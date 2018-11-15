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На Луганщине восстановили еще один мост, разрушенный во время боевых действий в 2014 году. Возле Попасной реконструировали путепровод, через который проходит трасса, соединяющая города Луганской и Донецкой областей. В течении 4 лет местным жителям приходилось ездить по грунтовой дороге, которую во время дождей размывало.

Восстановленный мост находится на выезде из Попасной на трассе, которая ведет в Бахмут Донецкой области. Путепровод подорвали боевики в июле 2014 года. Они опасались, что с этого направления будут заходить вооруженные силы Украины для проведения операции по освобождению Попасной. Однако это украинских военных не остановило.

Нашим вооруженным силам не хватило 5 дней, чтобы мост остался цел

«К сожалению, так получилось, что нашим вооруженным силам не хватило 5 дней для того, чтобы мост остался цел. Мост был подорван 16 июля, а уже 22 июля город был освобожден», – вспоминает городской голова Юрий Онищенко.

Нам в Бахмут ближе, чем в Лисичанск или Северодонецк – жительница Попасной

Это ближе чем до Лисичанска или Северодонецка. Ездим часто

Несмотря на то, что Попасная и Бахмут находятся в разных областях, жители Попасной зачастую предпочитают ездить именно по тому направлению, говорит жительница города Юлия Сенкевич. По ее словам, многие в Бахмут ездят на рынок, железнодорожный вокзал или просто погулять. Например, ее сын учится в Днепре. Ездить на учебу удобнее из Бахмута. А восстановление моста сделало эту дорогу еще короче.

«Нам удобнее здесь, так как это ближе чем до Лисичанска или Северодонецка. Нам удобнее. Ездим часто. До этого по грунтовой дороге объезжали. Но это было в полтора раза дальше, скажем так», – говорит Юлия Сенкевич.

Гарантия на мост – 100 лет

Мост долгое время не ремонтировали из-за близости линии разграничения. Когда боевая ситуация стабилизировалась, ремонтные работы начались. Восстанавливали его военнослужащие государственной специальной службы транспорта. Работали 5,5 месяцев. На ремонт деньги выделялись из госбюджета. По тендеру стоимость работ составила почти 19 миллионов гривен. Но военным хватило 16,5 миллиона.

«Гарантия на искусственные сооружения, такие как путепровод и мост – 100 лет», – рассказал командир 19-го отдельного мостового батальона Василий Щербина.

Это уже третий мост в Луганской области, восстановленный военными. До этого были отремонтированы после подрывов мосты в Рубежном и в селе Троицкое Попаснянского района.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)