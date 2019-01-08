Дегуманізація, деморалізація, звинувачення - основа інформаційної війни РФ проти України в 2018 – EU vs Disinfo

Україна залишається основною ціллю російської дезінформації. Про це йдеться в повідомленні проекту «ЄС проти дезінформації» (EU vs Disinformation). Україна фігурувала у 461 з 1000 випадків дезінформації розглянутих в рамках проекту в 2018 році, наголошується у випуску, присвяченому підсумкам минулого року.

В інформаційних повідомленнях розрахованих на російську аудиторію, Росія намагалась дегуманізувати українців, виставляючи київську владу як цинічних нащадків нацизму 20-го століття, наголошується в повідомленні.

На українську аудиторію, яка краще знає власних посадовців, така дезінформація може не мати впливу, однак, проти них спрямовані повідомлення дезінформації, які мають на меті деморалізувати українців, применшуючи військові можливості України, зазначають аналітики.

Західних же глядачів, російська кампанія з дезінформації намагається переконати в тому, що Україна винна у конфлікті з Росією, зокрема з питання конфлікту в Азовському морі, а також прагне посіяти сумніви стосовно ролі Росії у збитті МН17.

Кампанія з дезінформації також намагається подати політичні зміни у вигляді провалів. Наприклад, російське державне телебачення нещодавно показало інтерв'ю з немовби розчарованим українцем, який насправді виявився білоруським актором.

Такі повідомлення спрямовані на російську аудиторію, яка могла б прагнути до подібних змін у власній країні і черпати натхнення з подій в Україні, розмірковують дослідники EU vs Disinfo.