​Учасник бойових дій на Донбасі опинився без засобів до існування через неточність у документах

Дніпро – Боєць 40 бригади Сергій Макогон з позивним «Лебідь» став заручником бюрократії. Через помилку в документах демобілізований військовослужбовець з інвалідністю опинився без засобів до існування й змушений жити на пенсію старенької мами. Чоловік уже півроку не може отримати соціальних виплат, бо у військовій частині припустились помилки в написанні його імені по батькові. Правозахисники кажуть: випадок непоодинокий, з такими проблемами стикаються військові й в інших регіонах, особливо ті, що були мобілізовані до війська під час перших «хвиль». Юристи вбачають два способи вирішення проблеми, зокрема, через суд.

Їхнє життя поділилось на «там» і «тут». Там вони побували в «гарячих точках», отримували поранення й контузії, бачили смерть бойових побратимів. Тут, після повернення додому, далеко не на кожного чекають вшанування й нагороди, на багатьох – ще одна війна. Цього разу з бюрократією. Дехто отримує перемогу, витративши купу часу й нервів, дехто так і залишається сам на сам з бездушністю бюрократичної машини.

39-річний Сергій Макогон з містечка Апостолового на Дніпропетровщині був мобілізований до лав Збройних Сил України 2016 року. У боях під Волновахою він отримав важку контузію та травми. Приїхавши додому після служби, колишній артилерист відчув погіршення здоров’я і втратив працездатність: дались взнаки нервові перевантаження і переохолодження. Повернутись до своєї цивільної професії – маляра – чоловік не може. Більше року він витратив на те, аби довести своє право на інвалідність. Спершу колишній боєць отримав категоричну відмову медичної комісії МСЕК, однак потім, зібравши цілий стос довідок, зумів домогтись 3 групи.

Замість «Валерійович» написали «Валентинович»

Здавалось би, все. Проблема розв’язана, і Сергієві більше не доведеться жити на мамину пенсію, він зможе отримувати допомогу від держави й стати на облік у центр зайнятості.

Однак дріб’язкова, на перший погляд, помилка в документах перекреслила ці плани. Військова частина переплутала його ім’я по батькові, розповів Радіо Свобода колишній боєць. Через чиюсь неуважність він вже майже півроку в «підвішеному стані» й не отримує жодної допомоги від держави, яку захищав зі зброєю в руках.

В усіх документах, до АТО, я «Валерійович», як слід. А те, що стосується військової частини, – «Валентинович». Не можу нічого домогтись. Ні пенсію від держави не отримую, ні на офіційну роботу не можу влаштуватись, ні стати на «біржу». Отака «загвоздка»

«По батькові я «Валерійович», а вони написали «Валентинович». Входить, зовсім інша людина. По всіх організаціях я пройшов: що робити? В усіх документах, до АТО, я «Валерійович», як слід. А те, що стосується військової частини, – «Валентинович». Не можу нічого домогтись. Ні пенсію від держави не отримую, ні на офіційну роботу не можу влаштуватись, ні стати на «біржу». Отака «загвоздка». Юристи мені радять подавати в суд на Міністерство оборони. А в Міністерстві оборони мені сказали подзвонити після Нового року, обіцяють розбиратись. Хто ця людина, яка припустилась помилки, я не знаю. Може, якийсь офіцер, якого демобілізували тоді, коли й нас», – розповів Радіо Свобода Сергій Макогон.

Ще один резонансний випадок – із 48-річним бійцем-контрактником Владиславом Асфандіяровим з Вінниччини. Більше року він не може оформити посвідчення учасника бойових дій і скористатись пільгами, бо у військовій частині припустились одразу двох помилок у документах. Ім’я та по батькові, вписані у військові документи при зарахуванні на контракт та звільненні, не співпадають з паспортними даними та військовим квитком: «Владислав» і «Владіслав», «Ріфович» і «Рифович». Зараз чоловік продовжує службу в складі іншої військового підрозділу.

