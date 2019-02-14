Радіо Свобода Daily: Кабмін дозволив Супрун виконувати обов’язки керівника МОЗ

Уряд дозволив Супрун виконувати обов’язки очільниці МОЗ

Уряд частково розблокував роботу Міністерства охорони здоров’я, видавши розпорядження, яке дозволяє Уляні Супрун виконувати обов’язки очільниці МОЗ, крім виключних повноважень як члена Кабінету міністрів. «Розпорядження уряду дозволяє затвердити розподіл вакцин і ліків у регіони, відправити на закордонне лікування 44 українців, продовжити процес будівництва дитячої лікарні «Охматдит» та закупівлю обладнання та інші рішення, що потребують негайного затвердження», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Кабінет міністрів України вирішив звернутися зі скаргою до Вищої ради правосуддя щодо судді Окружного адміністративного суду Києва Сергія Каракашьяна, який виніс рішення про заборону Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України.

У СБУ назвали заяву Мангера «наклепницькою»​

Голова Херсонської облради Владислав Мангер заявив на суді в Києві, що вбивство активістки Катерини Гандзюк замовив генерал СБУ Данило Доценко.

«Я вважаю, що Данило Доценко організував напад на Катерину Гандзюк з метою дискредитації органів поліції», – зазначив Мангер. Він стверджує також, що Гандзюк мала «тісні зв’язки з СБУ і перебувала в його особистому підпорядкуванні».

«Доценко не раз заявляв мені особисто, що ненавидить «Батьківщину» і нашого лідера Юлію Тимошенко. І зробить все для знищення партії в регіоні... На мою думку, Доценко ініціював напад на Гандзюк для дискредитації «Батьківщини»», – зазначив Мангер і додав, що після цієї заяви боїться за своє життя.

У СБУ заяву Мангера назвали «абсурдною, безпідставною та наклепницькою». При цьому зазначили, що єдиною метою такої заяви Мангера могло бути «намагання нівелювати той великий обсяг доказової бази, яку проти нього зібрала Служба безпеки України, та добитися передачі справи в інший правоохоронний орган»

Далі стисло про таке:

Суд у Москві залишив за ґратами ще 8 захоплених біля берегів Криму українських моряків

В окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха етапували з Керчі до Сімферополя, імовірно, для участі в судовому засіданні.

В Україні ухвалили перше судове рішення у справі про булінг – за цькування батьків винної особи зобов’язали сплатити штраф.

Розслідувати фінансування американських лобістів Тимошенко вибагає ЦПК

Громадська організація «Центр протидії корупції» (ЦПК) звернулася до Генеральної прокуратури України із вимогою розслідувати можливе незаконне збагачення народного депутата і кандидата в президенти Юлії Тимошенко – на основі даних про витрати на її лобістів у США. Про американських лобістів Тимошенко журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») розповіли в розслідуванні «Лобісти в подарунок». В організації зазначають, що Луценко має внести справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань і визначити підслідність за НАБУ.

Священик Еміліан Ковч

75 років тому у шпиталі концтабору Майданек (Польща) помер греко-католицький священик, сповідник багатьох ув’язнених – Еміліан (Омелян) Ковч. У спогадах мовиться, що отець відійшов у вічний світ у лютому 1944 року, в німецьких документах чітко зазначено – 25 березня 1944 року, коли тіло блаженного отця разом із останками інших в’язнів спалили. Священика УГКЦ Еміліана Ковча, який у свій час був і в УГА, і ОУН, шанують не лише в Україні, він врятував життя багатьох євреїв у час Голокосту і є праведником України. У завершальному лінку на сьогодні розповідаємо про відомі і невідомі матеріали про життя і діяльність священика, який був прикладом любові до ближнього.

Виховуйте у собі моральну стійкість і нетерпимість до брехні!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.