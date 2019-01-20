«Моя воля, я б тебе убив». Що загрожує антифашистам, затриманим у Росії на акції пам’яті Маркелова і Бабурової?

Чотирьох активістів Московської Гельсінської групи, затриманих 19 січня у Москві на погодженій із російською владою акції пам'яті убитих десять років тому адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової, залишили під вартою до суду. Затриманим висунули підозру у «непокорі вимогам співробітників поліції». Інші учасники акції факт «непокори» заперечують, а натомість заявляють про невмотивовану жорстокість дій московських правоохоронців.

Щонайменше адміністративний арешт загрожує чотирьом активістам Московської Гельсінської групи Миколі Кретову, Ігорю Ясині, Дмитру Борисенку і Михайлу Комракову, затриманим поліцією Москви на ході, присвяченій пам’яті убитих 10 років тому адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової. Їм загрожує адміністративний арешт.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, посилаючись на правозахисника Миколу Костенка, затриманих залишили під вартою у відділку поліції до судового засідання, яке призначили на 21 січня.

Де і як затримували?

У столиці Росії Москві акція пам’яті Маркелова та Бабурової проходила з погодження влади. Учасники ходи поклали квіти біля будинку на Пречистенці, де десять років тому відбулося подвійне вбивство, а також виголошували антифашистські гасла.

За свідченнями учасників ходи та правозахисників, акція проходила мирно, без порушень громадського порядку. Однак, на Гоголівському бульварі Москви поліція провела затримання активістів, нібито, через «райдужний прапор», який був у Ігоря Ясини. Коли, Микола Кретов, який був при цьому, почав запитувати, чому саме затримують людей, його схопили і затягнули до «автозаку».

Ось як Кретов описав це затримання на своїй сторінці у мережі Facebook: «Опору не чинив. Ніхто не представився, причину не назвав.На проїжджу частину штовхнули силою, що ледь не впав. Потім один із тих, хто затримував, що йшов праворуч, сказав, що «якби його воля, він мене б убив». Інший співробітник, вже в поліцейському автобусі, мене 2-3 рази вдарив і кричав. А тоді зайшов співробітник у цивільному і разом із іншими співробітниками радісно ображав нас».

У Санкт-Петербурзі приблизно 150 людей зібралися біля станції метро «Чернишевська», щоб потім відправитися до пам'ятника жертвам репресій на Воскресенської набережній і покласти квіти в пам'ять про Бабурову та Маркелова. Поліцейських було багато, але вони пропустили проспектом Чернишевського ходу, що відбулася замість не узгодженого владою мітингу, передає кореспондент російської служби Радіо Свобода в Петербурзі.

У цей же час акція пам'яті Маркелова і Бабурової проходила на Троїцькій площі біля Соловецького каменя. Там поліція затримала кілька людей, в числі яких – шестеро активістів, які стояли в одиночних пікетах проти тортур і репресій.

Одна із затриманих – Шахназ Шитик – розповіла, що в неї не було плаката, але її все одно забрали в поліцію. Затримання проводила людина в штатському. Пізніше стало відомо ще про п'ять затриманих.

Влада Петербурга відмовилися погодити акцію, приурочену до дня вбивства Маркелова та Бабурової. Учасники мітингу планували не тільки вшанувати пам'ять загиблих, але і привернути увагу до справи «Мережі» і проблеми поліцейського насильства. Заборону мітингу його організатори назвали «насмішкою» над свободою зібрань і образою пам'яті убитих.

Акції у Києві та Севастополі

Акції пам'яті Маркелова та Бабурової 19 січня – в День пам'яті жертв політичного насильства – вчиненого з мотивів національної нетерпимості та ідеологічної ворожнечі, проходять і за межами Росії.

У Києві на Михайлівській площі збиралися активісти з портретами вбитих і плакатами «Нацизм вбиває», «Пам'ятати = боротися».

У Севастополі 19 січня відбувся малочисельний мітинг пам'яті убитих 10 років тому в Москві адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової, на якому організатор мітингу розкритикував чинну владу Росії.

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Хто вони – Бабурова і Маркелов?

Анастасія Бабурова народилася в 1983 році в Севастополі і закінчила із золотою медаллю елітну севастопольську спецшколу № 3 з поглибленим вивченням англійської мови. Під час навчання в Московському університеті Бабурова стала активістською анархо-екологічного руху і кореспондентом опозиційної «Нової газети».

Статті Анастасії Бабурової були присвячені громадянським протестів і антифашизму.

Станіслав Маркелов народився 1974 року у Москві. Відомий адвокат і правозахисник, президент Інституту верховенства права, співробітник Інституту «Колективна справа». Був адвокатом сім'ї зґвалтованої у убитої Ельзи Кунґаєвої у рамках справи проти командира 160-го танкового полку російської армії полковника Юрія Буданова.

Тоді в інтерв’ю Радіо Свобода батько Ельзи Кунґаєвої сказав: « Серед білого дня в Москві о другій години вбиває людину і йде собі злочинець. Маркелов казав мені, що йому погрожують. У четвер якраз ми про це говорили. «Якщо справу Буданова не кинеш, ми тебе вб’ємо», – казали йому».

Маркелов вів й інші справи, пов'язані з порушеннями прав людини представниками силових структур у Чечні, а також захищав антифашистів.

19 січня 2009 року в Москві відбувся напад, під час якого адвоката Станіслава Маркелова убили, а журналістку зі Севастополя Анастасію Бабурову смертельно поранили.

Суд визнав винними у вбивстві неонациста Микиту Тихонова і його цивільну дружину Євгенію Хасіс.