Результати Майдану: закріплення євроінтеграції, безвіз, втрата територіальної цілісності

Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» до п’ятої річниці від початку Революції гідності провів опитування незалежних експертів щодо перемог і поразок Майдану. Вісімдесят українських аналітиків, політологів, громадських активістів та представників ЗМІ, яких опитали соціологи, дали відповідь, чи переміг Майдан і чи закінчилась Революція гідності, що почалась п’ять років тому.

Директорка Фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна, представляючи результати опитувань, повідомила, що більшість респондентів кажуть про перемогу Майдану. Сам перебіг подій на Майдані у середмісті Києва, а по тому протестні акції у різних містах країни опитані експерти характеризують як Революцію гідності – революцію за демократизацію та європейський вибір України.

До цілей Майдану, яких уже було досягнуто, експерти відносять відновлення курсу на євроінтеграцію – і це основний здобуток

«Абсолютна більшість наших респондентів вважають, що Майдан досягнув перемоги. До цілей Майдану, яких уже було досягнуто, експерти відносять відновлення курсу на євроінтеграцію – і це основний здобуток. Це – отримання безвізового режиму з ЄС, підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Важливим здобутком Майдану експерти вважають також початок важливих реформ у різних сферах суспільного життя», – наголосила Бекешкіна.

Водночас, за її словами, опитані експерти відзначили, що чимало реформ, започаткованих «на хвилі Майдану», дотепер не запрацювали, ці реформи «пробуксовують». Винні у цьому брак політичної волі у влади та високий рівень корупції, зазначено у результатах опитувань.

«Що стосується головної мети Майдану, яка досі не була реалізована, з точки зору наших експертів, – мова йде про перезавантаження системи влади та оновлення принципів її діяльності», – пояснила Бекешкина.

Серед поразок Майдану експерти назвали втрату територіальної цілісності України унаслідок агресії Росії (як відповіді Кремля на перемогу Майдану), зниження темпів економічного розвитку держави і падіння рівня життя пересічних українців.

Крім того, дотепер українська влада не вибудувала комунікацію з громадянським суспільством, яке активізувалось під час і після Майдану, – хоча при цьому представники влади кажуть про запровадження «європейських демократичних цінностей» у державне і політичне життя України». Таку думку озвучив завідувач відділу Інституту філософії Національної академії наук України, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» (1998 – 2017 рр.) Євген Бистрицький.

Щойно розпочалася імплементація реформ, громадянське суспільство стало «каменем спотикання» для влади

«Майдан задав один дуже важливий принцип, який зараз нас переслідує у формі критики влади, а саме – принцип єднання, діалогу і взаємодії, причому безпосередньої, влади і громадянського суспільства. Було розуміння, структурований і організований діалог влади з громадянським суспільством, але щойно розпочалася імплементація реформ, громадянське суспільство стало «каменем спотикання» для влади, і вона почала поступово відмовлятися від активної співпраці», – зазначив Бистрицький.

Як результат, – влада почала «усамітнюватись», а рівень до неї «неймовірно низький», зауважив Євген Бистрицький.