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05 Січень 2019, Київ 08:28
Політична карикатура

2018 рік у карикатурах художника Олексія Кустовського

Він має понад 170 нагород на міжнародних конкурсах карикатур. Першу свою карикатуру Олексій Кустовський надрукував у 1998 році. Відтоді постійно друкується в українській та іноземній пресі. Агроном за освітою. 10 років пропрацював у Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка, відділ акліматизації плодових рослин. Член спілки журналістів України.

У цій галереї лише невеличка підбірка карикатур Олексія Кустовського за 2018 рік, а усі малюнки художника на сайті Радіо Свобода можна знайти в розділі «Політична карикатура».

(Зміст карикатур – це творчість та бачення художника, цей зміст не є відображенням позиції Радіо Свобода)
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9 Казус в кулуарах 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. БІЛЬШЕ ПРО ЦЕ 
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Художник Олексій Кустовський із призом Великий бронзовий &laquo;Рудий Панько&raquo; за перше місце на V Міжнародному конкурсі карикатури &laquo;Тоталітаризм. Карикатури і шаржі&raquo;, який проходив в Україні у 2015 році. &nbsp; Олексій Кустовських малює не лише карикатури, у нього є робити і в інших художніх стилях. Ось його сторінка у Facebook
25 Художник Олексій Кустовський із призом Великий бронзовий «Рудий Панько» за перше місце на V Міжнародному конкурсі карикатури «Тоталітаризм. Карикатури і шаржі», який проходив в Україні у 2015 році.
 
Олексій Кустовських малює не лише карикатури, у нього є робити і в інших художніх стилях. Ось його сторінка у Facebook

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