2018 рік у карикатурах художника Олексія Кустовського

Він має понад 170 нагород на міжнародних конкурсах карикатур. Першу свою карикатуру Олексій Кустовський надрукував у 1998 році. Відтоді постійно друкується в українській та іноземній пресі. Агроном за освітою. 10 років пропрацював у Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка, відділ акліматизації плодових рослин. Член спілки журналістів України.
У цій галереї лише невеличка підбірка карикатур Олексія Кустовського за 2018 рік, а усі малюнки художника на сайті Радіо Свобода можна знайти в розділі «Політична карикатура».
(Зміст карикатур – це творчість та бачення художника, цей зміст не є відображенням позиції Радіо Свобода)
У цій галереї лише невеличка підбірка карикатур Олексія Кустовського за 2018 рік, а усі малюнки художника на сайті Радіо Свобода можна знайти в розділі «Політична карикатура».
(Зміст карикатур – це творчість та бачення художника, цей зміст не є відображенням позиції Радіо Свобода)
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