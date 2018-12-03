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Кремль стремится получить сухопутный коридор из оккупированной части Донбасса в аннексированный Крым, а для этого будет захватывать Мариуполь и Бердянск – такой ход событий предположил президент Укарины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Funke Mediengruppe. Мариуполь уже стоял перед угрозой захвата со стороны боевиков – город обстреливали российские гибридные силы в 2015 году.

Россия на Мариупольском направлении, к примеру, в районе Новоазовска, накапливает войска, рассказывают активистам общественной организиции «Самооборона Мариуполь» сотрудники из военной разведки. Заявления Петра Порошенко о том, что Кремль готовит захват Мариуполя, имеют под собой основание, считает активист общественной организации «Самооборона Мариуполь» Мария Подыбайло.

В разы увеличилось количество добровольцев теробороны – «Самооборона Мариуполь»

По данным общественных организаций, в разы увеличилось количество добровольцев, идущих записываться в бригаду территориальной обороны. Каждый день приходят новые люди, даже те, кто никогда не имел отношения к армии и не входит в список, подлежащий мобилизации, сообщают активисты.

Мы четко знаем, местное население может помогать военным строить оборонительные сооружения

«Организации сейчас еще больше мобилизуются. То есть, если долгое время тренироваться, и на учения приходили лишь немногие, то сейчас приходят и возобновляют навыки даже те, кто долгое время не принимал участие. Мы готовимся и четко знаем, где помогать военным в случае прямой агрессии, местное население может помогать строить оборонительные сооружения», – рассказывает преподаватель Мариупольского государственного университета и активист «Самообороны» Мария Подыбайло.

Захватить Мариуполь нужно иметь 1:7. Россия осознает это – «Шейх»

Захватить Мариуполь будет не так просто, считает доброволец первой волны, участник самообороны Мариуполя 2014-15 годов Денис Малыхин с позывным «Шейх». Когда люди почувствуют опасность, не то что выйдут – выбегут, считает добробатовец. По его мнению, Россия не пойдет сейчас на прямое вторжение. Но есть большой риск, что в рядах мариупольских чиновников и силовиков есть предатели и агенты Кремля, с их помощью Россия может пытаться захватить Мариуполь, считает Денис Малыхин.

Это уже вызов и европейской, и североамериканской демократическим общественностям, это уже открытая война

«Чтоб захватить большой город, как Мариуполь, нужно иметь превосходство 1:7, а может, и 1:10, если его оборонять. Поэтому прямого захвата не будет. Это уже вызов и европейской, и североамериканской демократическим общественностям, это уже открытая война. У нас стоят военные и добробаты, будем сопротивляться, и Россия это осознает, что здесь будут сопротивляться», – считает Денис Малыхин.

Информвбросы из России: в Мариуполе комендантский час, конфискация, слежка – «Самооборона»

Добровольцы «Самообороны Мариуполя» сообщили, что отслеживают постоянные информатаки со стороны России с целью посеять панику. Идут вбросы, что якобы в Мариуполе будет комендантский час, будут отбирать дома и автомобили, отслеживать телефоны. Добровольцы успокаивают людей в медиа.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)