«Військкомат направив документи у військову частину, в батальйон. І нічого. І ця ситуація триває вже другий рік поспіль. Дзвоню в ту військову частину. Знову кажуть: «Завтра, завтра, післязавтра, до Нового року». Але вже зрозуміло, що до Нового року нічого не буде», – розповів Радіо Свобода в середу боєць.

«Вони ігнорують звернення…»

У Правозахисній групі «Січ», до якої звернулись учасники бойових дій на Донбасі, зауважують: такі випадки непоодинокі. Як розповіла Радіо Свобода правозахисниця Наталія Кожина, юристи отримують скарги від колишніх бійців на неточності в документах, особливо від тих вояків, хто були призвані під час перших «хвиль» мобілізації. «Людських фактор» – пояснює Наталія Кожина.

Частину помилок колишнім військовим вдається виправити досить швидко, після особистого приїзду до штабів частин. Іноді вирішувати проблему доводиться через дзвінок когось із високопосадовців. Дехто ж із вояків змушений відстоювати свої права «з боями».

І змусити щось зробити може тільки якась вища посадова особа, яка на них нагримає. Ні запити, ні звернення не діють. Якщо в людини є фізична можливість поїхати в штаб і щось домогтись на місці, то часто-густо ми рекомендуємо це зробити. Але є й інші випадки

«Коли ми зв’язуємось з військовими частинами, вони поводяться таким чином: «Оце наша єпархія, оце так. Ви нам пишіть чи не пишіть, ми захочемо – відповімо, а захочемо – ні». Тобто вони ігнорують звернення. І змусити щось зробити може тільки якась вища посадова особа, яка на них нагримає. Ні запити, ні звернення не діють, хоча вони підпорядковуються тим самим законам про звернення громадян. Якщо в людини є фізична можливість поїхати в штаб і щось домогтись на місці, то часто-густо ми рекомендуємо це зробити. Але є й інші випадки, коли людина в такому стані, що ми не можемо їй сказати: «Сядьте на автобус і поїдьте в штаб», бо не знаємо, чи не втратить вона свідомість на найближчій зупинці», – каже Наталія Кожина.

У паперах виправили, в базі – ні

Випадок же із Сергієм Макогоном правозахисниця Наталія Кожина називає прикладом «кричущої безвідповідальності». Після клопотання правозахисників військова частина виправила помилку в його документах, але тільки в паперових. В електронній базі даних він все ще «Валентинович».

Помилка коштує Сергію надто дорого: дорослий чоловік, колишній захисник живе фактично без грошей, його утримує мама-пенсіонерка

«У паспорті він одна людина, а у документах військової частини – інша. Після наших звернень військова частина виправила помилку, але тільки в паперах. В електронній базі даних правки не внесли. І от йому видали довідку про зарплату, отриману під час служби, і там знову він «Валентинович»… Треба один раз виправити в базі, щоб уже не виникало проблеми. На сьогодні ситуація така: особа має право на отримання пенсійних виплат, оскільки він інвалід 3 групи, і може претендувати на соціальну допомогу як особа, яка опинилась в складних життєвих обставинах, однак через цю помилку залишається без допомоги. Помилка коштує Сергію надто дорого: дорослий чоловік, колишній захисник живе фактично без грошей, його утримує мама-пенсіонерка», – зауважує Наталія Кожина.

Радіо Свобода підготувало інформаційний запит до Міністерства оборони України щодо помилок у документах учасників бойових дій на Донбасі і, зокрема, ситуації Сергія Макогона та Владислава Асфандіярова.

Раніше державні юридичні інституції оприлюднювали порядок дій громадян, які виявили помилки в своїх документах, однак він не деталізований для учасників бойових дій на Донбасі.

Правозахисники ж радять колишнім воякам, які опинились в схожій ситуації, два варіанти дій. Спершу треба звернутись до військової частини, яка видала відповідні документи, з проханням виправити помилку. Якщо цей спосіб виявиться неефективним і частина надасть письмову відмову, можна буде звертатись до суду.