Лікарі в Україні відмовляються робити пересадки органів і звинувачують у цьому чиновників

Ірина Кононенко

«Настоящее время»

Із початку 2019 року в Україні набув чинності новий закон про пересадку органів. На його ухвалення давно чекали: щороку в Україні пересадки органів потребують близько 5 тисяч людей, але на операційний стіл потрапляє тільки близько ста, і експерти пояснювали це передусім тим, що не до кінця вироблені процедури вилучення донорських органів.

Автори закону запевняли, що він вирішить цю проблему: надасть українцям право при житті давати згоду на пересадку своїх органів після смерті, а інформація про такого потенційного донора потрапить до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.

Президент Петро Порошенко підписав цей закон ще влітку 2018 року, а Міністерство охорони здоров’я за півроку мало створити інформаційну систему потенційних донорів і реципієнтів, а також написати близько 30 підзаконних актів, які б регламентували роботу трансплантологів у нових умовах. Також МОЗ зобов’язалося створити «з нуля» нову для України спеціальність «трансплантат-координатор» і навчити цьому необхідну кількість фахівців.

Але коли 1 січня 2019 року закон набув чинності, виявилося, що нічого з цього зроблено не було, – стверджують лікарі та активісти. За відсутності регламенту і підзаконних норм операції з трансплантації в Україні опинилися поза законом, і багато лікарів просто відмовляються їх робити, побоюючись кримінального переслідування.

«Із 30 підзаконних актів Міністерство охорони здоров’я, Кабмін спромоглися зробити лише один: це порядок написання заяви на згоду бути донором і форма цієї заяви. Вони це зробили в кінці 2018 року, в останніх числах грудня, – стверджує Юрій Андреєв, керівник руху «За трансплантологію». – А лікарі – це ж люди, які думають головою! Вони не хочуть іти під кримінальну статтю. Тому що порушення правил трансплантації – це злочин, і за це є кримінальна відповідальність».

Одна з тих, хто чекає на пересадку нирки і ніяк не може її отримати – чотирирічна киянка Мілана. У дівчинки всього одна нирка, але й та вражена кістами. Два роки тому, після вірусної інфекції, ця єдина нирка перестала працювати:

«Зараз вона живе за рахунок перитонеального діалізу, дружина робить цю процедуру дочці шість разів на день, – розповідає батько дівчинки Олександр Томчук. – Це робиться так: є трубка, введена в черевну порожнину, туди вливається спеціальний розчин глюкози, який витягує токсини. Рідина виводиться з організму через іншу трубку, і так постійно».

Сім’я вже зібрала потрібну суму на операцію, а батько дівчинки Олександр готовий бути донором. Але з нового року, за його словами, це стало неможливим:

«Нам уже двічі мали зробити пересадку, але через певні обставини не встигли зробити до нового року. І тепер ми зіштовхнулися з ситуацією, що не можемо її (пересадку) зробити через законодавство», – говорить Томчук.

(Відео сайту «Настоящее время»)

«Жодні трансплантації, згідно з новим законом, на даний момент не можуть виконуватися, – підтверджує директор Національного інституту хірургії і трансплантології ім. Шалімова Олександр Усенко. – Не відпрацьовані документи для того, щоб їх робити. Якщо трансплантації будуть робити далі, медики ризикують кримінальним переслідуванням».

В українському Міністерстві охорони здоров’я свою провину стосовно закону, що не діє, визнати відмовилися, а заяви хірургів і їхні відмови від операцій назвали саботажем. Заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик заявив, що питання внесення донорів до єдиної бази вже вирішене, а лікарі, відмовляючись проводити операції, вже порушують закон. Хірурги заяву чиновника не коментують. Але активісти запевняють: у міністерстві лукавлять.

«Так, вони ухвалили наприкінці року постанову на рівні уряду: кожна людина може написати заяву про згоду бути донором і віднести заяву про це або трансплантату-координатору, або сімейному лікарю, – пояснює Юрій Андреєв. – Я ось недавно був у свого сімейного лікаря, хотів написати таку заяву. Але він не знає, як заява пишеться, і куди її потім дівати».

Лікарі пропонують відстрочити дію нового закону – до того часу, поки Міністерство охорони здоров’я України не виконає обіцяного. Але поки чиновники намагаються домовитися, на операції чекають сотні пацієнтів по всій Україні, в тому числі, й чотирирічна Мілана Томчук.

Інформаційна система трансплантації має включати в себе дев’ять різних реєстрів:

реєстр волевиявлення особи щодо посмертного донорства або представника, який буде ухвалювати відповідне рішення

реєстр волевиявлення представника щодо згоди на вилучення органів для трансплантації чи виготовлення біоімплантантів з тіла померлої людини

реєстр анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації чи виготовлення біоімплантантів

реєстр живих донорів

реєстр живих донорів гемопоетичних стовбурових клітин

реєстр реципієнтів

реєстр осіб із трансплантованим анатомічним матеріалом

реєстр закладів охорони здоров’я, що надають послуги з трансплантації чи пов’язані з нею, та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльністиь, пов’язану з трансплантацією

реєстр трансплант-координаторів

Оригінал статті – на сайті «Настоящее время» – спецпроекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки». Над перекладом і оформленням публікації працювала Людмила Ваннек.