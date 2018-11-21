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21 Листопад 2018, Київ 15:20
Політика

Результати Майдану: закріплення євроінтеграції, безвіз, втрата територіальної цілісності

Революція гідності. Січень 2014 року

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Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» до п’ятої річниці від початку Революції гідності провів опитування незалежних експертів щодо перемог і поразок Майдану. Вісімдесят українських аналітиків, політологів, громадських активістів та представників ЗМІ, яких опитали соціологи, дали відповідь, чи переміг Майдан і чи закінчилась Революція гідності, що почалась п’ять років тому.

Директорка Фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна, представляючи результати опитувань, повідомила, що більшість респондентів кажуть про перемогу Майдану. Сам перебіг подій на Майдані у середмісті Києва, а по тому протестні акції у різних містах країни опитані експерти характеризують як Революцію гідності – революцію за демократизацію та європейський вибір України.

До цілей Майдану, яких уже було досягнуто, експерти відносять відновлення курсу на євроінтеграцію – і це основний здобуток

«Абсолютна більшість наших респондентів вважають, що Майдан досягнув перемоги. До цілей Майдану, яких уже було досягнуто, експерти відносять відновлення курсу на євроінтеграцію – і це основний здобуток. Це – отримання безвізового режиму з ЄС, підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Важливим здобутком Майдану експерти вважають також початок важливих реформ у різних сферах суспільного життя», – наголосила Бекешкіна.

Євромайдан. Листопад 2013 року
Євромайдан. Листопад 2013 року

Водночас, за її словами, опитані експерти відзначили, що чимало реформ, започаткованих «на хвилі Майдану», дотепер не запрацювали, ці реформи «пробуксовують». Винні у цьому брак політичної волі у влади та високий рівень корупції, зазначено у результатах опитувань.

«Що стосується головної мети Майдану, яка досі не була реалізована, з точки зору наших експертів, – мова йде про перезавантаження системи влади та оновлення принципів її діяльності», – пояснила Бекешкина.

Серед поразок Майдану експерти назвали втрату територіальної цілісності України унаслідок агресії Росії (як відповіді Кремля на перемогу Майдану), зниження темпів економічного розвитку держави і падіння рівня життя пересічних українців.

Крім того, дотепер українська влада не вибудувала комунікацію з громадянським суспільством, яке активізувалось під час і після Майдану, – хоча при цьому представники влади кажуть про запровадження «європейських демократичних цінностей» у державне і політичне життя України». Таку думку озвучив завідувач відділу Інституту філософії Національної академії наук України, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» (1998 – 2017 рр.) Євген Бистрицький.

Щойно розпочалася імплементація реформ, громадянське суспільство стало «каменем спотикання» для влади

«Майдан задав один дуже важливий принцип, який зараз нас переслідує у формі критики влади, а саме – принцип єднання, діалогу і взаємодії, причому безпосередньої, влади і громадянського суспільства. Було розуміння, структурований і організований діалог влади з громадянським суспільством, але щойно розпочалася імплементація реформ, громадянське суспільство стало «каменем спотикання» для влади, і вона почала поступово відмовлятися від активної співпраці», – зазначив Бистрицький.

Як результат, – влада почала «усамітнюватись», а рівень до неї «неймовірно низький», зауважив Євген Бистрицький.

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