанные с отключением, будут производиться на участке пятисоткиловатной линии «Победа — Шахты». Еще в 2015 году в украинской компании «Укрэнерго» сообщали, что именно по этой линии электроэнергия на неподконтрольную часть Луганской области поставляется с территории России.

По словам директора Института энергетических исследований Александра Харченко, нет никаких логичных и технических объяснений, почему администрации и кураторы этих территорий не организуют энергопоставки между неподконтрольными Украине территориями. С другой стороны, поставки электроэнергии с территории России могут происходить по любой возможной схеме. Например, так, как это происходит с газом.

«Оккупанты имеют много путей, как обеспечить снабжение оккупированных территорий. Так же у них, например, по газу. Газ «Газпром» просто списывает. Выставляли счета Нафтогазу, но проиграли в Стокгольме. Думаю, с электрикой они тоже найдут, как это сделать. Я, конечно, не министр оккупационной власти или России или чего-то еще и сказать вам, пользуются ли они здравым смыслом, принимая то или иное решение — не могу».

На территории неподконтрольной Украине части Донбасса остаются две тепловые электростанции — Старобешевская и Зуевская. Обе они действующие и расположены в Донецкой области. Единственная тепловая электростанция в Луганской области расположена в городе Счастье, на подконтрольной Украине территории. Поставки электроэнергии с нее на неподконтрольную территорию остановлены в 2017 году.



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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)