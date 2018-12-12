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42 гражданина Украины, отбывавших наказание на оккупированной территории Луганской области, 12 декабря перешли добывать сроки в подконтрольных Украине тюрьмах или вовсе вышли на свободу. Несколько месяцев хлопотали правозащитники, пока боевики «ЛДНР» пошли на переговоры по выдаче людей. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова присутствовала во время передачи этих людей. В ее офисе дожидаются своей очереди еще около 1000 обращений с прошением о подобных перемещениях.

Заключенные, которые сидят в тюрьмах неподконтролньой части Луганской области, сами изъявили желание вернуться для продолжения отбывания наказания на контролируемой правительством Украины территории. Они сами, через своих близких или правозащитников, передавали свои документы. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в ее офисе сейчас находится около 1000 прошений о перемещении.

К заключенным на оккупированной части Луганщины не пускали родных, держали незаконно

Передача людей проходила на территории, контролируемой оккупационной администрацией, на меже с подконтрольным Украине городом Счастье. Делегация украинских правозащитников и офицеров пенитенциарной службы приняла у боевиков 42 заключенных, а также ихние дела. Эти люди за время войны были заблокированы, к ним не допускали родных, некоторых уже годы удерживали незаконно, рассказывает Людмила Денисова.

У кого-то вовсе был отменен приговор, но он 2 года был вынужден находиться в застенках в тюрьме

«Там не могут к заключенным приехать родные и близкие, не могут передать им помощь, лекарства. Поэтому заключенные хотят быть рядом с близкими. Среди выданных есть люди, в которых в эту субботу заканчиваются сроки наказания, кто-то уже отбыл срок, кому-то заменили меру пресечения содержание под стражей на подписку о невыезде. У кого-то вовсе был отменен приговор, но он 2 года был вынужден находиться в застенках в тюрьме в Луганской области, хотя не должен был отбывать наказание», – рассказала Людмила Денисова.

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Чтобы организовать эту выдачу понадобилось 9 месяцев, это первая выдача

Следующая выдача запланирована на январь. Более конкретное время и место пока неизвестно. Это первый раз в Луганской области, когда российские гибридные силы согласились на выдачу заключённых, переговоры велись 9 месяцев, в том числе, и в Минске, рассказывает Людмила Денисова.

«В «ЛНР» просто не хотели решать этот вопрос, они просто его блокировали. Теперь в этом вопросе мы дошли до соглашения. Туда к ним, в «ЛНР», не хочет ни один человек, нет ни одного заявления, чтобы кто-то, кто отбывает наказание на контролируемой Украиной территории, просился отбывать наказание на территории оккупированной. Есть только желание наших граждан переехать на территорию, которую контролируют украинские власти», – сообщила Людмила Денисова.

В офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека утверждают, что будут продолжать переговоры с теми, кто контролирует часть Луганской области, чтобы все желающие заключенные могли вернуться в Украину.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)