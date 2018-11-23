«Це – повне дно»: реакції на неетичні плакати щодо Юлії Тимошенко

У Києві та на околицях столиці з'явилися провокативні білборди з Юлією Тимошенко, що акцентують увагу, зокрема, на її віці. Чимало хто (навіть опоненти очільниці «Батьківщини»​) сприйняли їх вкрай негативно, назвавши аморальними і неетичними. Є і ті, хто наголошує, що Тимошенко свого часу сама вдавалась до подібних кампаній проти своїх політичних конкурентів. Водночас експерти припускають, що поява подібної «чорної» реклами​ може свідчити про початок «найбруднішої виборчої кампанії» в історії України.

«Я не фанат Юлі, але такі плакати це – повне дно», – пише журналістка Тетяна Мокріді.

«Із задоволенням дам по пиці автору ідеї і замовнику відомого борда Юлії Тимошенко. У будь-якому зручному (або незручному) для вас місці», – зазначає тим часом інша журналістка Ольга Мусафірова.

На думку телеведучої Мирослави Барчук подібні борди є свідченням «тупого підлого жлобства», а не політичної конкуренції, адже вони є неетичними і аморальними.

«Спробувати жінці зробити закид щодо її віку – це ницість. І голосів тому, хто це розмістив не додасть. Борди знімуть, а ось осад залишиться», – вважає народний депутат Борислав Береза.

На його думку, про справжню політичну конкуренцію може йтися лише в тому випадку, коли боротьба проти опонентів спрямована насамперед на виявлення їхньої брехні чи популізму, а не на перехід на особистості.

Народний депутат Віктор Чумак пригадує, що протягом своєї політичної кар’єри і сам неодноразово отримував пропозиції запустити «чорнуху» щодо своїх опонентів, однак завжди «категорично відмовлявся», бо вважає, що це соромно та гидко.

«Не знаю, хто зробив борди проти ЮВТ – але результат зворотній», – зазначає він.

На захист Тимошенко у випадку з бордами стали навіть деякі з її конкурентів на прийдешніх виборах президента України. Наприклад, Анатолій Гриценко.

«Такий брудний PR проти неї, як і проти будь-кого з політичних опонентів – я не сприймаю і засуджую. До негідних засобів вдаються негідні, нечесні люди», – пише він.

Водночас є і ті, хто не бачить у бордах проти Тимошенко причин для обурення.

«Згадайте, як її штаб свого часу вів приховану кампанію щодо нібито єврейського походження Яценюка... Це такий специфічний тип доморощенних політиків, яким нічого не варто звинуватити опонента в тому, що він є прихований Вальцман, а вона є прихована Капітельман, замовити сексистські чи ейджистські борди, як у цьому випадку. Тому найкращим варіантом для громадян є спокійне і впевнене голосування за інші проєвропейські сили», – зауважує журналіст Вахтанг Кіпіані.

Провокативні борди з Тимошенко не викликають обурення і у журналіста Юрія Луканова. Він також не вважає за доцільне безапеляційно звинувачувати наразі когось конкретного у такій кампанії.

«Тимошенківці вже звинуватили у цьому порошенківців в особі Березенка. Сам Березенко заявив, що не має жодного відношення до цього плакату. Кому вірити? Брехати можуть як одні, такі другі. Не можна виключати, що тимошенківці самі намалювали той плакат, щоб викликати обурення інтелігенції. Тим більше, що її нині консультує той чоловік,який готував провокацію з важким тупим предметом щодо Януковича. Лише випадкове нахабство студента, який жбурнув у Януковича яйцем, зірвало цей сценарій – імітації замаху не сталося. Так що може бути і одне і друге», – пояснює Луканов.

Тим часом народний депутат Сергій Висоцький зауважує, що провокативні білборди з Тимошенко у будь-якому разі грають на її користь. І він вважає це небезпекою.

«Головна умова була не опускатися на рівень дурнів і популістів, на рівень «чорнухи», що, можна констатувати, провалено. Тепер «розхльобувати» Тимошенко будемо довше, болісніше і з великими втратами», – прогнозує Станіслав Зозуля.

Політтехнолог Петро Охотін вважає, що поява таких білбордів на вулицях столиці свідчить про початок «піар-війни на рівні нижче пояса» і паніку у штабі на Банковій. Він припускає, що у разі продовження використання політиками подібних методів боротьби з конкурентами, наступними кроками можуть стати антисемітизм і приціл їх на особисте життя.

Які ж цілі може переслідувати така кампанія? Охотін вважає, що їх дві: перша психологічний вплив напередодні Дня народження самої Тимошенко, друга намагання перекрити поширення розслідування «Схем» про таємні зустрічі Петра Порошенка з Віктором Медведчуком.

Аналізуючи появу бордів проти Тимошенко, журналіст Мілан Лєліч припускає, що вони можуть свідчити про початок найбрудніших виборів в історії України.

«Подумайте, що на нас чекає місяців через чотири, перед самими виборами. Нам ці борди ще здадуться дитячими пустощами», – припускає він.

У штабі «Батьківщини» заявляють, що за розміщенням подібних плакатів з їхньою лідеркою, можуть стояти пропрезидентські сили, називаючи їхнім замовником депутата від БПП Сергія Березенка. Водночас сам Березенко зазначає, що «не знає, про що вони говорять».

Наразі партія Тимошенко закликала правоохоронців встановити та притягнути до відповідальності усіх причетних до розміщення цієї антиреклами, а до місцевої влади – зняти її.