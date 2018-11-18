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18 Листопад 2018, Київ 11:00
Суспільство

«Татусі у фокусі»: чому батько має долучатися до виховання дитини?

Відкриття фотовиставки «Татусі у фокусі», Київ, 17 листопада 2018 року

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У Києві відкрилася фотовиставка «Татусі у фокусі». Українські фотографи знімали батьків з передчасно народженими дітьми під час перебування у відділеннях виходжування недоношених малюків. Організатори кажуть, таким чином намагалися спростувати стереотип, що дітьми має займатися лише жінка та продемонструвати важливість батька у вихованні малечі.

Маленька Марія народилася на 26 тижні вагою 850 грамів і зростом у 31 сантиметр. Як і всі передчасно народжені діти, деякий час перебувала у боксі, що дуже ій не подобався, розповідає батько Володимир. Заспокоювалась малеча лише лежачи на татусеві за методикою «кенгуру». Володимир зізнається, хоча він – тато «з досвідом» і має ще трьох дітей, лише зараз відчув, як важливо, коли батьки вдвох піклуються про дитину.

Володимир з дружиною Ольгою та дітьми
Володимир з дружиною Ольгою та дітьми

«Нетерплячки» – це з першого дня безсонні ночі. Це неймовірний розклад дня з купою відповідальних справ, у яких є конкретний час виконання. Ми були вдвох поруч з дитиною весь час, один одному допомагали і все рівно спали максимум 1-2 години на добу. А уявіть, як важко, коли мама сама», – розповідає Володимир.

Зараз Марії 8 місяців. За цей час уже багато подорожувала: проїхала 5 тисяч кілометрів, побувала в Польші, Німеччині, Румунії, Чехії та Словаччині. І взагалі вона справжня леді, сміються батьки. Любить бути в центрі уваги, шопінг та обійми з рідними.

Анастасія Решавська – одна з фотографів, чиї світлини показують історію родини з передчасно народженою дитиною. Два роки тому на місці свого героя-батька була і сама Анастасія. Її донька Мія народилася на 31 тижні і важила трохи більше півтора кілограми. Уже на другий день у дівчини виявили складну патологію шлунку, після операції тривалий час була на штучній вентиляції легенів та внутрішньовенному харчуванні. Не здатися, не впасти в розпач, не дозволив чоловік Петро, який постійно був поруч.

Організатори виставки намагалися спростувати стереотип, що дітьми має займатися лише жінка
Організатори виставки намагалися спростувати стереотип, що дітьми має займатися лише жінка

«Насправді батько – це більше організатор. Потрібно знайти необхідні препарати, про щось домовитися, побігати містом. І всі ці пошуки мають конкретні строки. Ти маєш отримати перелік ліків, знайти, купити, принести, бігти далі. Як це може зробити мама, яка тільки народила і знаходиться в пологовому відділенні? Звичайно, їй одній важко», – розповідає Петро.

Навіть коли вже втрьох приїхали додому, все рівно допомагали один одному з дитиною, каже Анастасія. Саме такі стосунки й намагалася передати своєю фотографією.

«Багато чоловіків вважають, що ці дотики та обійми для малечі нічого не значать. Вона ж нічого не розуміє й не згадає, кажуть вони. Але насправді це не так. Дуже хотілося показати, що дітки відчувають і маму, і тата. І що ця близькість між малюком та батьком важлива», – каже Анастасія.

Фотовиставка триватиме місяць
Фотовиставка триватиме місяць

Зараз Мії 2,2 роки. Вона не уявляє свого життя без музики й любить танцювати. У дитячому садку навіть впевнені, що вона буде солісткою всіх свят, адже легко запам'ятовує будь-які танцювальні «па». Мія починає говорити. Їй не подобаються легкі слова, наприклад, «дай» чи «на», натомість виговорити «динозавр» чи «крокодил» – це задоволення.

Батько має бути поруч з мамою, запевняють організатори виставки «Татусі у фокусі». Кажуть,намагалися донести, що тато – це «ще одна планета в невеличкій галактиці маленької дитини». Він ніжний, турботливий і завжди захистить. Він також має обов'язково брати участь у вихованні дитини.

«Усі звикли, що мама займається дитиною. Це вже норма. Проте чомусь не акцентують увагу на татові, який після роботи, незважаючи на втому, свій стан здоров’я, приїжджає і підтримує діток та дружини. Він робить усе, щоб родині було комфортніше й уже найближчим часом можна було б забрати їх додому з лікарні. Якщо тато перебуває поруч з дитиною на ранніх термінах, то це зміцнює психоемоційний та фізичний зв'язок між батьками та дитиною. Такі родини стають міцнішими. Тато стає більш компетентним в догляді за малюком», – розповідає організатор виставки Олена Бондар.

Тато стає більш компетентним в догляді за малюком, впевнені організатори
Тато стає більш компетентним в догляді за малюком, впевнені організатори

Руйнування стереотипу, що жінка доглядає за дитиною, а чоловік працює, це питання розвитку країни, каже заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Лінчевський.

«Коли ми говоримо про роль батьків у сім’ї, потрібно пам'ятати: виховання, догляд та виходжування дитини – це не материнський обов'язок, це сімейний. Щойно ми стаємо суспільством, де на рівних можливостях може реалізуватися і жінка, і чоловік, від цього виграє все суспільство», – каже Олександр Лінчевський.

За словами організаторів, виставка триватиме майже місяць, але вже зараз є герої для нових фотоісторій.

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